«Вы для меня дно и не мужчина»: Бузова поругалась с Губерниевым

Четвертый день чемпионата Европы – 2020 по футболу запомнился эффектным голом, который был оформлен в матче Чехии и Шотландии (2:0) прямо с центра поля, сенсационной победой Словакии над Польшей с Робертом Левандовски, а также скандалом певицы Ольги Бузовой с комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «Матч ТВ».

Бузова пришла в студию к Илье Трифанову и обратилась к российским футболистам, проигравшим свой стартовый матч на чемпионате Европы сборной Бельгии (0:3).

«Ребят, я вас люблю, вас любит страна, мы за вас болеем! Просто не бойтесь, как я! Я пою, как будто никто не слышит. Танцую, как будто никто не смотрит. Люблю, как будто меня не предавали. Рвите, идите вперед, идите в атаку! Соберитесь, реально, просто соберитесь. Мы болеем за вас!» — заявила Бузова.

Также певица уточнила, что в день игры выступала на сцене МХАТа, и пошутила, что именно ее отсутствие на поле и на стадионе привело к тому, что игроки растерялись. Артистка добавила, что знает, на какой каторжный труд обречены футболисты, потому что сама была замужем за игроком (Дмитрием Тарасовым).

«Они идут не на жизнь, а на смерть. Любой удар в голову, любой подкат, любая стычка могут завершиться финалом… Я призываю, любите нашу страну и болейте за Россию. Мы все ошибаемся. Я не пришла в раздевалку к ребятам, я бы их настроила! Любите нашу страну, любите наш футбол», — заключила она.

К эфиру подключился Губерниев, который сравнил игру Бузовой в театре со звездами МХАТа — Ольгой Андровской, Аллой Тарасовой, Ангелиной Степановой. В ответ на это певица попросила перевести тему на футбол. Комментатор сыронизировал и поинтересовался, какая школа футбола певице ближе — главного тренера сборной России Станислава Черчесова или Анатолия Эфроса, знаменитого режиссера, и актеров Леонида Броневого, Николая Волкова и Олега Даля.

«Как футбольной болельщице, вам какая школа футбола ближе? Вот эта российская, то, что сейчас требует Черчесов, или все-таки знаменитая советская тренера Эфроса, которая выигрывала чемпионаты Европы, здорово выступала на чемпионатах мира с Броневым, с Волковым, с Далем? Какой футбол вам ближе?» — спросил Губерниев.

Бузова попросила комментатора «перестать щеголять знаниями» и заявила, что Губерниеву только нужно показать свою образованность.

Комментатор перебил певицу, еще раз попросив ответить, после чего завязалась перепалка, приведшая к тому, что журналист задал еще один вопрос – перестала ли Бузова пить коньяк по утрам. Эти слова заставили звезду шоу-бизнеса расплакаться.

«Я знала, что так закончится… Так нельзя! Человек, мужчина, оскорбляет меня на протяжении стольких лет. Я пришла поддержать сборную России… Коньяк?! Вам показать мою фигуру?! Вы издеваетесь?! Я не пью, мне нельзя! Я сейчас лечусь… Я перенесла операцию сложнейшую! Я не позволю больше, я никогда больше сюда не приду!» — пожаловалась Бузова, отметив, что Губерниев для нее теперь «дно и не мужчина».

Певица обвинила комментатора в постоянных оскорблениях, которые он ей пишет на протяжении пяти лет, и добавила, что с детства увлекалась футболом, выросла на нем – английском и немецком. Упомянула Бузова и сборную России, заявив, что игрокам просто нужно поверить в себя и не слушать тех, «кто кидает в них камни».

На защиту певицы встал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который давно критикует манеру поведения Губерниева. По мнению специалиста, такое поведение непозволительно, а комментатор давно потерял совесть и рамки в своих высказываниях. Тихонов подчеркнул, что журналист совершенно не воспитан и не имеет уважения во всем спортивном мире.

«Он не может считаться даже мужчиной, ты попробуй меня пригласи в эфир и вот так поиздевайся. Не позовет — он боится, кишка тонка. Только и может издеваться над бедными девушками, это все на что способен. Вшивый футбольный эксперт, кого он учит? У него познаний в футболе — как его результаты в гребле — с гулькин нос», — приводит слова олимпийского чемпиона Sport24.

Вступился за Бузову и ее бывший молодой человек — блогер и хип-хоп исполнитель Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава. Несмотря на расставание с певицей, исполнитель заявил, что любой человек может получить от него помощь.

«Человек, который нуждается в помощи, всегда от меня может ее получить. Просто дайте знать. Мне не все равно на людей и даже на тех, кто ушел из моей жизни. А вам, Губерниев, стоит поучиться такту. Мерзкий поступок — ********* (докопаться) в прямом эфире до девушки. Жаль вас», — написал Манукян в Instagram.

А вот бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко усомнился в психическом здоровье певицы.

«Мне кажется, что у Бузовой серьезные психические проблемы. Я вот кроме шуток сейчас. Не то чтобы меня это сильно трогает, просто констатация. Сугубо субъективно», — написал Калиниченко в Twitter.

Позднее Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения и заявил, что не ставил перед собой цели обидеть певицу.