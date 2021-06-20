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43-летний Олейник проиграл в UFC третий бой подряд

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Российский боец ММА Олейник может быть уволен из UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник проиграл представителю Молдавии Сергею Спиваку на турнире UFC Fight Night 190. Это третье поражение подряд 43-летнего спортсмена. Похоже, что карьера Олейника в UFC подходит к концу.

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Олейник — Спивак

Накануне боя Олейник занимал 15-е место в рейтинге тяжеловесов UFC, его соперник находился еще ниже. Спивак последние две схватки выиграл, сломив сопротивление Карлоса Фелипе и Джареда Вандераа, но его соперники были далеко не топового уровня. Поэтому для 26-летнего молдаванина победа над россиянином была очень важна с точки зрения его будущего в промоушене.

Будущее Олейника в UFC тоже было под вопросом. В последних боях он уступил американцам Деррику Льюису и Крису Дакасу, ему 43 года, так что разговоры об увольнении спортсмена из организации ходят уже достаточно давно. Теперь их станет гораздо больше. У бойца контракт еще на несколько боев, но он может быть расторгнут в одностороннем порядке.

Вообще Олейник не очень хотел драться против представителя СНГ, но в UFC настояли.

«Мне сказали достаточно жестко: «Не вздумай отказываться, потому что это решение будет нехорошее. Ковидовская тема, UFC психует, так как не может привозить бойцов. Сказали: «Мы не можем сейчас быть слишком лояльными ко всем, чтобы перебирать пары». Сожаление чисто человеческое есть, но спортивного сожаления быть не может», — сказал перед боем российский спортсмен..

Первый раунд показался равным. Олейник уверенно шел вперед, пропускал, но и сам доставал соперника. Трижды россиянин пытался перевести Спивака в партер, но тот уходил. Вообще молдаванин выглядел более подвижным и маневренным, соперника к себе не подпускал и действовал грамотно и осторожно.

Во втором раунде Олейнику удалось перевести схватку в партер, но, как оказалось, в этом компоненте также лучше выглядел более молодой Спивак. Только в конце раунда россиянин вышел из-под прессинга и попробовал провести ущемление диафрагмы, но времени ему не хватило. В этой пятиминутке превосходство Спивака по прозвищу Полярный медведь было уже очевидным.

В начале третьего раунда Олейник пропустил удар в стойке, получил рассечение лба и один глаз ему стало заливать кровью. Но россиянин упорно шел вперед, понимая, что в этом бою проигрывает. Алексей пытался перевести схватку в партер, но снова в этом компоненте не преуспел, хотя раньше это было его весомым козырем. Не зря его прозвали Удавом.

Спивак спокойно довел дело до победы. По итогам боя судьи насчитали 29:28, 29:28, 29:28 в пользу молдаванина, хотя на деле преимущество более молодого соперника были более очевидным.

«Алексей дал мне очень хороший бой, очень тяжело было. Мой следующий соперник? Руководство UFC знает, что я не отказываюсь ни от кого», — сказал Спивак после боя.

Этот бой стал для россиянина 76-м в карьере. Теперь в его активе 59 побед, 16 поражений и одна ничья. У Спивака эта победа стала 13-й при двух поражениях.

Чон Чхан Сон — Дэн Иге

В главном бою вечера сошлись представитель Южной Кореи Чон Чхан Сон по прозвищу Корейский зомби и американец Дэн Иге.

Сон контролировал ситуацию почти весь бой, пожалуй, только пятый раунд остался за представителем США. В первом раунде кореец не смог извлечь пользы из своего преимущества. В конце второго раунда Корейский зомби перевел Иге на канвас. В третьем Чон Чхан контролировал соперника в партере

Большую часть первого раунда бойцы провели в стойке. В середине раунда Чон Чхан Сон перевел Иге, но не смог ничего извлечь из борьбы. В начале второго раунда кореец потряс соперника и перевел на канвас в концовке. Весь третий раунд Чон Чхан Сон контролировал Иге в партере и пытался выйти на удушающий прием. В четвертом раунде Сон больше попадал в стойке. И только в заключительной пятиминутке Иге явно попал больше соперника.

Но заработанного ранее преимущества корейцу вполне хватило для победы. Все три судьи отдали победу Чон Чхан Сону – 48:47, 49:46 и 49:46.

Для Корейского зомби этот поединок стал 23-м в карьере. Теперь в его активе 17 побед и шесть поражений. Для Иге это поражение стало пятым в MMA при 15 победах.

Интересно, что кореец вынужден был прервать свою карьеру на пике из-за службы в армии. В 20 лет Сон отслужил год в южнокорейском флоте, а в 26 он был мобилизован в подразделение специального назначения, в котором прослужил 2,5 года.

Спортсмен вернулся в октагон 4 февраля 2017 года на UFC Fight Night 104.

Другие интересные события

Также в рамках главного карда Марлон Вера победил Дэйви Гранта (29:27, 29:28, 30:26), Сен Ву Чой нокаутировал Джулиана Эросу, Веллингтон Турман проиграл нокаутом Бруну Силве, а Мэтт Браун нокаутировал Диего Лиму.