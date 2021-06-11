Дождались! В Риме открылся чемпионат Европы — 2020

Перед стартом церемонии напомним основные вехи этого турнира. Евро-2020 стал юбилейным, и под это турнир было решено провести в 12 европейских городах. Однако в дело вмешалась пандемия — с лета 2020 турнир был перенесен на 2021 год, а городов стало 11. Из Бильбао матчи были перенесены в Севилью, а Санкт-Петербург примет матчи, которые должны были пройти в Дублине.