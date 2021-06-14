«Для чемпионства нужен характер»: «Спартак» представил нового тренера

Официально о назначении Руя Витории на должность главного тренера московского «Спартака» было объявлено в конце мая, однако в Россию португалец смог прилететь только 13 июня. Как только 51-летний специалист приземлился в Москве и прошел таможенный контроль, его окружили представители медиаслужбы столичного «Спартака» и записали с ним короткое интервью.

Руй Витория прилетел в Москву и уже ответил на вопросы нашей пресс-службы!



Что знает о команде?

Почему работал в Саудовской Аравии?

Как относится к критике и чего хочет добиться со «Спартаком»?



Обо всем этом — в первом интервью Руя в России: https://t.co/1dNpWSgm2V pic.twitter.com/lJHN92944O — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 14, 2021

«Я прекрасно знаком со всеми футболистами, уже успел познакомиться с российским чемпионатом. Конечно, лично мы еще ни с кем не виделись, но я с нетерпением жду, что вскоре мы начнем совместную работу», — сказал Витория по прилете.



14 числа знакомство с клубом португалец начал с экскурсии по стадиону «Открытие Банк Арена». В историю арены в Тушино Витория войдет как пятый иностранный тренер, До этого команду на этом поле тренировали зарубежные специалисты Мурат Якин, Массимо Каррера, временно исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо и Доменико Тедеско.

Руй Витория познакомился с нашим домашним стадионом



До первой пресс-конференции тренера осталось чуть менее получаса pic.twitter.com/to4KZ5ThVu — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 14, 2021

После небольшой прогулки у бровки стадиона новый наставник красно-белых отправился в клубный музей, где ознакомился с кубками и трофеями, завоеванными «Спартаком» в разное время.

Далее последовала традиционная пресс-конференция, на которой Витория отвечал на многочисленные вопросы российских журналистов. Начал португалец с приветственного слова на русском языке и амбициозных фраз про желание остановить доминирование петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) и добыть чемпионское звание в год столетия клуба.

«Я очень рад быть тренером «Спартака» (сказал по-русски). У меня было достаточно времени изучить как «Спартак», так и чемпионат России. Сейчас у меня хорошее понимание происходящего. Очень хорошо, что у команды есть дух победителя. Конечно, есть аспекты, которые хотелось бы улучшить. Но сейчас мы хотим добавить свой вклад в команду», — заявил Витория.

Слова Руя Витории с его первой пресс-конференции в нашем клубе pic.twitter.com/lI5ay1HNaO — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 14, 2021

Специалист заявил, что не любит глубокую оборону и хочет привить красно-белым энергичный рисунок игры.

«Я хочу, чтобы команда обладала бойцовскими качествами. Для чемпионства нужен характер. Люблю агрессивную оборону: компактная игра, возможность перенаправить мяч быстро в линию атаки. Я не люблю выстраивать автобус в своей штрафной, мы с первого дня будем активно работать с мячом. Нужно, чтобы у игры «Спартака» было свое лицо, все соперники должны сразу узнавать против кого они играют. Но для этого мне необходимо лично узнать футболистов. Картинка не даст вам полное представление о способностях игроков», — отметил португалец.

Особенно сильно пришедших на пресс-конференцию журналистом волновал вопрос взаимоотношения нового главного тренера «Спартака» со спутницей владельца клуба Заремой Салиховой, раскритиковавшей в своем Telegram-канале назначение Витории на пост наставника. Специалист не стал вступать с ней в заочную полемику.

«Критика Заремы Салиховой? Я считаю, это нормальная ситуация. Такое часто случается, особенно в больших клубах. Привык к этому. Могу лишь сказать, что я топовый тренер с большим опытом, я вырастил много игроков, которые проявили себя и выступают за национальные сборные. Но такова работа тренера, мы сталкиваемся с критикой. Нужно просто работать и добиваться результата. Наш первый разговор с Заремой был приятным. Сейчас я уже нахожусь в клубе, посмотрим, что будет дальше», — заявил Витория.

Завершилась пресс-конференция церемонией вручения игровой футболки с фамилией нового главного тренера. Витория получил джерси из рук генерального директора Евгения Мележикова.

Традиционная передача именной футболки pic.twitter.com/wrY7Dmkcrm — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 14, 2021

Знаменитый советский и российский тренер Валерий Непомнящий признался «Газете.Ru», что не может охарактеризовать нового тренера «Спартака».

«Тренер-мотиватор, тренер-тактик или тренер-психолог – я не знаю, какими из этих качеств он обладает. Подходит ли он для «Спартака»? Не знаю, есть ли ответ на этот вопрос у кого-нибудь в России. «Спартак» в постоянном поиске: с одной стороны, ищет специалиста с именем, с другой – специалиста без имени, но который добивался каких-то успехов. Он был успешен у себя на родине, но работать дома и работать за рубежом – большая разница», — высказал мнение экс-футболист.

«Виторию ждут непростые времена. Он заявил, что ознакомился с условиями, которые будут в клубе. Но ведь есть конкуренция. «Зенит» силен, он по праву трижды подряд становился чемпионом – почему бы им не продолжить. Столько факторов нужно учитывать, чтобы говорить о возможностях того или иного клуба. Как будет проходить комплектование команды, подходят ли под его философию игроки, которые есть сейчас, сможет ли он убедить футболистов в своей философии», — заявил Непомнящий.

Начнет работу Витория в московском клубе в самое ближайшее время. Уже завтра красно-белые выйдут из отпуска, после чего пройдут медосмотр и отправятся на учебно-тренировочный сбор в Австрию.

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) и погоня за чемпионством в юбилейный год начнутся для «Спартака» 25 июля.