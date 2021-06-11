Совершить чудо не удалось: Павлюченкова проиграла в финале «Ролан Гаррос»

Выход в финал для Анастасии большой успех, но тем не менее нет ничего обиднее, чем быть в шаге от титула, и уступить. А наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!
Со второго матчбола берет партию и матч Барбора Крейчикова. 6:1, 2:6, 6:4. Увы, у Анастасии Павлюченковой не получилось выиграть свой первый карьере титул «Большого шлема».
Двойная ошибка у чешки. Нервничает. 40:30.
Бегала за мячами по всему корту Настя, но не вытащила этот розыгрыш. Снова два матчбола. 40:15.
Ошибка от Насти - 30:15. Кульминация всего матча сейчас наступает!
А теперь чешка ошибается. 15:15.
Хорошая подача Крейчиковой — 15:0.
И берет этот гейм Павлюченкова! Два матчбола отыграла! 5:4! Теперь надо брать подачу чешки.
Неудачно играет на приеме чешка — больше!
Отыгрывает Настя оба матчбола! 40:40!
Шикарный обратный кросс от Крейчиковой и у нее двойной матчбол. 15:40.
Здорово играли обе спортсменки в итогом розыгрыше, но очко взяла чешка. 15:30.
Аут по длинне. 15:15
Здорово чешка принимает подачу Насти — 0:15.
Удерживает подачу Крейчикова. 5:3.
Еще одна классная подача от чешки. Больше.
По линии здорово играет чешка. Но Настя опять отыгрывается! 40:40.
Крейчикова хорошо подает, а затем в простой ситуации ошибается. 30:30.
Обмениваются ошибками соперницы. 15:15.
Второй гейм под ноль подряд. Брейк. 4:3 чешка впереди, а Павлюченкова в очень сложной ситуации. Потому что Крейчикова в последних геймах преобразилась.
По линии классно бьет чешка и зарабатывает тройной брейк-поинт.
Две ошибки в началу гейма у Павлюченковой. 0:30.
Под ноль берет свой гейм Крейчикова. неужели у нее сейчас пойдет подача? 3:3.
Отлично подает Крейчикова, две просто шикарные получились. И 40:0.
Уже почти 1 час 40 минут идет игра. Очень упорный третий сет, похоже, нас ждет.
Доводит свою подачу до победы россиянка. 2:3!
Сначала бьет в аут россиянка, а затем такой же мяч укладывает у угол корта. 30:30.
А теперь Павлюченкова неудачно играет. 15:15.
Не принимает подачу Крейчикова. 15:0.
Долгий розыгрыш мяча, у Павлюченковой проходит мощный удар! Обратный брейк Настя делает! 2:2!
Тройной брейк-поинт заработала Настя, но затем проиграла два мяча. 30:40.
Надо брать чужую подачу. Тем более, что чешка начинает с двух грубых ошибок. 0:30.
Теряет свою подачу Павлюченкова. Хороша была в этом гейме чешка. И удачно выходила к сетке два раза. 2:1!
Хорошо в угол попадает чешская теннисистка и выходит вперед в третьем гейме. 0:15.
Берет свою подачу Крейчикова. 1:1!
Но все быстро меняется. Сначала Настя принимает в сетку, а затем удачная атака проходит у Барборы. 40:30.
Не попадает чешка до длинне слева. 15:30.
Хорошо подает Крейчикова. 15:15.
Долго гоняла чешка россиянку по корту, но в итоге ошиблась сама. 0:15.
Дважды Павлюченкова отлично подает и Крейчикова оба раза ошибается на приеме. Гейм. 0:1!
Ошибается Настя на втором ударе. 30:15.
Совсем немного Барбора не попала в корт. Судьи даже спустился проверить. 30:0.
Хорошу начинает третий сет Павлюченкова. 15:0.
Сумела россиянка переломить ход матча после провального первого сета, стала лучше подавать реже ошибаться. У Крейчиковой все наоборот. Во втором сете она перестала успевать за всеми ударами соперницы.
Бьет в сетку Крейчикова! Сетбол! Который Настя реализует и берет этот сет! 2:6!
По линии пыталась сыграть Барбора, но не попала. 30:30.
Эйс проходит у чешки — 30:15.
Неудачно принимает Анастасия. 15:15
Продолжается матч. Крейчикова неудачно бьет с задней линии. 0:15.
Павлюченкова взяла медицинский тайм-аут. Массируют теннисистке бедро.
Берет все-таки Крейчикова чужую подачу. 2:5.
Ошибается Павлюченкова, но затем не получился прием у сопернице. Ровно.
Сравнивает Крейчикова. 40:40. Очень упорный гейм!
Сетбол у россиянки — 40:30.
Крейчикова принимает в сетку! 30:30!
Проходит подача у Насти! 15:30.
Отлично принимает Крейчикова. 0:30.
Начало неудачное. 0:15.
Снова берет россиянка подачу соперницы. 1:5! Очень похожи оба сета, прям почти зеркально. Особенно если Павлюченкова подаст на сет.
Отличная атака с приема! Меньше.
Упускает брей-поинты россиянка. 40:40.
С приема отправляет Павлюченкова мяч в коридор. 30:40.
Двойной брей-поинт зарабатывает Павлюченкова. 15:40.
Шикарно принимает Настя, а затем ошибка самой Крейчиковой. 0:30.
Удерживает снова свою подачу Павлюченкова. 1:4!
Ошибается россиянка на втором ударе — 40:30.
Ошибается при атаке Крейчикова — 40:15.
Начинает Павлюченкова уверенно, берет два мяча, а затем Крейчикова шикарно укорачивает. 30:15.
На этот раз Крейчикова уверенно берет свою подачу, подарив сопернице только одно очко. 1:3.
Прием в аут от Павлюченковой. 15:0.
Спокойно доводит гейм до победы Павлюченкова. 0:3! Теперь надо держать преимущество!
Не приняла чешка подачу. 40:15.
В сетку бьет Настя. 30:15.
Чаще стала ошибаться чешка, возможно, подустала. 30:0 россиянка ведет на своей подаче.
Упорный гейм получился, зацепилась Настя, довела до счета 0:40, затем Крейчикова два мяча отыграла, но россиянка все-таки довела до брейка! 0:2!
Ошибается Крейчикова на втором ударе. 0:15.
И снова Барбора не приняла подачу. 0:1 во втором сете! было волнительно, но Настя удержала свою подачу.
В аут с приема отправляет мяч чешка. Больше.
Упирается Павлюченкова, хорошая атака проходит. 40:40.
Чешка проатаковала по диагонали прямо с приема. 30:40. Брейк-поинт.
А теперь ошибается Крейчикова. 30:30.
Ошибается при ударе с задней линии Павлюченкова. 15:30.
А теперь Настя отличным укороченным ударом забирает очко. 15:15.
Ошибается на подаче Павлюченкова. 0:15.
Ошибается Настя. А у Барборры проходит одна атака, затем вторая. Отлично она отыграла первый сет. 6:1!
А вот теперь у Крейчиковой проходит подача. 15:30.
Настя принимает подачу навылет. А затем чешка допускает двойную на подаче. 0:30.
Очередная двойная у Павлюченковой — Крейчикова берет очередной гейм. 5:1. И чешка будет подавать на сет.
Сначала тройной брейк-поинт заработала чешка, но затем пробила в аут — 15:40.
Две подряд необязательные ошибки Насти — 0:30.
Сумела собраться чешка и провела две мощные атаки. В первом случае отлично попав с задней линии. 4:1.
На своей подаче чешка начинает ошибаться. Атакует и не попадает в корт уже второй раз. 30:30.
И после этого Настя бьет два раза неточно. Отдает свой гейм россиянка, 3:1.
Еще одна хорошая атака Насти — 40:40.
Анастасия отлично укорачивает мяч и чешка не успевает. 30:40.
Хороший обводящий удар от чешки — 15:40.
Удачная подача у Насти проходит, но в следующем розыгрыше чешки принимает навылет. 15:30.
Отлично погоняла чешка Павлюченкову по корту и красиво атаку завершила! 0:15.
Все, гейм завершен. На этот раз Крейчикова берет свою подачу уверенно. 2:1.
Хороший обводящий удар от чешки, но затем она ошибается. 40:30.
Обмен ударами навылет, а затем Настя попадает в сетку. 30:15.
Обратный брейк делает Крейчикова. 1:1.
Ошибается Павлюченкова, а затем Крейчикова проводит хорошую атаку. Меньше.
Не приняла Крейчикова подачу. Больше.
Очень хорошо Настя подрезает мяч и соперницы не успевает на отскок. 40:40.
Цепляется теперь чешка на чужой подачи, очень упорный гейм идет. 30:40.
Вторая двойная на подаче и гейм за Настей! Сразу же берет она чужую подачу. 0:1!
И очень неудачно подает. Вернее, отлично начинает Павлюченкова! 0:40.
Первой подает Крейчикова.
Поехали! Матч начался.
Ранее между собой теннисистки не играли.
Спортсменки уже на корте, идет разминка. Скоро начинаем.
Барбора Крейчикова тоже оказалась в финале не просто так.
В первом раунде она одолела свою более известную соотечественницу Кристину Плишкову, во втором — россиянку Екатерину Александрову, в третьем — мощную украинку Элину Свитолину, которая была третьей ракеткой мира и выиграла 17 турниров WTA, а в четвертом — американку Слоан Стивенс, ранее побеждавшую на US Open.
В четвертьфинале Крейчикова справилась с еще одной талантливой представительницей США — 17-летней Кори Гауфф, а в полуфинале не без труда победила греческую теннисистку Марию Саккари (7:5: 4:6, 9:7).
В общем, Павлюченкова и Крейчикова точно стоят друг друга. Нас ждет очень интересный финал.
На пути к этому финалу Павлюченкова расправилась не только с малоизвестной Кристиной Макхэйл (США) и австралийкой Айлой Томлянович, но и с такими мощными соперницами, как четвертая ракетка мира Арина Соболенко (Белоруссия), бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко (Белоруссия), Елена Рыбакина (Казахстан), которая поразила всех экспертов, выбив ранее Серену Уильямс в двух сетах (6:3, 7:5).
После побед над такими теннисистками Павлюченкова играючи разделалась в полуфинале с Тамарой Зиданшек из Словении, которая добралась до этой стадии по более легкой сетке турнира. Россиянка обыграла ее в двух сетах — 7:5, 6:3.
Павлюченкова проводит на данный момент свой лучший период в карьере. Ранее она никогда не выходила в финал «Ролан Гаррос» и вообще является первой российской теннисисткой за пять лет, которой удалось пробиться в решающую стадию на каком-либо турнире «Большого шлема».
В последний раз это достижение покорялось Марии Шараповой еще в 2015 году, когда она играла в финале Australian Open против американки Серены Уильямс и уступила со счетом 6:3, 7:6. Будем надеяться, что Павлюченкова сегодня не уступит!
Матч начнется не ранее 16.00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители тенниса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции финала «Ролан Гаррос», где за трофей бьются россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Чехии Барбора Крейчикова.