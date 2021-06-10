Азербайджан уступил: звезду российского ТВ Арустамяна пустили на Евро

Один из самых авторитетных спортивных журналистов России, комментатор и ведущий «Матч ТВ», а также автор популярного YouTube-канала на футбольную тематику Нобель Арустамян получил аккредитацию на чемпионат Европы — 2020. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично. УЕФА спасибо. Работаем дальше», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, изначально Арустамяну было отказано в получении аккредитации, что блокировало для него возможность работы на матчах Евро. Данное решение УЕФА вызвало бурную реакцию в России — особенно после того, как стали известны его причины.

Оказалось, что кандидатуру Арустамяна не одобрил азербайджанский оргкомитет турнира — Баку является одним из 11 городов, принимающих матчи континентального первенства, а для получения аккредитации журналисту необходимо был одобрение всех 11 оргкомитетов.

«Если у упомянутого представителя СМИ возникнут проблемы, мы рекомендуем ему обратиться непосредственно в УЕФА по этому поводу. Он нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана», — цитировал РБК вице-президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA) Эльхана Мамедова.

Под «неуважением» Мамедов подразумевал тот факт, что Арустамян посещал Нагорный Карабах без разрешения властей Азербайджана. «Матч ТВ» обратился в УЕФА с просьбой помочь, также к вопросу активно подключился МИД России, и спустя два дня после огласки проблема была решена.

Сразу после этого Арустамян выложил в своем Telegram-канале длинный пост, в котором впервые подробно высказал свое мнение по ситуации.

«В конце мая мне отказали в аккредитации на Евро-2020. Я не прошел полицейский контроль. По регламенту УЕФА, если хотя бы один из городов-хозяев меня блокирует, работать на турнире я не могу.

Разумеется, я в любом случае не планировал посещать этим летом Баку. В Азербайджане меня не ждут, там мне не рады — как уже давно не рады и всем армянам. Отлично осведомлен о местной армянофобии. Я родом из Баку, там родились и мои родители, там похоронен мой дедушка, оттуда вся моя семья. Нам всем пришлось оттуда уехать в конце 80-х.

Так что никаких иллюзий я не питал. Работать хотел в других городах. А блок Азербайджана был в целом ожидаем. Я очень спокойно его воспринял, даже с иронической улыбкой», — написал журналист.

Также Арустамян рассказал, что действительно не раз посещал Нагорный Карабах, поскольку это его историческая родина. При этом комментатор подчеркнул, что приезжал туда с исключительно мирными целями и организовывал футбольный турнир для детей.

«Знаю: уже 30 лет народ Нагорного Карабаха живет в ежедневном ощущении войны. Тот турнир — возможно, одно из самых ярких событий для местных детей. Горжусь причастностью к нему», — отметил Арустамян.

%Журналист предположил, что посещение Карабаха — это не единственная причина, по которой Баку пытался заблокировать его работу на Евро. Он заявил, что знает людей, которые получили аккредитацию, несмотря на визиты в Карабах: «Дело точно не только в том, что я туда ездил».

Однако в чем еще может быть дело, Арустамян не уточнил. Напоследок комментатор порассуждал о Карабахском конфликте, который является для него очень личной темой. Журналист подчеркнул, что всегда выступал за мирное разрешение ситуации.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на получение аккредитации Арустамяном в своем Telegram-канале:

«Завистники, уверена: вы еще спите. Наверное, именно поэтому у вас в жизни ничего и не получается. А мы работаем, как обычно. В режиме 24/7. Своих не сдаем, канал строим, спорт поддерживаем так, как вам и не снилось», — написала Канделаки в 08.19 по московскому времени.

Таким образом продюсер ответила на нападки некоторых журналистов, в частности, Василия Уткина, который обвинил ее в «предательстве» комментатора, заявив, что Канделаки якобы не прикладывала никаких усилий для решения вопроса и спохватилась только в тот момент, когда он сообщил о проблеме Арустамяна в своем Telegram-канале с более чем 90 тысячами подписчиков.

«Имей Канделаки хоть десятую долю того авторитета, который она себе приписывает, и хоть с горчичное зерно совести, которой у нее нет, можно было, например, вот хоть бы на ПМЭФ решить вопрос — там были все ее покровители и делегация Азербайджана во главе с вице-премьером правительства.

Но у Канделаки были более важные дела в Питере. Она предала своего едва ли не лучшего сотрудника, который в прошедшем сезоне реализовал сразу несколько великолепных проектов. Какая ей разница — комментаторов, что ли, мало. Это и есть ее главный талант — предательство», — писал Уткин.

Однако теперь ситуация, к счастью, разрешена, и эти конфликты остались позади хотя бы на время.

«Победа! В добрый путь, Нобелито, here we go!» — подытожил Уткин.