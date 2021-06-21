Печальная история: как Россия играла ключевые матчи на Евро и ЧМ

Предстоящий матч сборной России против команды Дании станет судьбоносным, поскольку на кону у обеих команд — выход в 1/8 финала Евро-2020.

Победа коллектива Станислава Черчесова гарантирует россиянам попадание в плей-офф континентального первенства. Хватит российской сборной и ничьей — при условии, что Бельгия в параллельной игре с финнами не потеряет очки.

Расклады для России оптимистичные, однако история решающих матчей отечественной сборной на крупных международных турнирах все же настораживает.

Чемпионат мира — 2002. Россия — Бельгия — 2:3

Первый в истории сборной России мундиаль начался для команды с уверенной победы над Тунисом со счетом 2:0.

За ней последовала непростая встреча с одной из хозяек турнира — сборной Японии. Судьбу матча решил спорный пенальти в ворота Руслана Нигматуллина, который реализовал Дзюнъити Инамото (1:0).

Российской команде, которую до старта турнира записывали в фавориты группы, не удалось досрочно выйти в 1/8 финала, поэтому судьба путевки в плей-офф должна была решиться в игре с бельгийцами. Для выполнения задачи коллективу Олега Романцева достаточно было сыграть вничью с командой, которая по ходу турнира поделила очки с Тунисом и Японией.

Но все пошло наперекосяк уже на седьмой минуте встречи, когда счет в матче открыл бельгиец Йохан Валем (1:0). Российской команде удалось восстановить равенство на табло лишь во втором тайме благодаря голу Владимира Бесчастных (1:1).

Однако затем наступили четыре роковые минуты, которые решили судьбу России. На 78-й Весли Сонк вывел команду вперед, а на 82-й Марк Вильмотс удвоил преимущество (3:1).

Россиянам удалось ответить лишь точным ударом молодого Дмитрия Сычева на 88-й минуте (3:2). Слезы 21-летнего форварда после матча стали одним из символов провала национальной команды, которая заняла третье место в группе H.

Евро — 2008. Россия — Швеция — 2:0

Команда под руководством голландца Гуса Хиддинка попала в непростую группу на чемпионате Европы 2008 года, который проходил в Австрии и Швейцарии. Соперниками России стали испанцы (будущие победители турнира), греки (действующие чемпионы Евро) и крепкая команда Швеции, в составе которой зажигали Златан Ибрагимович и Хенрик Ларссон.

Стартовую встречу против Испании россияне ожидаемо проиграли, причем с крупным счетом — 1:4. В игре с греками отечественной сборной удалось добиться победы благодаря голу Константина Зырянова (1:0).

После двух туров расклад в группе был не в пользу сборной России. У подопечных Гуса Хиддинка и шведов было по три очка, однако вторую строчку за счет разницы мячей занимала скандинавская команда.

Поэтому россиянам была необходима только победа. И ее удалось добыть. Важнейшие три балла команде принесли Роман Павлюченко и Андрей Аршавин, обеспечившие своими голами победу над Швецией (2:0).

Забегая вперед, стоит отметить, что это пока единственный решающий матч группового этапа крупного турнира, на котором сборная России смогла достичь поставленной цели. Да и вообще Евро-2008 стал лучшим в истории отечественного футбола. Дальше была легендарная победа над Голландией 3:1 в четвертьфинале и поражение от все тех же испанцев в 1/2, которое не дало россиянам выйти в финал, но хотя бы гарантировало бронзу континентального первенства.

Евро-2012. Россия — Греция — 0:1

Чемпионат мира 2010 года в ЮАР сборная России пропустила, не сумев отобраться, и из-за неудовлетворительного результата Хиддинк покинул пост главного тренера. Ему на замену пришел его соотечественник Дик Адвокат, который вернул золотое поколение Андрея Аршавина, Юрия Жиркова и других на международную футбольную арену.

На Евро-2012 российская команда стартовала очень уверенно. В первом туре была разгромлена сборная Чехии со счетом 4:1. В том матче у нашей команды дублем отметился 22-летний Алан Дзагоев, а также отличились Роман Павлюченко и Роман Широков.

Однако во второй игре группового этапа российской команде с трудом удалось сыграть вничью с одной из хозяек турнира — сборной Польши. В середине первого тайма мяч забил Дзагоев, но в начале второй 45-минутки Якуб Блащиковски сумел отнять у соперника победу.

Набрав четыре очка, сборная России для выхода в 1/4 финала должна была просто не проиграть грекам, которые к третьему туру имели лишь один балл. К сожалению, коллектив Адвоката не смог добиться необходимого результата. Судьбу встречи решил мяч Георгоса Карагуниса, забитый на 45-й минуте после ошибки защитника Сергея Игнашевича.

Даже поражение могло вывести Россию в плей-офф, однако в параллельной игре чехи смогли дожать поляков (1:0) и с первого места вышли в 1/4 финала. Россия же стала третьей, а уже после турнира лучше всего про ожидания болельщиков высказался Аршавин.

Чемпионат мира — 2014. Россия — Алжир — 1:1

Спустя 12 лет сборная России вновь оказалась на мундиале. И опять команде, которую тренировал на тот момент итальянец Фабио Капелло, предрекали выход из группы.

И если бельгийцы казались серьезными соперниками, то представители Южной Кореи и Алжира выглядели слабее российского коллектива.

В реальности же Россия смогла потерять очки в первой же игре против корейцев (1:1). Гол Александра Кержакова спас команду от поражения, которое было вполне реально из-за ляпа Игоря Акинфеева.

Во встрече с Бельгией, в составе которой выступали молодые Эден Азар, Кевин Де Брейне, Аксель Витсель и другие, российской команде удавалось держать свои ворота в неприкосновенности до 88-й минуты. Лишил россиян второго результативного балла на турнире Дивок Ориги (1:0).

Но даже несмотря на отсутствие побед, россияне сохраняли шансы на выход из группы. Лидировали с шестью баллами бельгийцы, а дальше шел Алжир с тремя очками. Поэтому задачей России на последний тур была победа над африканской сборной с любым счетом.

И гол Александра Кокорина в дебюте встречи подарил болельщикам надежду на выход из группы. Но на 60-й минуте случилась знаменитая лазерная указка в глаза Акинфееву, и пропущенный от Ислама Слимани мяч (1:1).

Сборной вновь не удалось пробиться в плей-офф мундиаля, а два очка на групповом этапе чемпионата мира — 2014 пока являются худшим результатом команды.

Евро-2016. Уэльс — Россия — 3:0

Чемпионат Европы 2016 года во Франции стал первым, на котором команда, занявшая третье место в группе, получала возможность выйти в плей-офф. Поэтому сборной России, попавшей в квартет к Англии, Уэльсу и Словакии, было достаточно четырех очков для выполнения этой задачи.

Ничейный результат во встрече с фаворитом группы — командой Англии (1:1), заряжал оптимизмом, так как во втором туре российскую команду ждали словаки, для которых этот Евро был дебютным. Однако игра коллектива Леонида Слуцкого оказалась слишком блеклой. На два гола словаков россияне смогли ответить лишь точным ударом Дениса Глушакова (1:2).

Судьба российской команды на крупном турнире вновь решалась в последнем туре — в матче против Уэльса. И в этот раз, пожалуй, сборная выступила хуже всего. За 20 минут в ворота Акинфеева влетело два мяча, а на 67-й Гарет Бэйл окончательно прибил нашу команду (3:0).

Сборная России заняла последнее место в группе, а после турнира Слуцкий произнес известную фразу о том, кем ощущает себя команда по итогам Евро.

«После вылета мы все в один голос произнесли фразу: «Мы говно». Эту данность надо принять, потому что это важная точка отсчета. Как у алкоголиков», — подытожил Слуцкий в интервью Sports.ru.