Нарушили законы Азербайджана: два сотрудника «Матч ТВ» забанены на Евро по решению Баку

Армянский штамп в паспорте

Совсем недавно отгремел скандал с комментатором «Матч ТВ» Нобелем Арустамяном, который изначально получил отказ в аккредитации на Евро по решению оргкомитета Баку. Азербайджанским организаторам турнира не понравился тот факт, что журналист посещал Нагорный Карабах. Вопрос был решен только после вмешательства МИД России и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — Арустамяну все же разрешили работать на Евро. Однако уже на следующий день после этого два других сотрудника «Матч ТВ» оказались в эпицентре аналогичных событий.

«Не пустили в Азербайджан. Должен был завтра комментировать Швейцарию с Уэльсом.

На границе увидели в паспорте армянский штамп. Попросили подождать. Потом отвели к выходу на рейс в Москву. Ни на один вопрос не ответили. Подтверждение аккредитации и бумагу от азербайджанской футбольной федерации смотреть не стали. Улетел тем же бортом, что и прилетал», — написал комментатор Михаил Моссаковский в своем Telegram-канале.

Журналист заявил, что много лет назад посещал любительский футбольный турнир в Нагорном Карабахе, и высказал предположение, что власти Азербайджана именно из-за этого не пустили его в страну.

«Если причина в этом, а не в прошлогоднем армянском штампе, то вопросов к азербайджанским пограничникам нет. Вопросы к оргкомитету.

Все заявки на аккредитацию проверяются силовиками. Если кто-то попал в черные списки, то почему не сообщить об этом? Баку подтвердил мою аккредитацию, я был в списках на завтрашний матч, у меня была пригласительная бумага от азербайджанской федерации футбола», — добавил Моссаковский.

Его коллега Алексей Андронов выразил сожаление по поводу того, что Азербайджан поступил таким образом, однако отметил, что подобное развитие событий можно было легко предположить.

«Когда до людей дойдет простое:

1. Не стоит нарушать законы той страны, в которую собираешься въезжать.

2. Два загранпаспорта иметь вполне легально (и именно для таких случаев).

3. Попробуйте заехать в Израиль со штампом Ирана.

И да, в следующем году в Грузии пройдет чемпионат Европы по баскетболу. Вряд ли туда попадут посещавшие Абхазию через Сочи. Как и в Киев на финал Лиги чемпионов не попадали многие, кто был в Крыму», — написал Андронов в своем Telegram-канале.

«Вы отдаете себе отчет в том, что нарушили закон?»

Чуть позже на эту историю отреагировал Константин Генич, который попал в еще более серьезную ситуацию: его не просто не пустили на один матч, а лишили аккредитации на весь Евро. При этом комментатор «Матч ТВ» заявил, что изначально получил письмо-подтверждение от УЕФА и все было хорошо.

«Видимо, история с Нобеле их (азербайджанцев. — «Газета.Ru») так задела, что, посмотрев список аккредитованных журналистов, они вспомнили, что в 2009 году я тоже приезжал в Карабах и участвовал там в футбольном турнире стран СНГ и Балтии. Сегодня звонок из Азербайджана: «Вы получили аккредитацию?»

Я спрашиваю: «А вам это зачем знать?»

Мне говорят: «Вы были в Карабахе в 2009. Отдаете себе отчет, что нарушили закон?»

Я ответил: «Я это не комментирую. Есть вопросы, обращайтесь в пресс-службу канала».

Через пять минут мне на почту пришло письмо от УЕФА, где черным по белому написано: вы не прошли проверку, вам не рекомендовано получить аккредитацию на Евро-2020. В аккредитации вам отказано. Это финальное решение, все вопросы… и адрес почты азербайджанской стороны «Баку-2020», — описал ситуацию Генич в своем Telegram-канале.

«Азербайджану рано участвовать в общеевропейских событиях»

Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин, первым оповестивший футбольную общественность об изначальном недопуске Нобеля Арустамяна на Евро-2020, не остался в стороне и ярко высказался после нового витка противостояния между оргкомитетом Баку и российскими комментаторами.

«В общем, ясно, что Азербайджану, увы, рано участвовать в общеевропейских спортивных событиях. Это большая ошибка УЕФА. Два кейса взаимоисключающие: бан Нобеля на все матчи Евро-2020 (преодоленный, но он был!) — и разворот Мосса, который получил аккредитацию и прошел проверку азербайджанских силовиков на основании критерия (посещение Армении, штамп в паспорте), который не был никогда заявлен как основание в отказе работать аккредитованному журналисту. Надо взрослеть. А пока — рано», — написал Уткин.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, в чьем подчинении находятся Генич и Моссаковский, также не осталась в стороне. По ее мнению, Баку мог выдать журналисту разрешение на въезд, тем самым выведя спорт из сферы международной вражды.

«Михаил Моссаковский оказался в эпицентре конфликта, к которому он не имеет никакого отношения. Жаль, что политические амбиции побеждают здравый смысл. В принципе, это уже мало кого удивляет, но по-прежнему расстраивает», — написала Канделаки в своем Telegram-канале, при этом отметив, что жители Азербайджана в абсолютном большинстве проявляют к приезжим теплоту и гостеприимство.

Если ситуация так и не разрешится в пользу представителей СМИ, то Генич и Моссаковский будут вынуждены отработать чемпионат Европы из Останкино.