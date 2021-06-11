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Дождались! В Риме открылся чемпионат Европы — 2020

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В Риме состоялась церемония открытия чемпионата Европы — 2020 по футболу

В Риме открывается Евро-2020 по футболу, который продлится ровно месяц. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия турнира, которая проходит в Риме.

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Стартовал матч, и на этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия.
До скорых встреч!

На этом церемония завершается. На поле готовятся выйти футбольные команды — Турция и Италия, именно им довелось играть матч-открытие.

Салют взмывает над стадионом. И звучит официальная песня турнира — «Все мы люди».

Какая же Италия без оперы? Знаменитый тенор Андреа Бочелли продолжил концертную программу исполнением части одной из оперы Пуччини.

Красивую церемонию устраивают на поле с шарами и графикой. Наряду с обычными шариками из поля вылетели в небеса компьютерные шары. Первый номер программы завершился салютом.

Началась церемония открытия! На поле римского стадиона «Олимпик» появляется оркестр.

Немного о сборной России: первый матч команда проведет в Санкт-Петербурге против Бельгии 12 июня, второй поединок сыграет там же 16 числа против Финляндии, а вот на встречу с Данией 21 июня отправится в Копенгаген.

Перед стартом церемонии напомним основные вехи этого турнира. Евро-2020 стал юбилейным, и под это турнир было решено провести в 12 европейских городах. Однако в дело вмешалась пандемия — с лета 2020 турнир был перенесен на 2021 год, а городов стало 11. Из Бильбао матчи были перенесены в Севилью, а Санкт-Петербург примет матчи, которые должны были пройти в Дублине.

Церемония начнется примерно в 21:35 по московскому времени.

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции церемонии открытия чемпионата Европы по футболу-2020, которая пройдет в Риме, перед первым матчем турнира. В нем сыграют Турция и Италия.