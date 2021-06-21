«Не воспринимаем Россию всерьез»: датчане уверены в своей победе

«Нужно просто выиграть у России. Так и будет»

Бывший футболист сборной Дании, экс-главный тренер московского «Спартака», а ныне эксперт Микаэль Лаудруп уверен в победе своих соотечественников над командой России в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Специалист считает, что у команды Финляндии нет шансов в параллельной игре с бельгийцами, поэтому для решения задачи выхода в плей-офф турнира датчанам нужно «просто выиграть у России».

«Не сомневаюсь, что так и будет. Я бы даже сказал, что мы выиграем и в 1/8 финала, потому что там мы, скорее всего, встретимся с Уэльсом. Валлийцев мы тоже победим», — приводит слова Лаудрупа датское издание B.T.

Футбольный редактор TV 2 Карстен Верге и эксперт телеканала Мадс Юнкер не стали поспешно выводить свою команду в плей-офф, а лишь назвали главные условия, необходимые для победы над Россией.

Датчане отмечают, что важную роль в предстоящем матче сыграют болельщики. Из-за отказа властей страны пустить российских фанатов в Копенгаген (официальная причина — борьба с коронавирусом), абсолютно все зрители арены «Паркен» будут поддерживать подопечных Каспера Юльманна. В связи с этим эксперты вспомнили, как энергетика родных трибун помогла Дании провести уверенный матч против Бельгии. Он завершился обидным поражением (1:2), но скандинавы имели немало шансов как минимум сравнять счет.

По мнению Верге, датской сборной следует уделить внимание игре на флангах.

«У России сильные крайние защитники, поэтому игра на флангах очень важна, если вы собираетесь вскрывать компактную команду соперника», — считает Верге.

Юнкер же отметил проблемы российской команды при высоком темпе игры. Он заявил, что в матче первого тура Евро-2020 против Бельгии (0:3) коллектив Станислава Черчесова испытал серьезные трудности, когда соперник взвинчивал скорость быстрыми первыми передачами.

«Было ясно, что Россия уступает по скорости, и Дания также может воспользоваться этим, если они будут играть в том же темпе, что и против Бельгии», — заявил эксперт.

Датское издание B.T. в преддверии матча также рассказало своим читателям о скандальном интимном видео с участием капитана сборной России Артема Дзюбы.

В материале отмечается, что ситуация вызвала много споров, а в защиту футболиста высказывались звезды спорта и шоу-бизнеса, а пилоты одной из российских авиакомпаний поддержали игрока полетом, который был выполнен по траектории, похожей на фаллический символ.

«Дзюба, забивший 29 мячей в 54 матчах за сборную, во многом является человеком, которому россияне доверяют», — пришли к выводу авторы.

Журналист датского издания Ekstrabladet Йонас Райфельт предостерег, что Россия может в теории преподнести сюрприз, однако заверил, что если скандинавы покажут свою игру, то бояться нечего.

«В Дании не воспринимают сборную России всерьез. Если Дания покажет свой уровень, то не заметит сборную России — даже если Черчесов идеально выстроит игру своей команды. Но у меня нет сомнений, что это будет тяжелый матч: русские футболисты умрут ради положительного результата», — приводит слова Райфельта Eurostavka.

Эксперт издания B.T. Оге Харейде выразил уверенность в победе датчан и выходе из группы.

«Я убежден, что Дания способна пробиться в 1/8 финала Евро. У этой команды есть все необходимые качества, поэтому Россия должна быть повержена», — написал Харейде.

«Да, мы обидно проиграли Бельгии, но нужно отметить, что в том матче решающую роль сыграл Кевин Де Брейне — великий футболист. Было трудно противостоять его индивидуальным качествам. К счастью, таких игроков, как Де Брейне, в России нет.

Грядущий матч станет для нас финалом. Датчане должны победить, и к тому же Бельгия нам немного поможет, одолев Финляндию в параллельном матче. Не могу представить, чтобы финны отобрали у бельгийцев очки. Это команда не того уровня», — подытожил эксперт.

«Мы выйдем и победим Россию»

20 июня футболисты и главный тренер сборной Дании пообщались с прессой. Самими яркими оказались высказывания защитника Янника Вестергора и нападающего Юссуфа Поульсена. Игроки уверенно заявили, что национальная команда одержит победу в заключительном туре группового этапа и выйдет в плей-офф Евро.

«Мы выйдем и победим сборную России», — сказал Вестегор пресс-службе УЕФА.

Защитник отметил, что игра против бельгийцев подтвердила высокий уровень сборной Дании.

«В понедельник мы покажем тот же уровень, победим Россию, а потом посмотрим, что будет дальше», — добавил футболист.

Поульсен также напомнил о качестве игры датской команды во встрече с Бельгией и уколол своих будущих соперников.

«Если не можешь победить такую команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше. Мы в том положении, когда еще можем исполнить свои мечты. Нам лишь нужно выйти и сделать свою работу», — цитирует Поульсена Sport.tv2.dk.

Более дипломатично перед игрой высказался главный тренер сборной Дании Юльманн. Он заявил, что его подопечные уважают российскую команду, в которой есть сильные игроки.

«Думаю, у вашей команды много хороших игроков — как молодых и талантливых, так и опытных. Мы знаем, как играет Дзюба, как играет Алексей Миранчук из «Аталанты». Они замечательные футболисты. Посмотрим, будет ли играть Марио Фернандес. Но мне кажется, что российский футбол часто недооценивают, а это высококачественный футбол», — заявил специалист.

Капитан сборной Дании Симон Кьер согласился со словами наставника о наличии у сборной России сильных игроков и добавил, что Россию в Европе сильно недооценивают. Также защитника спросили о предстоящем противостоянии с нападающим Дзюбой.

«Дзюба не так быстр, как Ромелу Лукаку (форвард сборной Бельгии. — «Газета.Ru»), но тоже силен. Мы очень уважаем сборную России, но фокусируемся на своих сильных сторонах. Если мы покажем такую же самоотдачу, как в игре с Бельгией, то можно не волноваться, все будет хорошо», — сказал Кьер.

Голкипер датской команды Каспер Шмейхель отметил поддержку датских болельщиков. Футболист считает, что отсутствие на предстоящем матче фанатов из России станет преимуществом для его сборной.

Также датчанин предостерег свою команду от недооценки соперника. Шмейхель уверен, что неправильный настрой на матч не принесет его коллективу необходимый результат.

«Нам нужно фокусироваться на себе. Да, российских фанатов не будет в Копенгагене, и мы должны сделать это своим преимуществом. Уверен, наших болельщиков будет прекрасно слышно», — сказал вратарь «Лестер Сити».

Встреча между сборными Дании и России пройдет в Копенгагене 21 июня на арене «Паркен». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию решающего матча группового этапа Евро-2020.