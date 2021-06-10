Потерянные звезды: почему на Евро не поехали Гильерме и Смолов

Вратарский вопрос

На протяжении десяти лет сомнений в том, кто займет место в воротах сборной на очередном крупном турнире, не возникало. С Евро-2008 по ЧМ-2018 Игорь Акинфеев был бессменным голкипером в национальной команде. Никто не мог предположить, что после домашнего мундиаля на волне признания, поддержки и отбитого ногой пенальти от Яго Аспаса Акинфеев объявит об уходе из сборной. До возраста Буффона было далеко.

Черчесов попал в непростое положение и, как выяснилось потом, не раз просил звезду ЦСКА вернуться в сборную. Лидерство капитана армейцев и уверенность, которую он придавал своей игрой на последнем рубеже, создавали внутри команды положительную атмосферу. И, как бы его ни ругали за ошибки, в 35 лет Акинфеев по-прежнему выступает на высоком уровне: согласно данным статистического портала для футбольной аналитики WyScout, в этом сезоне он показал результат +8,09 по предотвращенным голам (GP), что является весьма высоким показателем. Акинфееву уступает и Антон Шунин, который стал сейчас первым номером сборной (+7,51), и Матвей Сафонов, который также попал в заявку сборной (+7,39).

Однако телефонные переговоры с футболистом не увенчались успехом, и Черчесову, в прошлом вратарю, пришлось срочно решать сразу две задачи: искать не только нового голкипера, но и капитана.

С последней задачей тренерский штаб справился удачно: концепция сборной начала строиться вокруг Артема Дзюбы. Его тепло принял коллектив, и за счет харизмы и юмора он быстро стал вожаком сборной. Впервые нападающий вышел с капитанской повязкой на матч Лиги наций против Турции в 2018 году и забил победный гол (2:1).

А основным голкипером стал Маринато Гильерме. На тот момент это было логичным решением: у натурализованного бразильца была постоянная практика в Лиге чемпионов, и он считался одним из лидеров «Локомотива» на протяжении долгого времени.

Все изменила черная полоса в Лиге наций в ноябре 2020 года. Четыре пропущенных мяча за тайм от сербов, где голкипер во многом был бессилен, итоговое поражение (0:5) и не всегда надежная игра в Российской премьер-лиге (РПЛ) убедили Станислава Черчесова обратить внимание на Шунина из московского «Динамо».

Антон Шунин и Даниил Фомин в составе сборной России на ЕВРО!



Удачи, парни



Сохраняйте расписание матчей группового этапа #ДинамоМосква #СборнаяРоссии pic.twitter.com/hispuMOnCR — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) June 2, 2021

Окончательный приговор бразильцу вынес «Зенит», который в начале мая разгромил «железнодорожников» со счетом 6:1 в рамках чемпионата России. Гильерме снова терял ворота и получал «за шиворот». После этого надеяться на приглашение в сборную было бессмысленно.

«Он в последнее время играл за сборную неудачно. Вторая часть чемпионата Гильерме удавалась, мы следили за ним, но в игре с «Зенитом» он выступил неудачно. В определенных моментах Гильерме, скажем так, не дает результат», — заявил Черчесов.

Прав ли наставник, трудно сказать однозначно. Итоговая статистика сезона-2020/21 на стороне Гильерме. Весенняя часть, если не брать в рассмотрение матч в Санкт-Петербурге, выдалась у вратаря удачной. Он вошел в топ-3 по надежности и занимает второе место по процентам отраженных ударов (83,64%), уступая лишь вратарю «Рубина» Юрию Дюпину, который вошел в заявку на Евро. В конце чемпионата бразильца признали лучшим голкипером РПЛ. В 25 матчах он 14 раз отстоял на ноль.

Но наставнику сборной этого не хватило. На Евро-2020 взяли Шунина, который, по словам Черчесова, «номер один». Так ли это? При объективной оценке его игры заметно, насколько голкипер психологически неустойчив. В сентябре бело-голубые вылетели из Лиги Европы от аутсайдера — тбилисского «Локомотива».

Два мяча были пропущены после идентичных ошибок Шунина: голкипер отражал снаряд перед собой, и в обоих случаях сопернику оставалось только добить его в пустые ворота. Не впечатлил вратарь уверенностью и в недавних контрольных встречах против Польши (1:1) и Болгарии (1:0), делая в каждом неточные выносы прямо в ноги сопернику.

Видимо, по этой причине Черчесов активно создавал вокруг Шунина атмосферу спокойствия, каждый раз убеждая его, что он единственный кандидат на своей позиции.

Конкурентов в лице Гильерме и Андрея Лунева из «Зенита» Черчесов задвинул на дальний план, чтобы динамовский вратарь ощутил себя номером один и поймал правильный настрой. Их неудовлетворительная игра в прошлых поединках и желание тренера попробовать что-то новое — исчерпывающий ответ, почему они не в сборной. Посмотрим, сработает ли новый хитроумный план.

Возраст голкипера и капитана «Динамо» (а ему уже 34 года) в этом случае не говорит об опытности футболиста. Слишком много помарок. Однако и положительных качеств у него хватает. Шунин — вратарь очень смелый и идет на выходы почти в два раза чаще того же Дюпина из «Рубина». У него 96,3% успешных выходов в минувшем сезоне (то есть почти во всех случаях голкиперу удавалось забрать мяч в руки и прервать атаку соперника) и высокий процент точности по передачам вперед.

Остается надеяться, что капитан «Динамо» будет демонстрировать такое же хладнокровие на Евро. Потому что именно волнение обычно мешает голкиперам на крупных турнирах, а Шунин ни разу на них не бывал, тем более в форме сборной.

То, что Черчесов взял Дюпина вторым вратарем, — интересный эксперимент.

Юрий Дюпин и Денис Макаров попали в окончательную заявку сборной России на Евро-2020



Илья Самошников получил небольшое повреждение и, к сожалению, пропустит Евро.



Удачи, парни! https://t.co/XeInhY1FuC — «Рубин» Казань (@fcrk) June 2, 2021

Его дерзкий и хладнокровный стиль на выходах и концентрация на мяче во время 11-метрового удара, которая позволила отразить два пенальти в сезоне-2020/21, могут принести свои плоды. В этом году Дюпин смотрелся весьма достойно, как и весь «Рубин» Леонида Слуцкого.

Однако стоит отметить, что и Гильерме отбил два пенальти в минувшем сезоне, причем из четырех ударов, а не из семи, как Дюпин. По этому показателю опять победа у вратаря «Локомотива».

Вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова взяли с упором на будущее, несмотря на слабый весенний отрезок, и за попытку омолодить команду тренеру надо отдать должное. 22-летнему голкиперу уже доверяют, иначе его бы не выпускали в товарищеском матче против поляков. Однако непонятно, почему такой же шанс реабилитироваться нельзя было дать Гильерме. Похоже на странную психологическую проверку.

Одного Миранчука достаточно

В линии полузащиты сплошное разнообразие. Тут и Александр Головин со своими сольными проходами, и Магомед Оздоев с разрезающими передачами, и креативный Далер Кузяев. Сюда же затесался и брат Антона Миранчука — Алексей, который сейчас играет в итальянской «Аталанте». Каждый из них успел себя проявить с хорошей стороны в контрольных матчах в рамках подготовки к Евро. Но Антона Миранчука, восстановившегося от тяжелейшей травмы, болельщики в заявке не обнаружили.

«Он практически весь этот второй круг не играет, несколько раз выходил только на замену. Поэтому в такой ситуации оказался», — объяснил Черчесов.

Антон Миранчук успел в весенней части сезона-2020/21 сыграть в восьми матчах. В двух из них он проводил на поле по тайму. Однако, если отмотать время назад и вспомнить Лигу наций, игру с Венгрией и Турцией, то в обоих матчах Миранчук отличился забитыми голами. Результат рождался благодаря крепкой связи двух братьев-близнецов. Миранчуки отлично взаимодействовали между собой и вдвоем были нацелены на атакующий футбол.

Конечно, в этой конкурентной ситуации полузащитнику «Локо» пришлось бы заново доказывать свою состоятельность. И он бы доказал, как сделал это, когда «Локомотив» возглавлял Юрий Семин. Изначально проигрывая конкуренцию брату и даже уезжаю в аренду в Эстонию, Антон сумел вернуться, спрогрессировать и начать играть лучше Алексея.

Когда из «Локо» ушел Мануэль Фернандеш, вакантное место на левом фланге атаки занял именно он. Миранчук стал чаще бить, а количество голов увеличилось в 3,5 раза. Партнеры поддерживали его и помогали совершенствоваться.

То, насколько важно братское единство, стало понятно после отъезда Алексея в Европу. При новом тренере в «Локомотиве» — Марио Николиче — Антон долго не мог выйти на прежний уровень, хотя в этом розыгрыше РПЛ забил пять раз и отдал четыре голевых передачи. Потенциал к обострению атак никуда не пропал, но качество игры заметно ухудшилось. Удачные действия получались через раз.

Родственная душа оказалась впервые где-то очень далеко неожиданно для Антона.

Однако и понять Черчесова можно. Он минимизировал риски, так как не знал, чего ждать от сникшего Миранчука. Прогадать нельзя, высок градус ответственности. Но соединить вновь двух братьев в стане сборной перед Евро, провести с ними психологическую беседу и получить атакующую связку было бы сильным тренерским ходом.

Потерявший доверие Смолов

Кто будет забивать на чемпионате Европы, Черчесову тоже пришлось подумать. На турнир сборная России отправилась с тремя нападающими: Дзюбой («Зенит»), Александром Соболевым («Спартак») и Антоном Заболотным (в минувшем сезоне — «Сочи», с лета — ЦСКА). Невызов Гильерме, Антона Миранчука и игнорирование Федора Смолова породило недопонимание у красно-зеленых болельщиков, которым казалось, что наставник специально избегал футболистов «Локо», хотя год своей карьеры посвятил выступлению за этот клуб.

Дело в общей, знакомой всем идее. Она сегодня у сборной России в атаке предельно проста и неизменна еще с ЧМ. Тренер в нее верит и считает рабочей, раз команда смогла добраться до 1/4 финала.

Идея состоит в том, чтобы выжимать моменты из дальних или коротких навесных передач на двухметрового капитана команды. Реже партнеры пасуют ему низом. Дзюба, в свою очередь, старается обработать мяч, чаще всего закрывая его корпусом от соперников, и «скатывает» кому-то под удар.

В иных случаях при массированной обороне Дзюба идет тараном на защитников и бьет с близкого расстояния несильно внутренней стороной стопы в нижние углы ворот. При угловых и навесных передачах он действует полезнее всего. Однако российского нападающего критикуют за его неповоротливость, неуклюжесть и отсутствие скорости. В выматывающих встречах заметно, что Дзюбе не хватает сил на все 90 минут. Говорят, чтобы понять, как должен играть футболист с подобными габаритами, нужно посмотреть на нападающего «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. С ним Дзюба встретится в матче Евро уже 12 июня.

Чтобы компенсировать усталость капитана, рядом с ним должен находиться второй нападающий. Другими словами, для тренерского штаба на Евро, где будет совершенно другой темп игры — намного выше, чем в товарищеских встречах, — важно иметь план Б.

И у России он состоит в том, чтобы делать мягкий заброс на нападающего, который сможет нанести удар в касание. Именно эта альтернатива должна позволить отойти от популярной баскетбольной схемы с одним центровым нападающим (Дзюбой). Пока этот план держится на Головине и правом защитнике — допустим, Вячеславе Караваеве. Примеры такого оригинального подключения из глубины поля, навеса и удара можно было наблюдать в матче против Польши.

В игре против Болгарии, когда Соболев вышел вместо Дзюбы, а Миранчук — вместо Юрия Жиркова, пошла другая игра, более атакующая и скоростная (семь ударов и четыре в створ против одного в первом тайме). Она привела к заработанному пенальти, который реализовал Соболев.

Поставить его со стартовых минут вместе с Дзюбой — отличный вариант. Два высоких нападающих, у одного из которых поставлен удар с двух ног и более высокая физическая активность просто потому, что Соболев моложе на целых восемь лет. Они, как отмечает Черчесов, «выполняют разные функции». Благодаря этой связке не надо дергать вперед полузащитников Рифата Жемалетдинова, Оздоева и Миранчука. Ни у кого не будут мешаться позиции во время игры.

И здорово, что главный тренер видит необходимость в еще одном нападающем — Соболеве, который по идее должен делать результат за счет дриблинга и быть самым подвижным из троицы нападения.

Что касается Заболотного, то на открытой тренировке сборной России и в прошлых играх команды он проявил себя крайне слабо. По непонятным причинам у этого нападающего не получаются внятные удары, хотя за сезон в «Сочи» было забито девять мячей. Футболист явно не готов к Евро. Морально, видимо, тоже.

Кто действительно постарался, чтобы его заметили, так это Смолов. Весной 2021 года форвард расцвел, часто забивая и в РПЛ, и в Кубке России (восемь голов и три передачи).

Чего только стоит его удар со штрафного в дерби со «Спартаком» (2:0), а также ложный замах против защитника Ивана Миладиновича и гол в кубковом поединке с «Сочи» (3:1). Без такого креативного и талантливого нападающего, тем более рвущегося помочь сборной после недавней травмы, играть на Евро будет тяжело.

Смолов — это вариативность атак, которую сборная потеряла. Мотивировать его дополнительно точно бы не пришлось. Он верил, что о нем не забудут. Поэтому Смолов так эмоционально отреагировал на невызов в сборную на своей странице в Instagram.

У каждого из тройки своя история, почему его взяли на Евро. Травмы, не впечатляющая игра и утрата доверия — Миранчук, Смолов и Гильерме остались за бортом. В команде теперь много молодых ребят, которым доверился Черчесов: Сафонов, Соболев, Жемалетдинов, Игорь Дивеев, Максим Мухин, Даниил Фомин, Денис Макаров. Станет это фатальной ошибкой или блестящим тренерским ходом, узнаем совсем скоро.