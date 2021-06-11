«Героям слава» как официальный символ: как Украина пытается отменить запрет УЕФА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) утвердила слоганы «Слава Украины» и «Героям слава» в качестве своих официальных символов. Также символом УАФ стала карта страны с очертаниями Крыма, нанесенная на форму национальной команды на груди, — теперь этот изображение является большим гербом Украинской ассоциации футбола. Об этом сообщил президент ассоциации Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

«Исполком УАФ единогласно поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины. Отныне вместе с малым гербом УАФ в виде трезубца с надписью «Ukraine» на всех официальных мероприятиях УАФ и на мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене, а также на матчах национальной сборной может использоваться большой герб — карта Украины с трезубцем в центре.

Также Исполком утвердил официальный футбольный статус слоганов «Слава Украины» и «Героям слава», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков не только в Украине, но и во всем мире. Поздравляю всю футбольную Украину и с этим историческим решением», — написал Павелко.

Судя по всему, превращение слоганов и карты с Крымом в футбольные символы УАФ было сделано с целью убедить УЕФА не запрещать их и позволить сборной Украины выступать на всех турнирах с этими атрибутами на форме.

Также при помощи этого решения Павелко попытается отменить распоряжение об удалении с формы фразы «Героям слава». Напомним, 10 июня УЕФА признал слоган «Слава Украине — героям слава», нашитый на вороте футболки с внутренней и внешней стороны, «политическим» и «имеющим милитаристское значение». По этой причине организация обязала сборную Украины убрать фразу «Героям слава», оставив только «Слава Украине», чтобы эти возгласы не складывались в единый политический лозунг. При этом УЕФА разрешил оставить на форме карту с Крымом, поскольку именно в этих границах Украину признает ООН.

Однако в Украинской ассоциации футбола не готовы мириться даже с удалением одной фразы. Глава УАФ Павелко срочно вылетел в Рим, где состоится церемония открытия чемпионата Европы — 2020, и в данный момент ведет переговоры с руководством УЕФА.

«Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех матчах сборной Украины. Лозунг — футбольный, поэтому и был одобрен. Несколько дней назад в официальном комментарии это подтвердил и УЕФА», — писал Павелко в соцсетях.

Олимпийская чемпионка Турина-2006, депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» предположила, что перевод слоганов и карты в статус официальных футбольных символов Украины был сделан для того, чтобы привлечь внимание к политическому высказыванию.

«Это все делается для того, чтобы еще раз заявить о ситуации, чтобы мы возмущались, опротестовывали и чтобы было негодование среди наших граждан. Самое удивительное, что нет рычагов давления на Украину, кроме как посылать протесты и запросы.

Но Украина ведь делает подобное на всех площадках, давайте честно говорить. Просто сейчас все завелись по поводу футбольной сборной, потому что это на слуху и скоро начнется чемпионат Европы.

Украинцы понимают, что сейчас — в период Евро — это будет выглядеть более ярко. Это как попытка американцев отменить Олимпийские игры в Пекине. Понятно, почему Международный олимпийский комитет (МОК) отвечает по этому поводу, что это политика и что ее не надо примешивать к Играм. Это все одинаково», — отметила Журова.

Также олимпийская чемпионка выразила негативное отношение к тому, что некоторые страны позволяют себе использовать спортивные события и членов своей национальной сборной для демонстрации политических взглядов.

«Пьер де Кубертен (создатель современных Олимпийских игр. — «Газета.Ru») в позапрошлом веке всех предупреждал о том, что в спортивных соревнованиях не должно быть политики и коммерции, потому что это уничтожит спорт. Он говорил, что, если политики влезут в эту сферу, то начнут манипулировать спортсменами.

Спортсмен должен думать о соревнованиях, а болельщики — о красоте спорта. Даже если ты приверженец какой-то идеи, надо оставить это за пределами спортивных соревнований, потому что другие люди могут твои убеждения не поддержать. Тогда случится конфликт, и вы не найдете никогда компромисса.

Для этого спортивные соревнования и нужны, чтобы такие вещи остановились во время турниров. Как войны останавливались в Древней Греции во время Олимпийских игр — здесь то же самое.

Во время соревнований всех этих разборок не должно быть, и использовать спортсменов и манипулировать ими тоже нельзя. К сожалению, УЕФА сам не понимал, до чего дойдет ситуация, когда разрешал Украине такую форму. Хотя, может, и понимал. Сложно сказать, было ли это спланировано с их стороны или они пошли на поводу у Украины. А теперь украинцы не остановятся уже. Понятно, что это будет дальше продолжаться», — отметила Журова.

По поводу того, что футболисты сборной Украины (в частности, Тарас Степаненко) одобрили свою новую форму на пресс-конференции, олимпийская чемпионка высказалась кратко: «А что украинским футболистам надо говорить? Конечно, они это скажут».

Комментируя запрет УЕФА на фразу «Героям слава», которую президент УАФ Павелко пытается отстоять в Риме, Журова призналась, что этот лозунг беспокоит ее намного меньше карты с очертаниями Крыма.

«Честно говоря, меня не трогает эта фраза совсем. Если человек не погружается в это, не знает, что слоган значит, то увидит фразу «Героям слава» и подумает: «Наверное, у них есть свои герои, может, это о героях Великой Отечественной войны, и они ими восхищаются».

Больше вопросов к карте Украины с Крымом. Это самое главное. Это Украина и демонстрирует. Все остальное не имеет такого значения. Если каждая страна выйдет в форме с предполагаемыми границами, которые они хотели бы видеть, то я боюсь, что на спортивных аренах начнется настоящая война», — сказала Журова.

Кроме того, олимпийская чемпионка предположила, что теперь УЕФА может запретить сборной Украины весь лозунг полностью и что перевод этих фраз в статус символов футбольной ассоциации не поможет сохранить их на форме.

«Они сейчас будут придумывать что угодно. Но если подключить юридическую составляющую, то может так случиться, что им запретят вообще все в итоге. Не знаю точно, насколько все это соответствует регламенту УЕФА, но там содержатся такие пункты: если есть какие-то конфликтные территории или конфликтные события в истории какой-либо страны, то на спортивных соревнованиях их нельзя выставлять напоказ. Что и сделала Украина сейчас», — подытожила Журова.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев также считает, что превращение лозунгов и карты в футбольные символы не поможет Украине переубедить УЕФА.

«УЕФА это, скорее, не убедит и не обманет. Реакция пошла. Игра в наперстки хороша условно внутри Украины — при условии сохранения нынешней власти. Для мирового сообщества эти уловки неприемлемы, ибо тогда придется нести бремя ответственности и последствий одобрения националистических лозунгов, с чем Европа вроде бы борется или, по крайней мере, официально не признает», — сказал Валуев в разговоре с «Газетой.Ru».