«Россия должна быть уничтожена»: бельгийцы уверены в успехе на Евро

В Бельгии уверены в спокойной победе над сборной России и не допускают даже возможности какой-то интриги в этом матче. Практически все статьи в местных СМИ изобилуют критикой подопечных Станислава Черчесова. Самый часто упоминаемый аргумент в пользу несостоятельности российской команды — это возраст ее игроков.

Например, еженедельное издание «Sport Foot Magazine» в подробном разборе соперника указывает, что в составе России почти нет сильных молодых игроков. В качестве примера молодого футболиста приводится 24-летний Рифат Жемалетдинов.

«С точки зрения европейского футбола, это уже старый игрок. В Российской премьер-лиге начинают доверять футболистам и выпускать их на поле только после 20 лет, когда время для развития уже потеряно. Выходит, что в самом расцвете сил — от 17 до 20 лет — у них нет никакого шанса себя показать. Поэтому сборная России сейчас такая возрастная», — пишут авторы статьи под названием «Возвращение «красных дьяволов» в Санкт-Петербург».

Также журналисты «Sport Foot Magazine» считают, что дружина Черчесова не добилась существенного прогресса со времен чемпионата мира — 2018 и потому вряд ли совершит прорыв на этом Евро:

«Все давно в курсе, чего можно ждать от России: жесткая игра, высокий прессинг и быстрая доставка мяча в атаку, а там уже что-нибудь придумают. У России весьма ограниченная в стиле команда. Нет исполнителей, которые могут создать момент за счет индивидуального таланта».

По мнению авторов статьи, ждать хоть какой-то опасности можно только от двух футболистов — нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Александра Головина.

«Как всегда, Дзюба будет принимать все мячи впереди, а в центре поля создать что-то оригинальное способен только Головин. Он здорово держит мяч и быстро соображает на поле. В атаке еще есть нападающие Антон Заболотный и Александр Соболев, но это два клона Дзюбы.

В целом уровень Российской премьер-лиги невысок, а за рубежом россияне почти не играют. Сейчас в европейских лигах выступают Алексей Миранчук («Аталанта», Серия А) и Денис Черышев («Валенсия», Примера). Но эти игроки не являются ключевыми в сборной и не влияют существенно на ее игру», — отмечается в статье.

Досталось также вратарю и линии обороны сборной России: «Основному голкиперу команды Антону Шунину уже 34 года, при этом он почти не играл на международных турнирах. В защите Россию продолжает выручать 37-летний Жирков».

Напоследок авторы «Sport Foot Magazine» подчеркнули, что проведение ЧМ-2018 якобы не дало никакого толчка развитию детского футбола в России и что методы работы с молодежью остались прежними. Едва ли не единственное положительное качество, которое отметили в статье, — это моральные качества россиян.

«Единственное, чем обладает сейчас Россия, — это гордость, патриотизм и добрая душа. Россияне весьма гостеприимны. Мы убедились в этом на мундиале 2018 года и наверняка еще увидим это на Евро в Санкт-Петербурге», — подытожили авторы.

На портале Nieuwsblad вышла статья известного спортивного журналиста Людо Вандевалле под громким заголовком «Даже без Эдена Азара, Кевина Де Брейне и Акселя Витселя Россия должна быть уничтожена: нужна победа на классе».

«Сборной Бельгии нельзя проигрывать России в первом матче на Евро, чтобы это фиаско не повлияло на команду в следующих играх. Стартовый матч сродни финалу — всегда самый сложный на турнире. И подопечные Роберто Мартинеса это прекрасно понимают.

Однако сборная России — не та команда, которая может осложнять жизнь своему сопернику дольше 15 минут. В этом Евро принимают участие как минимум десять сборных, которые сильнее этой команды из самой большой страны мира», — написал Вандевалле.

Авторы популярного в Бельгии таблоида Het Nieuwsblad отметили в своей статье, что Россия якобы может надеяться только на высокорослого нападающего Артема Дзюбу.

«Больше игроков топового уровня в сборной России нет, и Дзюба может доставить проблемы «красным дьяволам». Высокий форвард ростом 197 сантиметров заставит помучаться на поле. Нынешний наставник сборной Италии Роберто Манчини называл его «русским Балотелли», когда тренировал Дзюбу в «Зените». Однако это не очень хороший комплимент», — говорится в статье.

Журналист издания HLN взял интервью у Николаса Ломбертса — бывшего бельгийского защитника, который играл за «Зенит» десять лет, с 2007 по 2017 год. Ломбертс также особенно выделил в составе сборной России Дзюбу.

«Артем все еще главная звезда команды. Этот парень на все имеет свое мнение и потому часто впутывается в проблемы. Я все еще помню, как в первый раз встретился с ним на поле: тогда Дзюба играл за томскую «Томь» из Сибири. После 70 минут на поле Лучано Спаллетти, который тогда тренировал «Зенит», отправил меня на скамейку запасных. Если ты играешь на позиции центрального защитника, такая замена означает, что тренер не очень тобой доволен.

Обычно я не имел никаких проблем при игре против физически сильных нападающих соперника — я как раз люблю играть против футболистов такого типа. Однако против Дзюбы мне было невероятно сложно, и этот факт подчеркивает, что он все еще очень хороший нападающий», — подытожил Ломбертс.

Пожалуй, это самый положительный отзыв о сборной России, который был опубликован в бельгийских СМИ. Смогут ли подопечные Черчесова преподнести сюрприз «красным дьяволам» и переломить их скептическое мнение о себе, узнаем совсем скоро.

Матч начнется 12 июня в 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.