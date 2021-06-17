Оскорбления Путина, бомба, парашют и газировка: скандалы на Евро-2020

Чемпионат Европы – футбольный праздник, который порой может быть омрачен совсем нефутбольными событиями. Евро-2020 идет чуть меньше недели, однако уже успели случиться несколько инцидентов, которые привлекли к себе внимание. На матче группового этапа между сборными Украины и Северной Македонии (2:1), который состоялся 17 июня, фанаты украинской команды начали оскорблять президента России Владимира Путина.

По информации СМИ, уже с первых минут болельщики сборной Украины начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес российского лидера.

В России подобное поведение фанатов не осталось незамеченным. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязан отреагировать на этот эпизод и принять санкции в отношении виновных.

«Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости», — приводит слова Свищева Sport24.

Этот конфликт с участием украинской стороны не стал единственным. Еще до начала Евро-2020 украинская сборная представила скандальную форму, на которую были нанесены очертания границы страны – вместе с российским полуостровом Крым, а также Донецкой и Луганской областями. Примечательно, что УЕФА форму одобрил, указав только убрать с нее лозунг «Героям слава», признав его политическим.

Затем отличилась фан-зона во Львове, которая стала известна благодаря очень интересной акции, устроенной для фанатов. Во время матча сборных России и Бельгии в первом туре группового этапа организаторы бесплатно наливали пиво за каждый мяч, который пропускала российская команда. Интересно, что тот поединок подопечные Станислава Черчесова проиграли со счетом 0:3. А уже во время игры России с Финляндией в этой же фан-зоне организаторы разыграли 50 сертификатов в финскую сауну.

Однако инциденты, не связанные напрямую с игрой в футбол, происходили не только с участием украинской сборной или ее фанатов.

Задержание участницы Pussy Riot

Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина 16 июня была задержана в Москве. Ее адвокат Сергей Тельнов сообщил, что по версии полиции девушка намеревалась сорвать одно из мероприятий, которое связано с проведением чемпионата Европы по футболу.

«В материалах ее дела об административном правонарушении сказано, что она намеревалась сорвать некое мероприятие, связанное с футбольной Лигой чемпионов. Но так как она давно прошла, то, видимо, речь идет о чемпионате Европы. Никульшина — модель, у нее должна была быть съемка, и, вероятно, полицейские решили, что она хочет сорвать матч чемпионата Европы. Поэтому они ее задержали в превентивном порядке», — цитирует правозащитника ТАСС.

На следующий день Дорогомиловский суд Москвы принял решение об аресте Никульшиной на 15 суток из-за неповиновения полиции. Интересно, что именно она принимала участие в акции в финальном матче чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда несколько участников Pussy Riot выбежали на поле стадиона «Лужники» в Москве.

Обезвреживание предмета, похожего на бомбу

За час до стартового свистка матча сборных Италии и Швейцарии, который прошел в Риме 16 числа и завершился уверенной победой итальянцев со счетом 3:0, был обезврежен предмет, который походил на взрывное устройство.

Подозрительный предмет, находившийся в припаркованном автомобиле, заметил прохожий на площади, находящейся в нескольких километрах от стадиона «Олимпико» и являющейся частью пути болельщиков на футбол. Правоохранительные органы и взрывотехники прибыли на место и обезвредили предмет. На сегодняшний момент полиция Италии проводит проверку по этому эпизоду.

Приземление парашютиста на поле во время матча

Перед поединком между Францией и Германией (1:0) на поле стадиона в Мюнхене приземлился парашютист. На его парашюте были надписи «Долой нефть» и «Greenpeace». Мюнхенская полиция начала расследование эпизода.

«На данный проводится расследование ряда преступлений, предусмотренных, в частности, уголовным кодексом и законом о воздушном движении, — говорится в заявлении полиции.

В свою очередь, организация «Greenpeace», активистом которой является парашютист, извинились за то, что протест прошел не по плану. И добавила, что его целью было бросить на поле мяч с протестным посланием, сообщает Bild.

Футболисты и Coca-Cola

Во время чемпионата Европы страдают и спонсоры. Так, во время пресс-конференции перед матчем с Венгрией нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отодвинул от себя две бутылки Coca-Cola, компании, которая является спонсором турнира. Свое действие форвард объяснил словами «пейте воду», а в итоге бутылки оказались и вовсе не видны в кадре. Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение не наказывать звездного игрока, однако в скором времени аналогичный проступок совершил игрок сборной Франции Поль Погба. Полузащитник и вовсе убрал со стола бутылку с пивом, объяснив это тем, что исповедует ислам.

Позже полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли, который был признан лучшим игроком матча против Швейцарии (3:0), на пресс-конференции отодвинул в сторону бутылки Coca-Cola и поставил перед собой воду. После этих эпизодов УЕФА запретил футболистам и тренерам трогать спонсорские бутылки.

Как заявил директор УЕФА по организации мероприятий Мартин Каллен, до сведения футболистов и тренеров всех команд на Евро-2020 уже доведено, что трогать бутылки не нужно.

«Это важно, потому что доходы спонсоров важны для турнира и для европейского футбола», — сказал Каллен.