Первая победа на Евро: Россия побила Финляндию и борется за плей-офф

Изменения в составе

Главный тренер сборной России провел несколько перестановок в составе. Матвей Сафонов сменил Антона Шунина в воротах, не оказалось в основе антигероя первого матча Андрея Семенова, для получившего травму Юрия Жиркова этот турнир закончен.

Далер Кузяев вышел играть по всей левой бровке, Магомед Оздоев в пару к Роману Зобнину в центр поля, а Алексей Миранчук расположился рядом с Александром Головиным под единственным нападающим Артемом Дзюбой.

Жирков, кстати, не только был на матче сам, но и пригласил на него своего друга, экс-игрока «Зенита» и «Челси» Бранислава Ивановича, который наблюдал за игрой в форме российской сборной.

Гол из вне игры

Матч начался для сборной России катастрофически. На третьей минуте Йоэля Похьянпало оставили совершенно одного у ворот — и тот в падении забил головой. К счастью, нам помогла VAR, которая увидела в этой ситуации совсем маленький, но все же офсайд.

Травма Фернандеса

На 24-й минуте неудачно приземлился на газон Марио Фернандес, врачи на поле пытались поставить его на ноги и вернуть в игру, но российский бразилец все-таки вынужден был покинуть поле — его заменил Вячеслав Караваев.

У Фернандеса — подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Его доставили на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Добавим к этому желтые карточки, полученные в первом тайме Дмитрием Бариновым и Оздоевым, игроками не самыми сдержанными, да и выступающими на «карточкоопасных» позициях, и станет понятно, в какой трудной ситуации оказалась команда Черчесова в середине первого тайма.

Моменты

При этом первый тайм получился совсем не безнадежным, ситуации как в матче с Бельгией и близко не было. Финляндия не стала сильно запираться на своей половине и довольно активно атаковала. Создавала моменты сама, но и позволяла играть России.

На десятой минуте Оздоев получил мяч в полном одиночестве внутри штрафной финской сборной, но из убойной позиции пробил прямо на верхние ряды нижнего яруса трибун стадиона «Санкт-Петербург». Как?

На 14-й минуте Дзюба пробил в штангу после передачи Миранчука! Правда, перед этим форвард забрался в офсайд.

На 37-й минуте защитник Йере Уронен спас свою команду от расстрела пустого угла в исполнении Караваева! Тонко вырезал мяч с фланга Кузяев, но считанных сантиметров не хватило правому защитнику россиян. При этом он ударился об штангу, но, к счастью, обратной замены не потребовалось.

Финляндия атаковала не так опасно, но регулярно, состояние тревоги на протяжении первого тайма не отпускало ни на минуту. Финские нападающие открывались за спину и несколько раз были близки к тому, чтобы убежать и забить.

Гол

И все-таки постоянное давление сыграло свою роль. Финны устали к концу тайма и российская команда добилась своего. На второй добавленной минуте Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который красивым ударом из штрафной с левой направил мяч в дальнюю девятку! Первый гол России на турнире получился очень эффектным.

Черчесов

Главный тренер был одним из самых активных в составе сборной России! Черчесов был очень активен на бровке, постоянно призывал трибуны активнее поддерживать команду и однажды даже упал.

Второй тайм

В начале второго тайма российская команда отдала мяч сопернику, теперь финны играли в позиционное нападение, а Россия пыталась контратаковать. И у обеих команд план работал. Удары Головины и Рифата Жемалетдинова (он вышел на замену на 61-й минуте), которые прошли рядом со штангой, были хороши. А уж момент Кузяева, когда футболист получил мяч в штрафной в одиночестве, пробил под дальнюю штангу, но Градецки в невероятном броске мяч вытащил.

Но больше беспокоили финские выпады. На 49-й минуте Пукки уже входил в штрафную, его остановил только отличный, но очень рискованный подкат Дивеева. Не попади защитник ЦСКА в мяч, то это был бы пенальти с красной карточкой.

А в последние минуты матча и вовсе стало тревожно. Финны завладели мячом, обосновались на российской половине поля и начали расшатывать оборону соперника. Наставник Финляндии перешел на игру в четыре защитника, усилив центр поля и снял с игру Пукки, выпустив свежего форварда. Но несмотря на явное преимущество в последние 15 минут подопечных Маркку Канервы, российская команда отзащищалась очень прилично и не позволила сопернику за этот игровой отрезок создать ни одного серьезного момента.

Расклады

Для России не впервой начинать турнир с оглушительного поражения, а затем добиваться успеха. Именно так было на единственном успешном для российской сборной Евро-2008, когда команда Гуса Хиддинка начала с поражения от Испании 1:4, а закончила выходом в полуфинал. Впрочем, это было давно и при другом тренере.

В любом случае, крупное поражение от Бельгии глобально для России ничего не меняло: если команда выигрывает у Финляндии и Дании, то гарантированно попадает в плей-офф. Довольно радужной картина получится и в случае одной победы и одной ничьей, даже несмотря на три пропущенных гола от Бельгии.

На предыдущем чемпионате Европы, который проходил по идентичной формуле, из шести команд, которые пробились в плей-офф с третьего места в группе, только две набрали четыре очка, причем одна из них — Ирландия — имела отрицательную разницу забитых и пропущенных — «минус два».

Вывод простой: четыре очка практически гарантируют выход в плей-офф, но и с тремя тоже можно выйти. Но это только расклады, основанные на цифрах пятилетней давности. И все может измениться.

Но, тем не менее, первый и самый важный шаг к плей-офф сделан. Теперь надо сыграть как минимум вничью с Данией.