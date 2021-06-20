Трех очков может хватить: при каких раскладах Россия выйдет в 1/8 финала

В плей-офф Евро выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести сборных, занявших третьим места.

Группа А

20 июня: Италия — Уэльс, Швейцария — Турция.

Турнирное положение: 1. Италия - 6 (6:0); 2. Уэльс — 4 (3:1); 3. Швейцария — 1 (1:4); 4. Турция — 0 (0:5).

Италия уже гарантировала себе попадание в плей-офф, но может уступить первое место в группе в случае поражения от Уэльса. Валлийцы в свою очередь имеют небольшой, но шанс упустить вторую строчку в таблице, если проиграют «Скуадре адзурре». Допустим, со счетом 0:2. А Швейцария обыграет Турцию 3:0.

В случае швейцарской победы, третья команда этой группы наберет четыре очка. В случае победы турков — три, причем у команды Шенола Гюнеша на данный момент разница 0:5, то есть еще хуже, чем у сборной России. В случае ничьей в поединке Швейцария — Турция, третье место займет коллектив Владимира Петковича с двумя очками.

Группа B

21 июня: Финляндия — Бельгия, Россия — Дания

Турнирное положение: 1. Бельгия — 6 (5:1); 2. Россия — 3 (1:3); 3. Финляндия — 3 (1:1); 4. Дания — 0 (1:3).

Самая важная для нас группа. И самое интересное заключается в том, что даже в случае победы над Данией Россия может теоретически занять третье место в группе. Правда, тут уже со стопроцентным выходом в плей-офф. Если Финляндия обыгрывает Бельгию, то у трех команд в группе становится по шесть очков, но у российской команды хуже показатели внутри матчей между тремя командами. Но если команда Черчесова забьет в Копенгагене четыре гола, то она выйдет в плей-офф с первого места.

Если Бельгия победит или сыграет вничью с Финляндией, а Россия сыграет вничью с Данией, то россияне занимают второе место в группе. Если же финны победят, то они будут первыми, бельгийцы вторыми, а россияне третьими, с 75-процентной вероятностью выхода в плей-офф.

Если Россия проигрывает Дании, а Финляндия не проигрывает Бельгии, то команда Черчесова занимает четвертое место в группе.

А вот если бельгийцы в своем матче победят, то у трех команд станет по три очка и в дело сначала пойдет разница между собой. Если Дания побеждает Россию 1:0, то всех команд будет разница 1-1, а, значит, в дело пойдет разница во всех матчах группы. Тут уже важно с каким счетом Финляндия проиграет Бельгии. Если 0:4, то мы станем третьими. Если российская команда проиграет датчанам в два и более мяча, то займет четвертое место в группе. Но если Россия уступит Дании с разницей в один мяч, но с забитыми голами, то четвертой станет Финляндия.

Группа C

21 июня: Украина — Австрия, Северная Македония — Нидерланды

Турнирное положение: 1. Нидерланды — 6 (5:2); 2. Украина — 3 (4:4); 3. Австрия — 3 (3:3); 4. Северная Македония — 0 (2:5).

Нидерланды в этой группе уже заняли первое, поскольку выиграли личные встречи и у Украины, и у Австрии, а Северная Македония никуда не денется с последнего места, поскольку проиграла Украине и Австрии. Команды Андрея Шевченко и Франко Фоды сыграют за второе место в группе, причем украинцев устраивает и ничья. Но если кто-то в этом матче победит, да еще, допустим, и в два мяча, то это лишний шанс в копилку сборной России, при неудачном раскладе в ее группе.

Группа D

22 июня: Хорватия — Шотландия, Чехия — Англия.

Турнирное положение: 1. Чехия — 4 (3:1); 2. Англия — 4 (1:0); 3. Хорватия — 1 (1:2); 4. Шотландия — 1 (0:2).

В этой группе прежде всего Хорватия и Шотландия будут биться за третье место, но если в этой паре будет выявлен победитель, то он может занять и второе место в группе. Но это очень теоретически. Если победят «клетчатые», то им нужна во-первых победа Англии над Чехией плюс два, а во-вторых своя победа с той же разницей. В случае победы англичан хорваты останутся третьими по личным встречам. А шотландцам наоборот, нужна победа чехов плюс один и собственный выигрыш плюс два. Ну или наоборот.

И здесь отмечаем, что в случае ничьей в матче Хорватия — Шотландия, у третьей команды этой группы будет два очка.

Группа E

23 июня: Швеция — Польша, Словакия — Испания.

Турнирное положение: 1. Швеция — 4 (1:0); 2. Словакия — 3 (2:2); 3. Испания — 2 (1:1); 4. Польша — 1 (2:3).

В этой группе относительно спокойно могут себя чувствовать только шведы, которым, на всякий случай, лучше не проигрывать крупно Польше. Вдруг звезды так сойдутся, что четыре очка не будут стопроцентной гарантией прохода с третьего места. А шведы, если проиграют полякам, а другой матч завершится чьей-либо победой, станут как раз третьими.

Раскладов в этой группе масса, вплоть до того, что три команды наберут по четыре очка, а испанцы с тремя останутся на четвертом месте. Поэтому Испании и Польше в последнем туре точно нужно побеждать, а Словакию устроит и ничья в игре с Испанией.

Группа F

23 июня: Португалия — Франция, Германия — Венгрия.

Турнирное положение: 1. Франция — 4 (2:1), 2. Германия — 3 (4:3), 3. Португалия — 3 (5:4), 4. Венгрия — 1 (1:4).

В «группе смерти» Франция обеспечила себе минимум третье место, но четыре очка почти наверняка дадут «трехцветным» путевку в 1/8 финала.

Венграм для попадания в плей-офф финала надо просто обыграть немцев в Мюнхене, без сумасшедшей поддержки своих болельщиков. Звучит сомнительно, но здесь мы говорим о цифрах и вероятностях. Хотя довольно иронично, что судьба третьего места в группе будет решаться в Будапеште, где у Португалии, в случае поражения от Франции, будут высокие шансы с третьего места пролететь мимо плей-офф.

Итак, трех очков с отрицательной разницей забитых и пропущенных вполне может хватить для выхода в 1/8 финала. Существует вероятность того, что и четырех очков окажется мало. Лучше бы, конечно, до подобных подсчетов 21 июня команде Черчесова дело не доводить.