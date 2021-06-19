«С кем ему тут играть?» Эксперты обсуждают возможное возвращение Капризова

Данное известие вызвало небывалый интерес у хоккейной общественности. Правда, чаще всего от прославленных в прошлом игроков исходили некоторые сомнения в том, что подобный расклад действительно возможен. К примеру, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал инсайд американского журналиста выдумкой.

«Ну кто вот это написал, вы читали? Американские инсайдеры. Вот именно. Другой человек тоже может взять и написать. Сейчас приедет играть к нам Марадона в футбол, которого уже нет. Ну и что дальше? Это бред человеческий.

Конечно, если бы он приехал бы, это было бы просто замечательно. Но куда он приедет, в ЦСКА? Это, однозначно, понижение. С кем ему тут играть? Он на голову сильнее всех. У нас появился бы второй игрок, на которого можно было бы приходить и смотреть. Первый — Вадим Шипачев из московского «Динамо». На остальных то и не посмотреть даже. Но я все-таки думаю, что Капризов договорится с клубом и подпишут новое трудовое соглашение. Он в этой команде сильнейший игрок. Скорее всего, в этой ситуации замешаны агентские игры», — считает Кожевников.

Возвращение Капризова интересно в контексте возможного прибытия специально к Олимпийским играм в Пекине, которые состоятся в феврале будущего года.

«Если он вернется из Северной Америки в Россию в преддверии Олимпийских игр, это было бы просто здорово. Капризов — один из сильнейших игроков в мире, он запросто может усилить состав национальной сборной перед главным стартом четырехлетия.

Но, повторюсь, я в это верю слабо. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) у него все хорошо», — отметил Кожевников.

Серьезные сомнения по поводу просочившейся в СМИ информации выразил двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» Алексей Бадюков.

«Не говорите глупостей, никто никуда не уедет. Капризов останется в НХЛ», — заявил эксперт.

А вот другой позиции придерживается олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский. Он считает, что в последнее время все больше и больше игроков предпочитают выступать в отечественном чемпионате.

«Может ли он вернуться в Россию? А почему нет? Таких случаев было очень много. Вспомните, как возвращались Ковальчук, Радулов. Многие ребята возвращаются из-за океана, для Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), для сборной России это большой плюс. Иметь такого хоккеиста в российской лиге всегда здорово. Думаю, болельщикам будет очень приятно увидеть Капризова вновь. В жизни все бывает — это спорт, это хоккей. У него надо спрашивать о том, хочет ли он обратно или нет. В любом случае, мы всегда будем рады видеть его в нашем чемпионате.

Капризов способен серьезно усилить состав национальной сборной России. Он хороший игрок, обладающий незаурядным талантом и способностями. Такие хоккеисты ценятся в любой команде, в любой сборной, не только в нашей.

Что будет с его контрактом с «Миннесотой»? Вполне возможно, россиянин договорится о новом контракте и продолжит выступление за этот клуб. Это игра, это бизнес большой, поэтому здесь важна работа агента. То, какие условия он обсуждает с руководством клуба. Но, в любом случае, последнее слово все равно будет за Капризовым», — сказал бывший нападающий ЦСКА.

По мнению Кожевникова, на руку хоккеисту может сыграть очень успешный дебютный сезон в НХЛ, после которого Капризов стал номинантом на приз лучшему новичку лиги «Колдер Трофи».

Я считаю, что он здорово зарекомендовал себя в НХЛ по итогам нынешнего сезона, достойно провел регулярный чемпионат, набрал много очков, поэтому вокруг него и столько разной информации и слухов распространяется.

Нужна ли ему вторая олимпийская медаль? Конечно, почему бы и нет? Любой спортсмен, когда выигрывает какой-либо титул, хочет выиграть его еще и еще. Тем более, Олимпийских игр много в карьере игрока не бывает. Кубок Стэнли разыгрывается раз в год, а Олимпиада раз в четыре года, поэтому не исключен и вариант возвращения Капризова специально к Играм», — заявил Каменский.

Важным вопросом касательно потенциального отъезда 24-летнего уроженца Новокузнецка из НХЛ является вопрос о условиях трудового договора. В условиях жесткого потолка зарплат, введенного в КХЛ с начала сезона-2020/21, сумма которого составляет 900 млн рублей, Капризов серьезно потеряет в деньгах. Каменский считает, что финансовый вопрос в данном контексте рассматривать некорректно.

«Я деньги не люблю считать, это чисто спортивная составляющая, которая на 100% зависит только от него. Он должен самостоятельно учитывать все факторы, а чужие деньги просто неприлично считать. Потеряет, не потеряет — это его личное дело. Я даже не знаю, сколько он зарабатывает. Это личное дело спортсмена», — сказал эксперт.