«Главного тренера не ищем»: ЦСКА объяснил назначение Березуцкого

Руководство московского ЦСКА полностью доверяет исполняющему обязанности главного тренера команды Алексею Березуцкому. Об этом спустя двое суток после отставки хорвата Ивицы Олича заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

По словам функционера, экс-защитника красно-синих решили назначить и.о. из-за его близости к клубу и истории.

«Мы считаем, что привлечение специалистов, выросших в клубе и впитавших его генетический код, позволит раскрыть потенциал молодых футболистов и придать дополнительный импульс карьере опытных игроков», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

При этом гендиректор ЦСКА не исключил, что экс-футболист сможет избавиться от приставки и.о.

После завершения карьеры футболиста Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого в голландском «Витессе», а уже спустя два года вернулся в российскую команду в качестве помощника генерального директора.

Проработав на посту почти восемь месяцев, Березуцкого перевели на должность заместителя генерального директора армейцев по спортивным вопросам, а в январе 2021 года его включили в тренерский штаб Виктора Гончаренко, а затем и в штаб Олича.

Говоря об отставке хорвата, Бабаев подтвердил информацию о разногласиях между специалистом и руководством по вопросам, связанным с организацией работы команды.

«Решение о смене главного тренера принимали совместно после серии внутренних консультаций, в ходе которых обсудили итоги прошедшего чемпионата России и планы на будущий сезон. Стараемся принимать все важные решения до начала активной стадии подготовки к новому сезону. И это решение не исключение», — сказал функционер.

По информации СМИ, одним из вопросов, по которому с Оличем не удалось договориться, стала кандидатура наставника казахстанского «Тобола» Григория Бабаяна на пост помощника главного тренера. Отмечалось, что хорват хотел видеть на этой должности бывшего одноклубника Элвера Рахимича, который уже работал тренером в армейском клубе.

При этом сообщалось, что бывший казахстанский футболист уже представлен игрокам, хотя официально о подписании с ним контракта клуб не объявил.

Информация о назначении Бабаяна помощником Березуцкого подтвердилась лишь сегодня, 17 июня.

Необычно, что молодой специалист оставил свой клуб в самом разгаре сезоне. При этом «Тобол» не идет где-то в подвале турнирной таблицы чемпионата Казахстана. Команда располагается на второй строчке первенства, уступая три балла «Астане». И именно очная встреча этих команд стала для Бабаяна последней у руля «Тобола».

Оба специалиста уже провели первые предсезонные занятия с футболистами. И.о. главного тренера призвал болельщиков абстрагироваться от информации, которую пишут СМИ. Также он заявил, что перед ним стоит конкретная задача на австрийском сборе — заложить физический фундамент команды.

«Естественно, у любого тренера система хоть чуть-чуть, но отличается, в том числе и у меня. Я подождал бы делать скоропалительные выводы — все-таки, это первый сбор, и он только начался. Сейчас мы будем работать над физическими кондициями игроков, тем более что некоторые футболисты из нашей основной обоймы отсутствуют», — сказал Березуцкий.

В разговоре с «Газетой.Ru» своими мыслями о назначении Березуцкого поделился бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич. Он отметил, что о перспективах экс-одноклубника тяжело говорить, так как специалист еще нигде не работал как главный тренер.

«Но мы имеем в виду, что он долгое время работал и со Слуцким, и с Гончаренко. Он уже много лет в клубе, наверное, поэтому руководство решило дать ему шанс. Я как его бывший партнер по команде желаю ему удачи, чтобы у него все получилось. И, конечно, верю в него», — сказал Тошич.

Бывший вратарь столичного клуба Валерий Новиков отметил, что отставка Олича стала неожиданностью, так как под его руководством клуб провел всего несколько игр.

«Раз руководство приняло такое решение, значит, им виднее. Березуцкий – свой игрок, который уже давно в ЦСКА. Видимо, с ним связывают какие-то надежды, что под его руководством команда заиграет по-другому.

Они абсолютно на равных — что у Олича не было существенной тренерской практики, что у Березуцкого. Разница в том, что Березуцкий – свой. Думаю, у него будет больше мотивации, его переживание за команду ЦСКА идет от души», — заявил Новиков в комментарии «Газете.Ru».

В зарубежных СМИ появилась информация, что наставником армейцев может стать бывший главный тренер английского «Эвертона» Марку Силва.

Как сообщают Tuttomercatoweb, к специалисту, который находится без работы с 2019 года, также проявляет интерес турецкий «Фенербахче». При этом отмечается, что представители российской команды уже контактировали с португальцем.

Однако генеральный директор ЦСКА Бабаев сказал, что армейский клуб не ищет главного тренера.

«Как известно, в футболе и спорте вообще все определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера», — сказал Бабаев.