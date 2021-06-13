«Остановилось сердце, пульса не было»: врач рассказал о спасении Эриксена

Сборная Дании провела пресс-конференцию для журналистов, на которой выступил главный тренер команды Каспер Юльманн, а также врач команды Мортен Боесен. Больше всего, конечно, журналистов интересовало, что скажет медик, который принимал непосредственное участие в спасении полузащитника Кристиана Эриксена.

«Когда мы подбежали к нему, пульса уже не было.

Это была остановка сердца. Он был мертв. Мы реанимировали его с помощью дефибриллятора.

Это произошло относительно быстро. Была оказана фантастическая помощь со стороны врача стадиона и остальных экстренных служб. Благодаря этому мы сделали то, что должны были: вернули Кристиана в сознание. Он разговаривал со мной перед тем, как его отвезли в больницу. Не могу объяснить причину произошедшего, мы не знаем, что ответить», — сказал Боесен.

Отметим, что после инцидента с Кристианом Эриксеном появились призывы заменить акцию BLM с преклонением колена, в которой присоединились не все игроки в европейском футболе, на акцию в поддержку врачей.

Что могло произойти с игроком

Эриксен пришел в себя, еще когда его увозили со стадиона, а позже из больницы сумел пообщаться с партнерами по команде. На следующий день он написал в клубный чат «Интера». Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Бывший руководитель медицинского штаба московского «Спартака» Михаил Вартапетов в разговоре с «Газетой.Ru» дал высокую оценку датским медслужбам.

«Коллеги сработали блестяще. Я не понаслышке знаю о том, как работает датская скорая помощь, потому что в свое время знакомился с их работой, специально выезжал в Данию. Это одна из лучших европейских медицинских служб по своей организации. Мне кажется, в этом случае

Эриксену повезло дважды. Первый раз — что он выжил и все благополучно. Конечно, желаем ему здоровья. А второй раз — или, наоборот, скорее, первый — что ему повезло и он попал на такую высокоорганизованную медицинскую службу. Врач команды сообщил, что стадионная служба сработала великолепно», — сказал Вартапетов.

Специалист не стал утверждать, что, играй сборная Дании в другой стране, ситуация могла бы сложиться иначе. Он подчеркнул, что на подобных мероприятиях к подготовке медиков подходят очень строго.

«Не могу говорить за все стадионы Евро-2020 сразу, но в данном случае фактор того, что датская медицинская служба была готова к проведению таких мероприятий, сыграл свою роль. Сейчас все строго: делегат матча проверяет по списку с карандашом в руках минимально необходимый перечень медицинского оборудования, которое утверждено УЕФА. Накануне, за сутки до игры, он приходит в медицинский пункт, знакомится с ответственным врачом по стадиону. На самотек ничего не пущено. Те стадионы, которые, например, в России принимали матчи чемпионата мира, соответствовали всем требованиям. Насколько мне известно, на российских стадионах медицинская служба тоже работала четко и была готова к подобным ситуациям», — обратил внимание Вартапетов.

Бывший врач «Спартака» также назвал возможные варианты того, что могло произойти с Эриксеном.

«Могло быть и нарушение сердечного ритма, мог быть так называемый аритмогенный шок, остановка дыхания, связанная с перегрузкой, настоящая клиническая смерть — то есть остановка сердца и дыхания.

В любом случае, в ближайшее время, думаю, мы получим более подробную информацию. Важно, что это не приговор: с большой долей вероятности я могу утверждать, что Эриксен вернется к профессиональному футболу», — заключил Вартапетов.

Почему матч доиграли в тот же день

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн отметил, что игрокам его команды будет предложена помощь психологов.

«Это тяжело. Когда ваш друг страдает, это отражается на вас. Это была тяжелая ночь. Один из лучших игроков сборной Дании и прекрасный человек… Наши мысли с Кристианом и его семьей. Что касается решения доиграть матч, футболисты просто не могли себе представить, что спокойно проспят ночь, сядут в автобус и проведут встречу в воскресенье. Лучше было доиграть сразу.

Футболисты сборной Дании хотели попробовать что-то сделать, но некоторые так и не смогли сыграть. Все были шокированы. Мы старались изо всех сил. Вы не можете играть в футбол на таком уровне после случившегося. Кьер попросил замену. Ему было очень больно, они с Кристианом большие друзья. Он хотел попробовать, но это было невозможно. Эмоции переполнили его. В ближайшие дни справиться с эмоциями будет непросто», — сказал Юльманн.

Что будет с карьерой Эриксена

Кардиолог Санджай Шарма, который работал с датчанином в «Тоттенхэме», считает, что у Эриксена нет шансов еще раз выйти на поле.

«Не знаю, будет ли Кристиан когда-нибудь снова играть в футбол. Эти слова могут показаться жестокими, но Эриксен умер на несколько минут. Рискнут ли врачи позволить ему снова выйти на поле с риском умереть? Ответ — нет. Хорошая новость заключается в том, что он будет жить, а плохая — в том, что он, вероятно, подходит к концу своей карьеры», — заявил кардиолог.

Однако врач-реаниматолог Андрей Звонков полагает, что Эриксен сможет сыграть уже на этом Евро.

«Вероятность того, что Эриксен сыграет и дальше на турнире, весьма высока. Врачи оценят его состояние, приведут в порядок, и через пару дней он выйдет на поле. Надеюсь, что будет так, потому что в принципе ничего сверхпатологического с ним не произошло. Да, была смерть, но она не привела ни к инфаркту, ни к инсульту, ни к фатальным изменениям в его физиологии», — приводит слова Звонкова «Матч ТВ».