Австрия идет в плей-офф, Украина — в лист ожидания: итоги группы С

Расклады

В группе С перед третьим туром были самые простые расклады, и именно в рамках этого квартета проходил единственный матч, в котором двум командам ничего было не нужно с турнирной точки зрения. Нидерланды уже гарантированно первые, Северная Маккедония — гарантированно последняя. Украина и Австрия обыграли македонцев, набрали три очка и в очном матче должны были определить, кто в этой группе выйдет вторым и выйдет в 1/8 напрямую, а кто будет ждать результатов остальных матчей тура.

Идеальным для обеих команд виделся расклад с ничьей, при котором украинцы сохраняли второе место, а обе сборные набирали по четыре очка. Это почти гарантированная путевка в плей-офф. В случае победы одной из команд, выход с третьего места из этой группы уже становился достаточно проблематичным.

Первый тайм

Перед матчем главный тренер сборной Австрии Франко Фода заявил, что нашел слабые места украинской сборной и намерен их использовать. Понятно, что немецкий тренер австрийцев имел в виду фланги обороны, специально под Украину Фода перестроил игру своей команды на 4-4-2.

Через фланги команда и начала активно атаковать с первых минут. Давление, прострелы, навесы. Украинцы тоже в обороне не сидели и пытались атаковать, но у соперника это получалось лучше.

Впрочем, команды не создали ни одного голевого момента, когда в ворота Украины с углового пришел гол. Кристоф Баумгартнер выиграл позицию у Ильи Забарного в штрафной и головой поразил ворота Георгия Бущана. Интересно, что за две минуты до этого автор гола долго лежал на газоне после столкновения с тем же Забарным. Столкнулись головами футболисты, и обоим понадобилась медицинская помощь.

На 29-й минуте Николай Шапаренко с острого угла пробил под дальнюю штангу, голкипер отбил, а Андрею Ярмоленко не хватило сантиметров, чтобы протолкнуть мяч в сетку.

А на 31-й минуте Баумгартнер был заменен и сразу врачи приложили ему лед к затылку. Насыщенным получились полчаса игра для австрийского футболиста. На поле вышел Алессандро Шопф.

Больше в первом тайме у чужих ворот украинская команда не создала, а вот обводящий удар Конрада Лаймера в дальний угол был неплох, Бущану в прыжке пришлось переводить мяч на угловой. На 42-й минуте отбывший дисквалификацию Марко Арнаутович мог поставить Украину на грань катастрофы, но не попал в створ из штрафной, находясь в гордом одиночестве. Снова на фланге провалились украинцы, и австрийцы провели молниеносную атаку, итогом которой стал пас Шопфа на Арнаутовича и промах австрийского форварда.

На второй добавленной минуте у Арнаутовича был еще один шанс. Забарный будучи последним потерял мяч, Марсель Забитцер поскользнулся, но из положении лежа прокинул мяч Арнаутовичу, который снова находился в хорошей позиции, но форвард ковырнул газон и мяч спокойно забрал Бущан.

Первый тайм Украина проиграла по всем статьям. По ударам Австрия выиграла 13:1, по ударам в створ — 3:1.

Второй тайм

В перерыве Андрей Шевченко отреагировал на происходящее на поле выходом Виктора Цыганкова вместо Руслана Малиновского, который на этом Евро выглядит не лучшим образом. А Цыганков как раз один из тех немногих игроков на скамейке Украины, кто мог реально усилить игру в такой сложной ситуации.

И она выровнялась. Правда, отчасти это можно связать с тем, что австрийцы стали играть ближе к своим воротам и, кажется, нарочно отдали мяч сопернику. У украинцев пошли стандарты, прошло несколько острых передач в штрафную, но до моментов дело не доходило. Самое опасное, что было у ворот Австрии, придумали сами австрийцы. На 62-й минуте Лаймер срезал мяч в свои ворота после навеса со штрафного и Даниэль Бахман впервые в этом матче всерьез вступил в игру!

Самое интересное, что идти ва-банк украинцы при таком раскладе никак не могли. Если австрийцы могли себе позволить пропустить гол и сыграть вничью, то вот команде Шевченко пропускать второй было никак нельзя. Потому что с тремя очками и разницей «минус два» выйти в плей-офф будет ну очень трудно. А с «минус один» — шансы рабочие.

Впрочем, австрийцы особо атаковать сопернику не давали. Высоко встречали, активно прессинговали на своей половине поля и при отборе сразу же выбегали в контратаки, которые были вполне острыми. Не менее острыми, чем то, что создавала Украина.

А из того, что создавала Украина опасным моментом можно назвать только один. На 88-й минуте Роман Яремчук то ли бил в дальний угол, то ли простреливал вдоль ворот. Мяч прошел мимо.

Теперь Украина зависит от результатов матчей в других группах, в том числе и российской.

Северная Македония — Нидерланды

По этому матчу стоит сказать три вещи. Во-первых, Нидерланды, как и Италия, закончили групповой этап со стопроцентным результатом. И разницей забитых и пропущенных 8:2. Во-вторых, Франк де Бур не стал выставлять на игру второй состав, на поле вышла фактически основа, а авторами голов стали Мемфис Депай и Жоржинью Вейналдум (дубль). При этом наставник голландцев две замены сделал уже в перерыве, а еще две на 66-й минуте, то есть дал максимально возможное игровое время максимальному количеству игроков. В-третьих, на 66-й минуте на замену вышел игрок «Спартака» Квинси Промес.