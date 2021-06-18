Кровь, пот и всего три гола: обзор игрового дня Евро-2020

Швеция — Словакия — 1:0

Обе команды начали турнир блестяще. Словакия в первой игре сенсационно обыграла Польшу Роберта Левандовски (2:1), а шведы, хоть и не выиграли, но выстояли против доминирующей Испании, установившей в той игре рекорд чемпионатов Европы по владению мячом (более 85%).

Тем не менее «Тре крунур» во второй встрече было необходимо добиваться положительного результата, потому что ничья с фаворитом без дальнейшего подкрепления положительными результатами ничего бы им не дала.

Матч получился напряженным и тягучим. В первом тайме, пока соперники были свежими, Словакия даже имела некоторое преимущество. Хотя в грамотных оборонительных построениях желто-синих вязли и Марек Гамшик, и Владимир Вайсс-младший, и Юрай Куцка. Все это наводило на мысли, что лучшие годы сборной Словакии позади.

Тем не менее словаки смотрелись точно не хуже соперника и даже вполне могли выйти вперед, но не использовали свои полушансы.

А вот во второй половине в какой-то момент все сломалось. Швеция надавила и побежала. У ворот Мартина Дубравки моменты пошли один за другим, причем возникали они с завидной регулярностью и на спрессованном временном отрезке.

Ну а хедлайнером шведской атаки был напугавший еще испанцев форвард Александер Исак. Против «красной фурии» он создал оба голевых момента своей сборной в чужой штрафной, а со словаками и вовсе развернулся на полную.

Перфоманс темнокожего нападающего «Реал Сосьедада» был настолько впечатляющим, что даже забылся предшествовавший ему удар головой Людвига Аугустинссона после углового с сейвом переложившегося в противоход Дубравки.

Впрочем, и после прохода Исака, который накрутил с центра поля всю сборную Словакии, устояв на ногах и после нескольких нарушений правил, именно Дубравка выручил полевых партнеров.

А вот на 76-й минуте, когда Исак заправил только вышедшего на поле Робина Куайзона в штрафную, страж последнего словацкого рубежа чуть перестарался в подстраховке, сбив выскочившего на него и успевшего протолкнуть мяч вперед нападающего.

К точке подошел штатный пенальтист сборной Швеции Эмиль Форсберг, и хотя Дубравка угадал или просчитал направление удара, достать пущенный точно под штангу мяч было невозможно.

Этот гол стал для Форсберга юбилейным, десятым за национальную команду, причем он второй раз забил единственный мяч в игре в Санкт-Петербурге. В 2018 году полузащитник «РБ Лейпциг» принес шведам победу в 1/8 финала чемпионата мира.

В оставшееся время Исак успел еще побезобразничать на чужой половине поля, но в самой концовке словаки устроили эмоциональный навал и едва не затолкали в сетку ответный мяч.

Швеция после двух игр набрала четыре очка, что фактически является гарантией выхода из группы. В активе Словакии три балла и довольно опасная ситуация в преддверии противостояния с Испанией, которая к тому же наверняка будет мотивирована на победу, так как еще не обеспечит себе плей-офф.

Хорватия — Чехия — 1:1

Сборная Хорватии в своем первом поединке на Евро-2020 уступила команде Англии. Не сказать, чтобы финалисты ЧМ-2018 смотрелись на голову слабее соперника и не имели шансов, но все же исход встречи выглядел вполне закономерно.

Чехия же в Глазго смогла расправиться с весьма крепкими боевыми и, вопреки стереотипам, техничными шотландцами. Блестящий матч тогда выдал оформивший дубль форвард Патрик Шик, который свой второй мяч забросил за шиворот вышедшему далеко из ворот голкиперу вообще с центра поля.

Именно Шик стал главным героем первой половины и во встрече с хорватами. Чехия, несмотря на статус андердога (возможно, просто по традиции), в первой половине играла лучше «шашечной» сборной.

Златко Далич сделал перестановки в составе по сравнению с первым поединком, но его подопечные все равно выглядели тяжелыми и состарившимися...

Впрочем, игровой перевес чехов не был критическим, а их гол стал следствием случая и ошибки опытнейшего Деяна Ловрена. Даже не ошибки, а скорее небрежности. Экс-защитник «Ливерпуля», ныне выступающий за санкт-петербургский «Зенит», размашисто выпрыгнул на угловом у своих ворот.

Ловрен вынес мяч головой, но локтем заехал в лицо Шику. Чех упал на газон, и это явно была не симуляция — из носа у него полилась кровь. В дело вступил VAR, и, посмотрев видеоповтор эпизода, арбитр Карлос дель Серо Гранде указал на точку, предъявив защитнику «горчичник».

Хорваты с чем-то отчаянно спорили, хотя справедливость назначения одиннадцатиметрового для зрителей была очевидной. Исполнять удар вызвался сам пострадавший со вставленными в нос ватками, из-под которых сочилась кровь. Выстрел вышел уверенным, да и Доминик Ливакович прыгнул в другой угол.

Правда, в самом начале второго тайма Лука Модрич быстренько разыграл штрафной в центре поля, заправив по левому краю Ивана Перишича. Ну а вингер миланского «Интера» в фирменном стиле убрал на углу штрафной под себя и зарядил в дальний угол.

Больше голов зрители не увидели, да и команды, честно говоря, вполне наиграли на эти 1:1. Для Чехии это фактически означает выход в плей-офф. Особенно важен такой результат, учитывая, что в третьем туре им предстоит встретиться с грозными англичанами.

Ну а хорватам теперь во что бы то ни стало в последнем туре необходимо обыгрывать шотландцев, иначе пробиться в плей-офф будет невозможно. Невероятной такая задача не выглядит.

Англия — Шотландия — 0:0

Правда, не выглядит она и легкой. Сборная в темно-синей форме и во втором своем поединке показала, что достаточно сильна и крепка, так и не пропустив от своей старшей сестры — Англии.

Вообще, из последних одиннадцати встреч перед нынешним Евро шотландцы выиграли у англичан только в одной, еще в двух добившись ничьей. Но на матч на «Уэмбли» в Лондоне вышли абсолютно без страха, хотя на этом стадионе никогда не забивали.

Не смогли они этого сделать и в отчетной встрече, хотя очень старались и моменты имели. Но главное, пожалуй, что у грозной Англии шансов было немногим больше.

Лучшим был выстрел Джона Стоунза после углового в начале встречи, но его в блестящем стиле потащил Дэвид Маршалл.

Ну а в остальном подопечные Гарета Саутгейта, конечно, владели преимуществом, но оно не было подавляющим, а временами инициативу и вовсе забирали гости.

В итоге нули на табло так и продержались до самого финального свистка, и теперь Англия сыграет в третьем туре с Чехией за первое место в квартете, ну а шотландцы выйдут на матч жизни и смерти против хорватов.