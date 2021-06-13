«Умер на несколько минут»: Эриксену чудом удалось не повторить судьбу Пуэрты

«Эриксен близок к завершению карьеры»

Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен до смерти напугал всех, когда внезапно упал на газон и потерял сознание в матче против Финляндии без какого-либо контакта с соперником. К тому моменту 29-летний полузащитник провел на поле 43 минуты, и ничего не предвещало беды. К счастью, на матче работали квалифицированные врачи, которые тут же оказали необходимую помощь.

Врач сборной Дании Мортен Бозен сообщил, что у футболиста начал на глазах падать пульс и возникли проблемы с сердцем, из-за чего медикам пришлось буквально спасать его от смерти на поле.

«Нас сразу же вызвали к месту происшествия, когда Кристиан упал. Я не видел самого момента, но быстро стало ясно, что он упал сам. Когда мы прибежали, Эриксен лежал на боку и дышал.

Мы нащупали пульс, но довольно быстро ситуация изменилась, и тогда мы сразу начали массаж сердца. Была оказана фантастическая помощь со стороны врача стадиона и остальных экстренных служб. Благодаря этому мы сделали то, что должны были: вернули Кристиана в сознание. Он разговаривал со мной перед тем, как его отвезли в больницу», — приводит слова Бозена BT.

Защитник сборной Финляндии Йере Уронен, присутствовавший на поле во время падения Эриксена, сообщил, что датчанин уже почти не дышал, когда врачи начали его реанимировать.

«Единственным желанием было помочь ему. Но единственное, чем мы могли помочь — это отойти в сторону и не мешать медикам спасать ему жизнь. Единственная важная новость за сегодня — это то, что с Кристианом уже все хорошо. Все остальное для меня не важно. У меня у самого на стадионе была жена и ребенок… Даже не знаю, что сказать. Главное, что обошлось.

Он был почти мертв. И мы решили, что бы ни решила Дания, мы ее поддержим. Они были готовы продолжать. Поэтому мы быстро собрались и пошли на поле. Долго сидели и ждали подтверждения», — приводит слова Уронена Sport24.

Эриксен до сих пор остается в больнице и находится в стабильном состоянии. Агент футболиста Мартин Шутс сообщил, что игрок «дышит и может говорить».

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта также настроен оптимистично.

«Кристиан недавно отправил сообщение в чат «Интера» в мессенджере. Мы с оптимизмом смотрим на ситуацию с его будущим. Сотрудники сборной передали нам, что ситуация находится под контролем», — цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Однако в СМИ распространяются противоположные сведения. Так, на сайте агентства DPA появился комментарий кардиолога Санджая Шармы, который работал с Эриксеном в «Тоттенхэме». Специалист считает, что карьера игрока, вероятно, «подходит к концу».

«Не знаю, будет ли Кристиан когда-нибудь снова играть в футбол. Эти слова могут показаться жестокими, но Эриксен умер на несколько минут. Рискнут ли врачи позволить ему снова выйти на поле с риском умереть? Ответ — нет. Хорошая новость заключается в том, что он будет жить, а плохая — в том, что он, вероятно, подходит к концу своей карьеры», — заявил кардиолог.

В своем, возможно, последнем матче в карьере Эриксен был официально признан лучшим игроком. Этим жестом УЕФА наградил футболиста за его главную победу — над смертью.

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«Такой календарь просто убьет игроков»

К сожалению, в сотнях других случаев подобные приступы во время матча или даже тренировки заканчивались трагедией. Футбол — очень требовательный к физической форме вид спорта.

Регулярные резкие ускорения в погоне за мячом, частая перемена ритма движения и дыхания, падения на газон, столкновения с соперниками, в среднем около 8-10 км, преодоленных таким прерывистым образом за 90 минут, — все это серьезный вызов для организма.

Тем более если учесть, что игроки топ-клубов в современном футболе проводят около 60 матчей за сезон, выступая в национальном чемпионате, Кубке страны, еврокубках и в турнирах сборных.

Кроме того, пандемия коронавируса привела к приостановке сезона-2019/20, который был доигран только поздним летом, из-за чего перерыв между двумя сезонами получился настолько коротким, что футболисты не успели восстановиться. Какие нагрузки выдерживало их сердце в течение последнего года, остается только догадываться.

«Такой календарь просто убьет игроков. Федерация не думает об игроках, хотя должна. Они играют 11 месяцев подряд. Федерация должна защищать их. Мы должны думать о главных героях нашего шоу, но я знаю, что этого не произойдет», — жаловался главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Остается надеяться, что история Эриксена так и останется единственным подобным случаем, а футболисты смогут без проблем доиграть Евро и уйти в долгожданный отпуск.

Трагедия Пуэрты

Падение Эриксена так напугало публику в том числе и потому, что из таких ситуаций — с потерей сознания и массажем сердца прямо на поле — обычно не выбираются. Подавляющее большинство смертельных случаев в футболе связаны именно с сердечной недостаточностью и нестабильным ритмом сердцебиения.

Одной из самых известных трагедий такого рода является смерть 22-летнего защитника Антонио Пуэрты. Он был надеждой сборной Испании, но успел сыграть только один матч за «Красную Фурию».

На клубном уровне талантливый защитник выиграл с «Севильей» Кубок УЕФА, помог команде завоевать бронзовые медали чемпионата Испании и привлек внимание мадридского «Реала», который собирался переманить игрока.

Однако в первом туре Примеры сезона-2007/08 произошла трагедия: во время матча с «Хетафе» Пуэрта резко почувствовал боль в сердце. Игрок попросил замену и на своих ногах покинул поле, однако в раздевалке его настиг сердечный приступ. Футболиста немедленно отвезли в больницу, но организм не смог справиться с таким ударом, и спустя три дня Пуэрта скончался.

Через два месяца после его смерти супруга Пуэрты родила сына Айтора Антонио. Смерть испанца до сих пор остается одним из главных трагических символов футбола.

Его бывший одноклубник Серхио Рамос, который впоследствии стал капитаном «Реала» и сборной Испании, праздновал в футболке с фотографией Пуэрты все значимые титулы национальной команды — на Евро-2008, Евро-2012 и чемпионате мира — 2010.

Трагедия Самохвалова

В России наиболее известным случаем смерти футболиста за последние годы является история Иннокентия Самохвалова, который скончался в 22 года, как и Пуэрта.

Игрок второй команды московского «Локомотива» — «Казанки» — почувствовал себя плохо в ходе тренировочной пробежки. Это случилось в апреле 2020 года, когда в городе был объявлен карантин из-за пандемии, тренировки команды на базе под присмотром врачей были приостановлены, и футболисты должны были самостоятельно поддерживать форму.

Самохвалов вышел на пробежку с утра, но закончить ее не сумел — в конце занятия он неожиданно упал на траву и скончался. Причиной смерти была названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Трагедия произошла прямо на глазах его супруги Анны.

Согласно медицинским отчетам, которые получил экс-футболист, а ныне блогер Евгений Савин от матери скончавшегося игрока, еще в 2016 году у него выявили политопные желудочковые экстрасистолы — внеочередные преждевременные сокращения сердца, которые являются наиболее частым видом аритмии.

В итоге врачи назначили Самохвалову антиаритмики. С 2017 по 2019 год он играл, принимая эти таблетки, однако затем прекратил прием.

Глава медицинской службы «Локомотива» Эдуард Безуглов заверил, что здоровье футболиста тщательно проверялось, и в его смерти нет вины врачей, давших ему допуск к профессиональной спортивной деятельности.

«Самохвалов проходил УМО (углубленное медицинское обследование) множество раз. Два раза в год минимум во время учебы в школе в академии, а потом он закончил и находился в дублирующем составе.

У Иннокентия был несколько лет назад эпизод, когда он не прошел УМО сразу и было назначено дообследование, какое-то лечение. Но когда он получил допуск, то спокойно играл. Вернувшись, Самохвалов раз в полгода проходил УМО, и ни разу не было, чтобы он это УМО не прошел. Возглавлял отдел по исследованиям сердца известный профессор, репутация которого сомнению не подлежит. Иннокентий получил допуск зимой.

Каждый такой случай очень подробно рассматривается. Проводится вскрытие, патологоанатомы дают свое заключение. Поверьте, если было бы какое-то чье-то упущение, уже давно бы было заведено уголовное дело», — подытожил Безуглов.

Выходит, что недуг, который способен привести к смерти на утренней пробежке, не смогли обнаружить самыми продвинутыми медицинскими тестами. Либо же состояние здоровья Самохвалова резко ухудшилось с момента зимней проверки. В любом случае футболиста, как и в случае Пуэрты, подвело сердце.

Трагедия Давиде Астори

Профессиональные игроки умирают от сердечной недостаточности не только во время напряженных матчей или тренировок, но даже находясь в состоянии покоя. Это случилось с защитником сборной Италии и капитаном «Фиорентины» Давиде Астори.

Он скончался в своем гостиничном номере в марте 2018 года — в ночь перед гостевой игрой против «Удинезе». Сердце футболиста остановилось в 31 год.

После вскрытия стало известно, что Астори страдал брадиаритмией — нарушением сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений иногда снижается ниже допустимых значений.

Также в итальянских СМИ сообщалось, что на двух кардиограммах футболиста, которые были сделаны в 2016 и 2017 году, обнаружили желудочковую экстрасистолию — самый частый вид аритмии сердца, при котором оно сокращается с нетипичной скоростью. Таким же недугом страдал Самохвалов.

С такими проблемами в работе сердце играть в футбол на профессиональном уровне опасно для жизни, однако врачи, которые проводили медобследование защитника в течение его карьеры, не указывали на это и давали ему разрешение на занятия спортом.

В итоге бывший спортивный консультант «Фиорентины» — профессор Джорджио Галанти — был приговорен к одному году тюрьмы. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, именно он подписал сфальсифицированные документы, согласно которым скончавшийся игрок мог заниматься профессиональным спортом.

Галанти не провел необходимые медицинские тестирования, а сертификат о состоянии здоровья спортсмена, попавший в отчет о смерти Астори, был в уже исправленном виде. В ходе расследования смерти футболиста это удалось установить экспертам.

До сих пор неизвестно, принимал ли сам Астори участие в фальсификации документов, поскольку не хотел завершать карьеру, либо инициатива исходила от врачей, работавших с клубом. Ясно одно: пренебрежительное отношение к проблемам сердца в футболе приводит к самым катастрофическим последствиям.