Бенефис Кучерова, спасения Василевского: «Тампа» нанесла первое поражение «Айлендерс»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» сравняла счет в полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс». Второй матч этого противостояния завершился со счетом 4:2 в пользу «молний», а главными героями поединка стали российские игроки — нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.

Форвард был признан первой звездой встречи: он оформил ассистентский хет-трик, приняв участие в трех заброшенных шайбах своей команды из четырех.

Счет «Тампа» открыла на 9-й минуте поединка. В этом моменте Кучеров обманул своих соперников, заставив их поверить, что намерен объехать ворота вдоль лицевого борта, а вместо этого неуловимым движением из-за рамы отправил передачу на Брейдена Пойнта, который уверенно поразил ворота Семена Варламова (1:0).

Pointer gettin' us going! pic.twitter.com/n9VdgM5eh8 — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 16, 2021

Второй пас Кучерова, который он отдал на Ондржея Палата, вышел не менее красивым. Нападающий в середине второго периода получил передачу на синей линии, развернулся на 360 градусов вокруг своей оси, запутав защиту «Айлендерс», и переправил шайбу на клюшку одноклубнику, которому оставалось лишь расстрелять одинокого голкипера (2:0).

Kuch Pally = pic.twitter.com/bLwrHE4OHk — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 16, 2021

Третья передача Кучерова вышла простой и лаконичной — «Тампа» заработала большинство, и россиянин перевел шайбу из одного круга вбрасывания в другой, где защитники «Айлендерс» оставили в одиночестве Виктора Хедмана. Он и переправил снаряд в ворота. Этот гол сделал счет 4:1 в пользу «Тампы» (до этого еще отличился Ян Рутта с передачи Баркли Гудроу, а за гостей забил Брок Нельсон).

Первое результативное действие в матче позволило Кучерову набрать 20 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Для этого форварду потребовалось всего 13 встреч, что стало рекордом команды по минимальному количеству игр, которые требовалось провести, чтобы набрать такое количество баллов.

Когда же закончился весь матч, на счету нападающего оказалось 22 (5+17) очков в 13 поединках. Всего форвард набрал 117 (41+76) очков за всю карьеру в плей-офф НХЛ и по этому показателю разделил четвертое место в списке самых результативных россиян в Кубке Стэнли с Сергеем Зубовым. Впереди располагаются Александр Овечкин (134), Евгений Малкин (171) и Сергей Федоров (176).

Еще одним творцом этой победы «Лайнтнинг» стал голкипер Андрей Василевский. Он отразил 24 броска из 26-ти и по итогам встречи был признан ее второй звездой. Главный тренер «Тампы» Джон Купер, говоря о победе своих подопечных, высоко оценил вклад Василевского в этот результат.

«Своевременные сейвы — вот что нужно, чтобы иметь возможность выйти вперед при равном счете. Вам нужен парень, который выручит вас, когда вы терпите неудачу, и он точно сделал это», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

За «Нью-Йорк Айлендерс» в этой встрече успели сыграть оба российских голкипера — и Семен Варламов, и Илья Сорокин. В стартовом составе начал Варламов, однако на 14-й минуте первого периода нападающий «Тампы» Брейден Пойнт жестко врезался в голкипера, после чего россиянин был вынужден покинуть площадку, чтобы получить всю необходимую медицинскую помощь. Его место занял Сорокин. После встречи наставник «Айлендерс» Барри Тротц заявил, что Варламов был готов сразу же вернуться на лед, однако НХЛ потребовала дополнительного обследования вратаря.

«С ним все было в порядке, однако нам позвонили из службы безопасности игроков НХЛ и сказали, что мы должны дополнительно обследовать Варламова», — заявил специалист.

В итоге Варламов вернулся на лед во втором периоде и за весь матч сумел отразить 23 броска по своим воротам из 27. Сорокин, который заменял его, удачно парировал шесть ударов.

Нападающий «Тампы» Брейден Пойнт после встречи признался, что был счастлив возвращению голкипера соперников на лед и не ставил перед собой задачи травмировать никого намеренно.

«Прежде всего, я очень рад, что Варламов вернулся в игру. Никто не хочет, чтобы такие столкновения случались, и я, конечно, не пытался никого травмировать, поэтому я был очень счастлив, увидев, что с ним все в порядке. Все произошло быстро, так что я не могу никого винить. Я просто рад, что все были в порядке, потому что никому не нравится видеть такие столкновения», — подытожил Пойнт.

Счет в серии стал равным — 1-1. Третий матч противостояния «Тампа» — «Айлендерс» пройдет 18 июня, стартовая сирена прозвучит в 3.00 по московскому времени.