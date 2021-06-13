«Что народ смешить?»: Поветкин ушел из спорта

Карьера российского боксера Александра Поветкина была яркой и насыщенной, но неуклонно катилась к своему завершению. Решение спортсмена не стало неожиданным, скорее, наоборот, после тяжелого поражения от Диллиана Уайта в ночь на 28 марта 2021 года оно напрашивалось. После поединка у боксера начались проблемы со здоровьем, ведь на поединок он вышел, не до конца оправившись после перенесенного коронавируса.

«Годы берут свое. Решил завершить карьеру. После коронавируса надо многое пролечить, время пройдет, не 20 лет мне уже. На спаррингах и в тренировках после коронавируса чувствую себя будто пьяный, очень сказывается», — заявил Поветкин «РИА Новости».

Мотивация

Здоровье стало решающим фактором в решении Поветкина завершить карьеру. Он признался, что у него еще были планы на свои дальнейшие бои, однако жизнь внесла свои коррективы.

«Я решил: что народ смешить? Надо завершить карьеру уже. Что касается коронавируса, то он, конечно, сказывался на мне, на моем здоровье. Я хотел и титулы чемпиона мира по разным версиям завоевать, но не все в наших силах. У меня была хорошая, интересная спортивная карьера. Я ни о чем не жалею», — объяснил свое решение Поветкин журналистам.

При этом боксер не стал исключать возможность того, что он еще вернется на ринг.

«Зарекаться не хочу. Но если будет хорошее предложение, то почему нет?» — заявил Александр Поветкин.

После боя с Уайтом Поветкин провел в больнице 20 дней, он восстанавливался после тяжелого поражения и проходил углубленное медицинское обследование.

Бой между 41-летним Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом прошел в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре и завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Отметим, что это был бой-реванш после победы российского спортсмена летом прошлого года, где он одержал верх в пятом раунде.

Тогда британец тоже выглядел сильнее Поветкина и дважды отправлял его в нокдаун, однако в пятом раунде неожиданно пропустил один мощный удар и ушел в нокаут. Реванш несколько раз переносился. Сначала из-за пандемии, а потом из-за заболевания самого Поветкина. В начале марта его соперник Уайт даже заявил, что россиянин притворился больным COVID-19, чтобы получить больше времени на подготовку к поединку с ним.

После боя Уайт в Instagram написал: «Все мы воины, которые полны страсти. Но также мы и братья. Все, кто выходит на ринг, заслуживают уважения. Александр, я уважаю тебя, мой друг».

После тяжелого поражения мир бокса заговорил о том, что Поветкину пора закончить с поединками. Президент WBC Маурисио Сулейман также назвал Поветкина «настоящим воином», но признал, что, скорее всего, россиянин просто физически не был готов к бою. Дмитрий Иванов, менеджер боксера, заявил, что его клиенту надо завершить спортивную карьеру. Рекомендовали покинуть ринг Поветкину и его коллеги, в частности Константин Цзю.

«Пожалуй, Поветкину стоит попрощаться с боксом. Последний бой — очередной показатель. Если же говорить о том, что Уайт выглядел мощнее и в первом поединке, то надо заметить, что оба меняли тренеров. Уайт это сделал перед первым боем, Александр — перед реваншем. Но опять же возраст, а также ранее перечисленные факторы дали о себе знать», — говорил Цзю «Газете.Ru».

Что говорят коллеги

Бывший чемпион WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд подчеркнул, что он рад новости об уходе Поветкина, а также отметил, что спортсмен советовался с ним по поводу своей карьеры.

«Я ему советовал завершить карьеру. Также знаю, что и его менеджер об этом говорил. Все близкое окружение Саши хотело, чтобы он на этом закончил. Это прекрасная новость, теперь перед Сашей новые горизонты», — цитирует Дрозда «СЭ».

Карьера

Поветкин — один самых титулованных боксеров в российской истории. Заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), чемпион Игр доброй воли (2001) в весовой категории свыше 91 кг, чемпион России в категории до 91 кг (2000) и свыше 91 кг (2001, 2002) в любителях.

Среди профессионалов бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020—2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020—н.в.), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжелом весе.

Поветкин затруднился рассказать, чем будет заниматься после завершения карьеры.

«Наверное, буду больше с молодежью работать, что-то подсказывать. Бизнес? Какой из меня бизнесмен?», — сказал Поветкин.