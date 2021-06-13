«Коленки дрожали»: артисты и спортсмены о поражении сборной России

Первый матч сборной на чемпионате Европы — 2020 стал разочарованием для российских болельщиков — в День России команда уступила бельгийцам со счетом 0:3. Народный артист России актер Валерий Баринов считает, что российские футболисты не настроились на встречу.

«Не хочется ничего оценивать по той простой причине, что надо посмотреть, как будет дальше. Может быть, российские футболисты не очень стремились победить. У меня ощущение такое, что коленки дрожат у многих. Но присоединяться к общему хору и всех ругать я не хочу», — отметил он.

«Думаю, держали в уме следующие игры. Но по той игре, которая была вчера, надо было очки набирать», — сказал актер, симпатизирующий московскому «Локомотиву».

Болельщик «Спартака», актер, заслуженный артист России Алексей Маклаков полагает, что тренерский штаб сборной во главе со Станиславом Черчесовым мог учитывать возможность выхода из группы с третьего места.

«У Черчесова был прагматический подход к игре, потому что, по правилам Евро, есть возможность выхода в плей-офф с третьего места. И от этого надо отталкиваться. С Бельгией могли сыграть хорошо, но вы помните начало матча. Подкисли, такое случается. Игры у нашей команды я не увидел. Возможно, что не все карты хотелось раскрывать Черчесову. Он всегда непредсказуем, и мы никогда не знаем, кого он выпустит на поле в следующий раз», — рассуждает Маклаков.

Актер также выразил сомнения в правильности выбора состав на игру. В частности, у него остался вопрос к обороне, из которой он смог выделить лишь одного футболиста, игрока своей любимой команды.

«Мне кажется, Черчесов немного нафантазировал с защитой. Выделил бы только одного игрока — это Джикия, который вытащил мяч из-под Лукаку. Георгий достойнейшим образом сыграл, одно удовольствие смотреть на него», — подчеркнул Маклаков.

«Абсолютно не был виден некий форвард нашей сборной, [Артем] Дзюба. К сожалению, я ничего не увидел в его игре. Были сплошные забросы, да все не туда. [Александр] Головин сыграл так себе. Ощущение такое, что команда была настроена на то, чтобы использовать этот матч для подтверждения правильных линий, отношений и сыгранности футболистов», — констатировал артист.

Вместе с тем Маклаков не сомневается, что сборная России выйдет из группы. Он также рассчитывает увидеть на турнире еще одного спартаковца — нападающего Александра Соболева.

«Надеялся, что выпустят Соболева, но, значит, Черчесову он нужен для других игр. Хотя мне кажется, что Саше надо давать играть как можно больше. Потому что это один из ярчайших наших игроков, который может привести сборную России к победе. А так, мой прогноз — нас ждет четвертьфинал, учитывая возможность выхода с третьего места», — заключил Маклаков.

Пародист Михаил Грушевский, поддерживающий ЦСКА, разделяет мнение Баринова и Маклакова о недонастрое игроков сборной России. Он также убежден, что Черчесов ошибся со стартовым составом, упомянув защитника Андрея Семенова и вратаря Антона Шунина, чьи помарки привели к двум голам.

«На мой дилетантский взгляд болельщика, имело место неугадывание со стартовым составом. Я помню, что в 2008 году Гус Хиддинк первый матч играл с Романом Широковым в центре, и тоже это было неудачное решение. Вчера была сложная схема. Я далек от того, чтобы закидывать булыжниками Семенова, который, конечно, совершил ошибку — и не одну, не только в случае с голом; далек от того, чтобы осыпать проклятиями Антона Шунина, хотя, конечно, он не выручил ни в одном из эпизодов и неудачно сыграл при втором пропущенном мяче. Но думаю, что это такой общий мандраж всей сборной, у Шунина в том числе», — считает Грушевский.

Он также выразил сомнения в целесообразности выхода в стартовом составе 37-летнего Юрия Жиркова. Заменивший его по ходу матча Вячеслав Караваев, убежден Грушевский, находится в заметно лучшей форме.

«Караваев должен был выходить в стартовом составе. При всем моем великом уважении к Юрию Жиркову, ему уже, наверное, физически невозможно отыграть такого уровня сопротивления и сложности матч, хотя по мастерству он вне конкуренции», — высказался он.

«Но Караваев, мне кажется, лучше смотрелся. Поэтому желаю Юрию скорейшего выздоровления, я уверен, что он еще принесет нашей сборной серьезную пользу. Возможно, ему будет более комфортно выходить на замену и действовать ближе к группе атаки. Тяжеловато сейчас Юрию Валентиновичу, побережем нашего заслуженнейшего ветерана», — подчеркнул артист.

Михаил Грушевский также оценил замены, сделанные Черчесовым по ходу матча. Он выразил мнение, что появление во втором тайме Александра Соболева было бы логичным — спартаковский форвард в итоге весь матч провел на скамейке.

«Показалось, что замены усилили игру, хоть Черышев в нее и не попал. Мне понравились выходы [Максима] Мухина и [Алексея] Миранчука, который мог отличиться, штрафной поудачнее исполнить. Во втором тайме можно было бы поменять Дзюбу, мне кажется, он выложился на 120 процентов и продолжение борьбы давалось ему с трудом. Появление, скажем, Соболева было бы оправдано», — резюмировал Грушевский.

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин обратил внимание, что сборная России играла от обороны и не смогла реализовать эту стратегию. Он также посетовал на то, что в атаке команда ничего не сумела сделать.

«Выбрали оборонительную тактику, рассчитывали на стандарты и контратаки, но они не сработали. Естественно, Семенов ошибся в первом голе. Второй гол — прострел и ошибка Шунина, который сбросил мяч в центр вместо того, чтобы выбить в аут и угловой. После второго гола уже никаких шансов не оставалось.

Впереди мы вообще ничего не смогли сделать. Имея в составе такого нападающего, как Дзюба, надо использовать его сильные стороны как человека, который может принять мяч из центра и подождать полузащитников. Конечно, был план — забросить, чтобы он поборолся и скинул, чтобы был подбор, отрезать среднюю линию. Но получили быстрый гол, и все. Плюс были две вынужденные замены», — высказался специалист.

Масалитин призвал не забывать о более высоком уровне сборной Бельгии. Он заявил, что российские игроки должны заработать очки в оставшихся матчах группового этапа, где соперниками станут Финляндия и Дания.

«Надо реально оценивать ситуацию: на сегодняшний день нам бельгийцы не по зубам. Остается два матча, которые надо сыграть хорошо, набрать свои очки и выйти из группы. Главная задача — выход в плей-офф, неважно, с какого места. Понятно, что будут трудности и с финнами, и с Данией», — подытожил экс-армеец.

Прославленный советский футболист, бывший вратарь «Спартака», «Торпедо» и сборной СССР Анзор Кавазашвили обрушился с критикой на игроков сборной и на тренерский штаб. Он расстроен тем, что команда была бесперспективной в атаке, а также тем, что тренеры не обозначали публично задачи на игру.

«Я был удивлен, что у себя дома, когда мы хотим побеждать, у нас не было атакующей мощи. У нас впереди есть очень серьезный форвард — Дзюба, которому надо в обязательном порядке поставить рядом толкового футболиста, который может воспользоваться тем, что с Дзюбой бодаются два защитника соперника и у него развязываются руки и ноги. Соболев сегодня — самый талантливый нападающий в нашем чемпионате.

К сожалению, моя надежда не оправдалась — я был уверен, что будет сдвоенный центр играть в этом матче. Я смог бы понять наших тренеров, если бы они объяснили, что они хотят сделать. Победить? Сыграть вничью? Что из двух? Я слушал выступления Черчесова предматчевые, но не услышал, чтобы он сказал: мы будем атаковать. Без атаки побед не бывает. У нас была мотивация. Играем у себя дома, в великий праздник — День России. За это надо костьми ложиться, чтобы показать все свои лучшие качества», — подчеркнул Кавазашвили.

По его мнению, само комплектование сборной России вызывает много вопросов. Эксперт считает, что исправлять ситуацию нужно путем ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.

«Жиркова 37-летнего поставили левым защитником. Жирков — это профессионал, он может играть везде, но его надо было ограничивать в движении. Надо было понимать, что в 37 лет он уже не может выполнять такой объем работы, как 10 лет назад. Так обеспечьте защитные линии безопасностью, чтобы не было ЧП. А в центре обороны Джикия, мой любимый футболист, не мог наладить игру с партнером. Как так? Вы посмотрите: все мячи нам забили через центральную зону.

Полузащита — я понимаю, что ни к одному я претензий не могу предъявить. Они двигались, бегали, отбирали. Но они не создавали моменты для нападающих. И поэтому у меня сложилось впечатление, что команда абсолютно не готова. А раз она не готова, то тренер должен сказать: извините, у меня нет возможности работать с такой командой, потому что система комплектования сборной ужасная», — отметил он.

«Тогда возникает вопрос: нужны ли в клубах бесконечные легионеры по пять-семь человек? Надо, чтобы РФС ввел жесткий лимит, чтобы в командах разрешали не более двух легионеров, но лучших», — подвел итог Кавазашвили.

Следующий матч сборная России сыграет против команды Финляндии, которая в первом туре сенсационно оказалась сильнее Дании (1:0). Встреча состоится в Санкт-Петербурге 16 июня.