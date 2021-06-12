«Остановилось сердце»: Эриксена увезли в больницу с матча Евро-2020

12 июня, во второй день чемпионата Европы — 2020, в дело вступала группа B. Первый матч должны были сыграть Дания и Финляндия на стадионе в Копенгагене. К концу первого тайма счет не был открыт, несколько раз на поле появлялись медики, но серьезного ничего не происходило. Но за несколько минут до свистка на перерыв на газон рухнул лидер сборной Дании — Кристиан Эриксен.

Что произошло

На 43-й минуте матча Эриксен упал на газон, причем на повторе видно, что контакта с другими игроками у него не было. Возможно, что удар он получил раньше, причиной также могло стать попадание мячом в область сердца. Футболисты моментально дали сигнал арбитру, тот сразу же вывел врачей на поле. Медики сборной Дании оперативно начали реанимационные действия, футболисту сделали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, чуть позже на помощь врачам пришла бригада реанимобиля. Странно, правда, что автомобиль скорой помощи не смог сразу же выехать на газон.

Что именно делали медики, разглядеть было невозможно, поскольку игроки сборной Дании окружили своего партнера по команде и отгородили от камер. Надо отдать должное и режиссеру трансляции, который за все то время, что шел процесс реанимации Эриксена, ни разу не выводил в трансляцию камеры, расположенные близко к месту событий.

Делегат УЕФА принял решение приостановить матч, игроки сборной Финляндии и судьи покинули поле. А датчане по-прежнему стояли вокруг своего товарища по команде. Все это время Каспер Шмейхель и Симон Кьяер не пускали к месту событий рыдающую супругу Эриксена. Здесь стоит сказать, что Кьяер не растерялся: как только все произошло, он проверил, не проглотил ли Эриксен язык, позже именно он организовал вокруг игрока живой щит из футболистов.

Затем Эриксена, закрытого ширмой, в окружении футболистов увезли с поля, а затем на машине скорой помощи и со стадиона. В качестве ширмы был использован даже финский флаг, который, судя по всему, фанаты передали с трибун.

Судя по появившимся фотографиям, поле Эриксен покидал уже будучи в сознании. Позже УЕФА объявил о том, что состояние футболиста стабилизировалось.

Матч возобновился спустя некоторое время после истории с Эриксеном — в 21.30. Вместо него на поле вышел Матиас Йенсен.

Что говорят врачи

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков уверен, что у Эриксена произошла остановка сердца.

«Произошла остановка сердца. Возможно, до падения удар в область сердца был. Мы видели момент, где он падает на поле, наклонившись, а что было до этого — непонятно. Может, и сердечное заболевание стало причиной. Сейчас самое главное, чтобы он остался жив! Надо молиться за него, чтобы все обошлось», — сказал Васильков в интервью Sport24.

Произошедшие ранее трагедии

К сожалению, случаев, когда футболисты теряют сознание во время матча или даже умирают прямо на поле (или в больнице сразу после матча) довольно много. По мнению врачей, это связано с тем, что растут нагрузки, а возможности человеческого организма небезграничны. Вот самые известные случаи, когда речь шла о сердечных приступах.

25 августа защитник «Севильи» Антонио Пуэрта умер от сердечного приступа в больнице, не приходя в сознание. Сердечный приступ случился у него во время матча, а затем еще один — после игры в раздевалке. Во время церемоний награждения сборной Испании по футболу золотыми медалями Евро-2008, Евро-2012, а также чемпионата мира 2010 защитник испанцев Серхио Рамос получал награду и праздновал победу с командой в майке с изображением Пуэрты и надписью: «Всегда с нами».

26 июня 2003 игрок сборной Камеруна Марк-Вивьен Фоэ а 71-й минуте полуфинального матча Кубка Конфедераций неожиданно упал на газон. Врачи пытались запустить сердце, делать искусственное дыхание, но уже через 45 минут футболист скончался. Диагноз — гипертрофическая кардиомиопатия.

Кто такой Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен провел почти сесь сезонов в английском «Тоттенхэм Хотспур», а в 2020 году перешел в миланский «Интер», в первый же год став с командой чемпионом Италии. Четырежды (2013, 2014, 2015, 2018) признавался лучшим футболистом года в Дании.

В составе национальной сборной Эриксен провел 106 матчей и забил 36 мячей.