«Позор и уголовка»: украинского футболиста Зинченко обвинили в коррупции

18 июня на чемпионате Европы — 2020 разразился очередной скандал, хотя в данном случае появившаяся информация имеет отношение к нынешнему турниру.

Украинский спортивный журналист Андрей Сенькив в YouTube-шоу канала «ТаТоТаке» заявил, что на Евро-2016 выступление Александра Зинченко в составе национальной команды имело коррупционную основу.

По словам журналиста, генеральный директор «Уфы»

Шамиль Газизов вместе с футбольными агентами тогда договорился с главным тренером украинской сборной на тот момент Михаилом Фоменко, чтобы футболист принял участие во всех играх турнира и смог добрать необходимый процент матчей за главную команду страны для перехода в английский «Манчестер Сити».

Сенькив утверждает, что за каждую проведенную Зинченко на поле минуту Фоменко получил $1 тыс. Всего на тот момент футболист «Уфы» провел на поле 90 минут, выйдя на поле во всех трех играх. При этом Украина проиграла все три поединка на турнире и вылетела после групповой стадии.

По окончании турнира Зинченко действительно оформил переход из «Уфы» в «Манчестер Сити», хотя первый сезон провел в аренде в голландском ПСВ.

«Я это говорил еще раньше. К сожалению, «Уфа» грязным образом украла в свое время Зинченко у «Шахтера». Агенты взвинтили требования после выступления в юношеской Лиге чемпионов за молодежку «Шахтера», и он ушел. «Уфа» в 2014 году поступила не совсем корректно, воспользовавшись ситуацией и украв его у «Шахтера», а впоследствии переведя в «Сити», — рассказал «Газете.Ru» известный футбольный агент Дмитрий Селюк, и ранее не раз критиковавший Зинченко.

— Как мы видим, это изначально было сделано грязно, а сегодня выявляются еще и новые подробности. Для решения вопроса начинаются эти коррупционные штучки».

По мнению Селюка, та ситуация может привести к серьезным последствиям в отношении и самого игрока, и работавшего на том Евро главным тренером украинской команды Михаила Фоменко.

«Считаю, что если тренер Украины берет деньги, выпуская футболиста... Хотя думаю, что это не $1 тыс. в минуту, а фиксированная сумма. Сборная проиграла все матчи. В Украине его должны привлечь к уголовной ответственности даже, — считает агент.



— Ну и, если это будет доказано, Зинченко должна будет ждать дисквалификация. Но дело не в этом даже. Его дутым образом запихнули в «Манчестер Сити». Потом его сразу же отдали в Голландию, где он не смог себя проявить и сидел на скамейке, потому что был не готов. Это чисто искусственная сделка.

Если тот же Газизов говорит о том, что он бы продал Урунова за 20 миллионов, что ж он продал Зинченко за пять? Сделка с англичанами была оговорена изначально.

Безусловно, он может играть в «Ман Сити», потому что поставь туда из U-16 «Спартака» или ЦСКА футболиста, там сделают так, что не будет казаться, что они играют на одного меньше. Сейчас его ставят, чтобы куда-то продать, но покупателей пока что-то не видно».

На вопрос о том, действительно ли знаменитый испанский специалист Хосеп Гвардиола наигрывает украинца на левом фланге обороны в основном составе во всех ключевых встречах, включая финал Лиги чемпионов, ради продажи, Селюк ответил утвердительно.

«Да, Гвардиола, решив наиграть его на продажу, вылетел из Лиги чемпионов. Зинченко привез ему гол в финале, как привез в матче Евро с голландцами.

Зинченко — нормальный футболист. Понимаю, что он любит говорить в прессе о роли Гвардиолы в его судьбе, что это фантастический специалист. Но мы видим финал Лиги чемпионов и матч с голландцами, который мог закончиться вничью, а из-за Саши завершился поражением, — подчеркнул агент.

— Уровень футболиста нормальный, но не более. Таких футболистов много. Вот как-то так. Сегодняшнюю информацию, безусловно, надо проверить, но, если это действительно так, то и тренера, и игрока должны привлечь к ответственности. В Украине должны расследовать эту ситуацию.

Это позор, если в сборную люди попадают за денежное вознаграждение главному тренеру. Считаю, что это уголовно наказуемо. Это практически взятка».

Прокомментировал ситуацию и агент Зинченко Алан Прудников, посчитавший, что не может оставить данную информацию без внимания.

«Обычно в таких случаях я говорю: собака лает, а караван идет. Но здесь это «недоразумение» перешло на личности. Чем ниже интеллект, тем выше оскорбления, — рассказал агент Sport24.

— Не вижу смысла уделять внимание разным низким существам. К сожалению, и в журналистике есть паразиты, которые за счет безграмотности и отсутствия уважения открывают свой рот не там, где нужно».

«Не вижу смысла комментировать слова ребенка, который фантазирует, оскорбляет людей, творивших историю советского и украинского футбола, а сейчас — и мирового. Который никогда не сможет ответить за свои слова ни в одной правовой форме. Но у меня предчувствие, что он очень скоро пожалеет о словах, которые он сказал», — добавил Прудников.

Категорически опроверг информацию о возможной игре Зинченко на Евро-2016 за деньги и экс-главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло.

«Полный бред. Я первый раз о таком слышу. Для меня удивительны подобного рода заявления, еще и спустя пять лет, — считает специалист.

— В сезоне-2015/16 Зинченко уже был на уровне сборной Украины, при мне вызывался из «Уфы». Не знаю, кому могут быть выгодны такие заявления».

Напомним, что в минувшем сезоне Зинченко, выступающий в «Манчестер Сити» на позиции левого защитника, провел 20 матчей в Английской премьер-лиге и в третий раз стал чемпионом страны.

Кроме того, Зинченко выходил в стартовом составе во всех ключевых матчах Лиги чемпионов, включая финал против «Челси», где действительно стал одним из виновников единственного в матче взятия ворот, организованного «синими».

На чемпионате Европы — 2020 в составе сборной Украины Зинченко провел встречи против Нидерландов (2:3) и Северной Македонии (2:1) на позиции центрального полузащитника без замен.