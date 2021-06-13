«Огромная разница в классе»: реакция в России на разгром от Бельгии

Станислав Черчесов отправился на послематчевое интервью в своем классическом настроении. Несмотря на разгром, наставник российской команды сумел найти позитивные моменты в игре своих подопечных. По его словам, футболистам удалось на поле воплотить ту идею, которую до них доносил тренерский штаб.

«Разнес ли игроков в раздевалке? «Разнес» — неправильное слово. Но, естественно, выразил свое недовольство в нормальной тренерской форме. Потом скажу, почему выбрал такую схему. В данный момент говорить не хочу. Не считаю ли это ошибкой? Как мы планировали, так и играли», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Для него эта игра стала исторической — 57-летний специалист потерпел шестое крупное поражение во главе национальной команды, тем самым обогнав по данному печальному показателю голландского специалиста Гуса Хиддинка, работавшего на посту наставника сборной России с 2006 по 2009 год.

На пресс-конференции по окончании встречи Черчесов был более разговорчив и сумел прояснить некоторые тактические моменты.

«По результату, понятно, говорить нечего. Начали игру так, как планировали, достаточно компактно. Пропущенный гол из ничего повлиял на содержание игры и моральное состояние, что мне больше всего не понравилось. Ну, пропустили и пропустили, надо было переламывать.

Во втором тайме поменяли систему, стали более компактны, но не создали моментов. Бельгия перекрыла все зоны и не дала нам сыграть», — передает его слова «Чемпионат».

Схожего мнения об игре был и капитан сборной Артем Дзюба.

«Начали довольно неплохо, думали, что вполне сможем сыграть вничью. Но затем все изменила глупая ошибка. В матче против такого сильного соперника вернуться в игру невероятно сложно.

Лукаку, наверное, был шокирован, когда увидел, как мы защищаемся. Мы плохо оборонялись. Такие хорошие команды, как Бельгия, не прощают подобных ошибок»», — цитирует форварда официальный сайт УЕФА.

Впрочем, не все игроки сборной России были восхищены игрой нападающего миланского «Интера», оформившего по итогам матча дубль. Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что девятый номер «красных дьяволов» не показал в плане игры чего-либо уникального.

«Лукаку — машина? Я бы так не сказал. Мне довелось с ним два раза встретиться. Не сказал бы, что такая уж мощь. Да, реализация у него стопроцентная, но что касается игры, то в нем нет ничего особенного», — передает слова Дивеева «СЭ».

Далеко не лучшего мнения об игре оборонительной линии сборной России оказались эксперты. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун отметил, что длящиеся много лет проблемы с детско-юношеским футболом привели к тому, что в распоряжении Черчесова попросту не оказалось высококлассных защитников.

«Мы играли, возможно, с будущими чемпионами Европы. Увы, огромная разница в классе очень заметна.

Но все решили индивидуальные ошибки Андрея Семенова и Антона Шунина в первом тайме. У нас нет сильных защитников, кроме Георгия Джикии. И даже в ближайшей перспективе никого не видно. Реформы лиги, о которых мы столько времени говорим, просто перезрели», — цитирует Федуна «Чемпионат».

На защиту своего супруга встала Ольга Семенова. Она опубликовала в историях Instagram текст, в котором подвергла критике хейтеров сборной России.

«В нашей стране большинство за то, чтобы обсасывать чужие ошибки (сразу закрывая глаза на все свои неудачи), но при этом молчать, считая нормой победы и достижения. Они скорее добьют того, кто оступился, чем помогут ему подняться! Что с вами не так?

Проще быть диванным критиком и, не поднимая зада с дивана, извергать грязь своим ртом, чем встать и начать путь к успеху (ну или хотя бы попытаться). Или быть бараном, который кивает под чужую дудку», — написала Семенова.

Правда, подобные слова никак не смогли остановить поток жестких, а порой и откровенно грубых выражений в адрес российской команды. Совсем не подбирал слов бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили. Его эмоциональный спич можно оставить без каких-либо дополнительных комментариев.

«Мы настолько бедны, что продолжаем насиловать Юрия Жиркова на фланге обороны. Человеку 37 лет уже.

Я прошу прощения, но Черчесов сам вратарь. Какой, ##### (нафиг), Шунин? Это жуткий позор. Когда хоть кто-то считал Антона Шунина классным вратарем?

Маринато Гильерме из «Локомотива» провел чемпионат на высшем уровне. Он лучший вратарь РПЛ — на жопе не валяется, играет на выходах уверено. Это полный цирк. Мы любим сборную России, но я имел в рот такую любовь», — передает слова Кавазашвили Sport24.

Более оптимистичных взглядов придерживался бывший обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. По его словам, подопечные Станислава Черчесова смогут побороться за выход в 1/8 финала континентального первенства.

«На что можем рассчитывать? На выход из группы», — заявил Нурмагомедов «СЭ».