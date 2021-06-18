Василевский стал лучшим российским вратарем в истории НХЛ

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг», в составе которой зажигают россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский, одержала вторую победу подряд над «Нью-Йорк Айлендерс» и вышла вперед в полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Теперь на счету «молний» две победы, в то время как у «островитян» — только одна, хотя они оказались сильнее в стартовом матче серии и, по идее, могли завладеть психологическим преимуществом.

Однако блестящая игра российского нападающего Кучерова и его три ассиста помогли «Тампе» сравнять счет в серии, а в следующем матче (кстати, выездном) команда уже вышла вперед.

И снова огромную роль в победе сыграл Кучеров, которому в этот день исполнилось 28 лет. Игроки «Айлендерс» то и дело пытались остановить именинника силовыми приемами, но в итоге сделали себе только хуже. На 38-й минуте защитник Адам Пелеч свалил Кучерова на лед без какой-либо адекватной причины (нападающий не владел шайбой), за что отправился в штрафной бокс на две минуты.

«Молнии» тут же воспользовались этим первым и единственным удалением «Айлендерс» в матче: Кучеров принял шайбу в правом круге вбрасывания и отпасовал под удар Виктору Хедману, который остался абсолютно один.

Тот нанес мощный бросок по воротам, шайба отлетела от защитника «Айлендерс» и оказалась прямо на клюшке у Брейдена Пойнта, который и отправил ее в створ.

Point out here getting it done pic.twitter.com/UyP4SAwC3B — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 18, 2021

Кучеров, который пропустил весь этот сезон из-за травмы и вернулся только к началу плей-офф, уже записал на свой счет 23 очка (5 голов +18 передач) в 14 матчах Кубка Стэнли!

За всю карьеру в НХЛ он набрал 118 очков и поднялся на четвертое место среди россиян по этому показателю.

Впереди лишь капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (135 очков), нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (174) и завершивший карьеру Сергей Федоров (176).

Также стоит отдельно отметить канадца Пойнта, завершившего голевую атаку «Тампы»: он забил в шестом матче плей-офф подряд и еще больше оторвался в гонке снайперов Кубка Стэнли с 11 голами. У его ближайшего преследователя Натана Маккинона из «Колорадо» — восемь заброшенных шайб.

Важно, что 11-й гол Пойнта позволил «Тампе» выйти вперед со счетом 2:1 (до этого команды обменялись голами Янни Гурда и Кэла Клаттербака) и одержать в итоге победу.

Однако, несмотря на отличную игру нападающих «молний» (и Кучерова в том числе), первой звездой матча стал российский голкипер Андрей Василевский.

«Тампа» решила сыграть на выезде вторым номером, большую часть времени находясь в обороне и время от времени выбираясь в контратаки. Учитывая, что «Айлендерс» являются самой забивной командой этого розыгрыша Кубка Стэнли (48 шайб против 45-ти у «Тампы» и 46-ти у «Вегас Голден Найтс»), держать против них оборону — та еще задача.

В итоге Василевскому пришлось совершить 27 (!) сейвов, один из которых — в упор с метра от Кайла Палмьери, который является одним из лидеров «Айлендерс» и забил уже семь голов в этом плей-офф.

«Островитяне» смогли поразить ворота Василевского только один раз, когда на пятаке возникла куча-мала и собственный защитник Эрик Чернак подставил российского вратаря, неловко отправив шайбу ему между ног. Словацкий игрок хотел помочь Василевскому накрыть снаряд, однако этим лишь позволил Кэлу Клаттербаку добить ее в ворота.

Birds eye view! all tied. pic.twitter.com/ZVQEy65rS6 — New York Islanders (@NYIslanders) June 18, 2021

После этого курьезного случая «Айлендерс» больше так и не пробили Василевского, намертво зацементировавшего последний рубеж «Тампы».

Более чем за две минуты до конца встречи «островитяне» сняли своего голкипера (кстати, тоже россиянина Семена Варламова) и выпустили шестого полевого игрока. Однако даже игра в большинстве не помогла самой атакующей команде плей-офф сравнять счет.

Лишь в третий раз в этом розыгрыше Кубка Стэнли «Айлендерс» не смогли забросить больше одной шайбы. Виной всему — Василевский.

Российский голкипер был признан лучшим игроком матча, а еще одним приятным достижением стал его исторический рекорд: на счету 26-летнего уроженца Тюмени уже 43 победы в плей-офф НХЛ за всю карьеру. Он обошел Евгения Набокова, который, кстати, играл за «Тампу» и «Айлендерс» и набрал 42 победы в матчах Кубка Стэнли.

Теперь Василевский — абсолютный рекордсмен по количеству побед среди российских вратарей в НХЛ.

С такой игрой вратаря и отменными действиями в атаке в исполнении Кучерова «Тампа» вполне может замахнуться на вторую победу в Кубке Стэнли подряд. За последние 23 года это удавалось совершить только «Питтсбургу» Малкина — в 2016 и 2017 году.