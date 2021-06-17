«Настоящие подонки»: реакция в России на оскорбления Путина украинцами

Оскорбления президента

Сборная Украины в своем втором матче на чемпионате Европы по футболу одержала победу над национальной командой Северной Македонии, выиграв в упорной борьбе со счетом 2:1.

В этом матче случилось очень много разных интересных событий. Например, капитан украинцев Андрей Ярмоленко по системе «гол+пас» обошел в истории украинской сборной своего нынешнего тренера Андрея Шевченко (48+13) и стал рекордсменом (42+21).

По ходу игры и те, и другие не забили по одиннадцатиметровому. И хотя при этом македонцы удачно сыграли в своей попытке на добивании, в то время как украинцы момент до гола докрутить не смогли, матч все же завершился в пользу желто-синих.

Не обошлось и без скандала. Не успела встреча начаться, как с украинского сектора понеслись оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. И слышны они были довольно отчетливо.

»МИД должно подать в суд»

Реакция в России оказалась ожидаемо жесткой. Бывший глава Российского футбольного союза (РФС), а ныне почетный президент организации Вячеслав Колосков, на днях отметивший 80-летие, не сдерживался в оценке случившегося.

«Призываю УЕФА очень серьезно разобраться в этом инциденте. Главное, чтобы делегат матча отметил это в рапорте», — цитирует также бывшего вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) Sport24.

«Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее и их фанатами. Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное рассмотрение».

К конкретным действиям УЕФА призвал и член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

«Руководство УЕФА должно на это реагировать. Это наш президент. Опять их кто-то заводит, никак они не могут успокоиться. Заводят их националистические организации, которые ничего общего с футболом не имеют. Вместо того, чтобы сосредоточиться на игре, они занимаются полной ахинеей, — подчеркнул политик.

— Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости».

Ну а другой депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова и вовсе заявила, что российское Министерство иностранных дел может обратиться в суд.

«Говорить о человеческом и культурном здесь не приходится. Украинская делегация такие вещи в ПАСЕ произносит, что уж тут говорить про болельщиков. Понятно, что они заведенные и делают это специально, с определенной целью. Они ждут нашей реакции. Все рассчитано и спланировано на это, — заметила бывшая знаменитая спортсменка.

— Оскорблять любого человека, кем бы он ни был, нельзя. Это показывает уровень культуры и образования этих фанатов. Можно выразить свое мнение другими словами.

Любые такие оскорбления должны серьезно наказываться в любой стране. Наш МИД может подать в суд иск за оскорбление личности и достоинства нашего президента. Это так просто оставлять нельзя.

Также допустимо будем выразить дипломатическую ноту протеста не только Украине, но и стране проведения этого матча — Румынии. Организаторы должны было это пресечь и сделать как минимум замечание. Украина играет с Северной Македонией, при чем здесь вообще Россия? С какого вообще рожна они решили вспомнить Путина? Я этого не понимаю».

Подтвердил слова Журовой о реакции и другой депутат Госдумы и бывший известный спортсмен Николай Валуев, давший комментарий «Газете.Ru». При этом экс-боксер призвал не примешивать в ситуацию политику

«Реакция будет, безусловно. Это их не красит, в то время, когда мы болеем за украинскую сборную. И сравнение здесь не в пользу украинских болельщиков. Хотя, возможно, это не стоит привязывать к конкретной стране. Не стоит искать здесь политический подтекст, надо от этого абстрагироваться», — считает Валуев.

«Поколение, воспитанное на русофобии»

Подробно своим мнением о случившемся с «Газетой.Ru» поделился российский тренер Сергей Ташуев, родившийся в Харьковской области и работавший главным тренером донецкого «Металлурга» в Украинской премьер-лиге.

«Я работал в донецком «Металлурге» в 2013-2014 годах, там был хороший чемпионат. Все знали, что я приехал из Москвы. Если сначала пресса и телевидение отнеслись ко мне скептически как к тренеру из-за рубежа, то через два месяца, когда мы стали обыгрывать сильных соперников – «Шахтер», «Металлист» харьковский, команда стала показывать хороший уровень футбола, — болельщики и пресса относились уже очень дружелюбно, — сказал Ташуев.

«И когда я уезжал, уже после Майдана, мы играли завершающий матч в Днепропетровскt – они выходили в Лигу чемпионов, а мы бились за Лигу Европы. Проиграли 1:2, тогда Хуанде Рамос тренировал «Днепр». Я понимал, что уже уезжаю в «Анжи». Но при этом на матче было 40 тысяч болельщиков, и после игры ближайшие ко мне болельщики с трибун кричали: «не уезжайте, нам нравится ваш футбол!» Им было поровну, откуда я. Хоть я был и из России, но ко мне хорошо относились, все болели за футбол.

Сегодня, видимо, подросло поколение, воспитанное на русофобии, которую организовали политики, в том числе и зарубежные. И, возможно, они уже одурманены, забыли о культуре и о правильном отношении к мировому спорту, в том числе российскому.

Мне кажется, люди сегодня не совсем адекватны. Это совсем неправильно, но что делать, такова сегодня ситуация. Хотя мне очень нравилось на Украине – прекрасный народ. Я сам родился под Харьковом.

Всегда на какую-то огульную, неправильную критику, на неправильные и несправедливые вещи надо реагировать с иронией и с юмором и отвечать поступками. А поступки одни: шикарно организован в Питере прием матчей Евро-2020».

Знаменитый тренер считает, что относиться к таким вещам нужно как можно спокойнее, не опускаясь до ответов.

«У нас все хорошо, а вы думайте, что хотите. Думаю, не нужно уделять этому большого внимания, потому что этого ждут – что будем раздражаться. На хамство нужно спокойно улыбнуться и уйти – тогда, может, поймут, что они неправы. А отвечать – будет больше возни», — заявил Ташуев..