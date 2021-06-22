«Эта Украина — сильнейшая за 15 лет»: защитник «Динамо» Ордец о Евро и планах на сезон

Рождение ребенка и начало предсезонных тренировок

— Иван, вы на днях вновь стали отцом — наши поздравления. Как сейчас супруга и малыш чувствуют себя?

— Спасибо за поздравления, очень приятно. Семья дома, я ездил забирать жену из больницы. Уже выходили на прогулку, все хорошо.

— Не страшно гулять в пандемию? Сейчас ведь вновь вводят ограничения из-за роста случаев заболевания коронавирусом.

— У нас под окнами парк, так что это не проблема — не нужно куда-то ехать, в торговые центры какие-нибудь. На улице прекрасная погода, даже жарко. В этом плане все хорошо. Что касается карантина — не хотелось бы, конечно, чтобы все закрывали, но если много заболевших, это правильно. Так, когда хорошая погода и есть время, когда одна тренировка, то аккуратно выбираемся и в Москву — есть прекрасные места, где можно погулять: Парк Горького, ВДНХ, Парк Победы.

— Только случилось такое радостное событие — и сразу сборы. Не обидно, что нет времени побыть с семьей?

— Когда у меня родился первый ребенок, дочка, ситуация была похожая — я в тот же день улетел в сборную. Очень хотелось побыть с женой и с ребенком, тогда я даже на выписку не попал, а вот в этот раз получилось. Расстраиваться сейчас некогда, на сборах большая работа, много тренировок, и нужно концентрироваться на них. Есть мобильная связь, интернет, можно созвониться, посмотреть на ребенка, поообщаться с женой, узнать, как они себя чувствуют. Это все вопрос времени. Ничего страшного: будут выходные, и я прекрасно проведу время с семьей.

— Отдохнуть успели? С каким настроением вернулись к общекомандным тренировкам?

— Был в Подмосковье и далеко не уезжал, потому что жене было нельзя. Отдых прекрасный, в Московской области есть хорошие места.

Кроме того, нам давали задания на отпуск: две недели отдохнули, а потом еще две недели работали по программе, назначенной тренером по физподготовке. Когда вышли на сбор, мышцы уже были готовы к нагрузкам — большой плюс, что все ребята занимались в отпуске. Легче входить сезон, в сборы.

В данный момент у нас по две тренировки в день, нагрузка чувствуется. Это правильный подход, у нас так же было и зимой.

— В прошлом сезоне «Динамо» стало седьмым. Хотя в последних турах плотность команд в верхней части таблицы была необычайно высокой, и итоговое место могло быть совсем иным. Что не получилось?

— Конечно, мы хотели попасть в еврокубки, все о них думали — и это правильно, надо ставить перед собой высокие цели. Минус в том, что мы в еврокубки не попали, а плюс в том, что набрали столько очков, сколько «Динамо» не набирало давно.

Позитивный показатель и по пропущенным мячам — команда хорошо оборонялась. Но мы не выполнили задачу, нам есть, над чем работать. У нас прекрасная молодежь, которая должна прогрессировать, а нам следует им помогать.

Когда команда выигрывает, это всегда дает заряд положительных эмоций, после этого легче тренироваться и готовиться к новым играм. Надеемся, что следующий сезон будет удачным. Надо набирать еще больше очков, чем было в прошлом, — мы поняли, что можем это сделать и финишировать как можно выше в турнирной таблице. Уверенность появилась, в том числе и у молодых ребят. Они поняли, на что сами способны, а мы все убедились, что на многое способны как команда. У нас прекрасный стадион и болельщики, надо чаще побеждать дома. Следующий сезон не будет легким, с каждым годом всегда тяжелее.

— В минувшем сезоне вы стали самым результативным защитником команды, забив три мяча — тогда как, к примеру, за десять лет в «Шахтере» было всего четыре. Как получилось, что стали вдруг тяготеть к атаке? Или Сандро Шварц просит выдвигаться вперед и помогать форвардам?

— Если брать статистику «Шахтера» и «Динамо», то «Шахтер» больше разыгрывает мяч при угловых. В мое время не так часто с угловых подавали, кроме того, там была группа игроков атаки, которая часто забивала после подач. Многое зависит от того, как наигрываются стандартные положения в ходе тренировочного процесса, как делается акцент на подаче в те или иные зоны. Все это идет от тренировок, ну и должна быть какая-то чуйка, потому что без нее не будет голов.

— Как защитник вы вряд ли ставите себе задачи забивать, у вас функционал другой. Но все-таки почувствовали вкус, хочется забить больше в следующем сезоне?

— Конечно, хочется. Даже если ты не будешь об этом говорить вслух, внутри это чувство все равно сидит. Но если честно, для меня самое важное, чтобы в обороне был ноль пропущенных.

Если сзади бетон, то впереди всегда будут моменты и шансы забить. Главное — моменты реализовывать. В этом аспекте в прошедшем сезоне, наверное, немного не хватило нам опыта. Если бы реализация была получше, мы бы сейчас не говорили про седьмое место.

— Вы упомянули молодежь, и в этой связи нельзя не спросить об Арсене Захаряне, который стал, пожалуй, открытием прошлого сезона. Если смотреть на него изнутри команды, какой он?

— Я не люблю хвалить молодых ребят, потому что может быть разная реакция. Кто-то понимает, а кто-то может нос задрать, подумать, что он все может, я с таким уже сталкивался раньше. У нас есть не только Захарян, но и, например, Константин Тюкавин. И скажу так: если они продолжат работать так, как работают сейчас, то их ждет большое будущее. Впрочем, не могу не признать, что такого таланта, как Захарян, я еще не видел. У меня есть друзья на Украине, я общаюсь с ними, они тоже меня про него спрашивают, и я им говорил то же самое. Этот талант нужно развивать и работать.

Он способен выдавать большой объем работы, и если так продолжит, будут и моменты. А там и опыт появится. С такой светлой головой у него действительно хорошие перспективы.

— Шварца вы в одном из интервью сравнили с экс-наставником «Шахтера» Паулу Фонсекой. С тех пор ничего не изменилось, возможно, появились и другие ассоциации? Насколько лично вы и команда адаптировались к требованиям тренера, насколько с ним комфортно работать?

— Он очень требовательный, амбициозный, у него свой взгляд на нашу игру. Он знает, чего хочет — это очень важно, потому что тогда тренер может четко донести это до футболистов. И такой тренер может делать результат. Кроме того, у нас много тактики. Каждый понимает, что он должен делать и где находиться на поле. Конечно, очень много и беговой работы, потому что мы стараемся играть в прессинг и пытаемся действовать компактно, раньше такого не было. В прошедшем сезоне тренер пришел уже на второй круг, было сложно перестраиваться по ходу. Сейчас у нас есть месяц на полноценную подготовку к сезону, нужно все ошибки исправить, в чемпионате быть готовыми на 100%.

Украинцы в РПЛ

— Вы один из немногих украинцев в нашем чемпионате. Сильно ли помогает лично вам присутствие в штабе Андрея Воронина?

— Когда мне было лет 18-19, я смотрел, как он играл на чемпионате Европы. Для меня это футболист с большой буквы, все на Украине прекрасно понимают, кто такой Воронин. Конечно, мне хотелось оказаться с ним рядом. Когда я узнал, что он будет работать в «Динамо», то очень обрадовался.

Слышал, что он хороший человек, всех поддерживает, всегда на позитиве. Так и случилось: Андрей всегда подскажет, умеет разрядить обстановку.

У него что-то можно спросить, такой человек очень нужен в команде. Он помогает нападающим, подсказывает, как лучше сыграть в той или иной ситуации. У него колоссальный опыт.

— Насколько в целом вы обжились в России? С кем поддерживаете контакты на родине?

— Я уже два года в Москве. Мне все нравится: хороший город, прекрасный стадион, база, болельщики. На Украине у меня есть друзья, с которыми я общаюсь и встречаюсь с ними, когда приезжаю домой. Держим связь, созваниваемся и переписываемся регулярно. Слава богу, есть интернет, так что в этом плане без проблем.

— Когда вы переходили в «Динамо», реакция многих украинских болельщиков была предсказуемо негативной. А сейчас есть ли такие, кто, несмотря ни на что, поддерживают вас с родины?

— Есть, конечно, в интернете мне многие пишут. Когда я только перешел в «Динамо», в первое время же почти не играл. Тогда были люди, которые писали гадости — я пытался не читать, но все равно не получалось не замечать. А в данный момент есть люди, которые интересуются моими делами здесь и поддерживают.

— Я знаю, что вы близко дружите с полузащитником «Оренбурга» Александром Нойоком. Расстроились, когда его команда не прошла лицензирование в РПЛ?

— Да, я был с ним на связи, мы не один раз созванивались по этому поводу. Обидно, они провели 40 с чем-то игр, заняли высокое место, а в итоге не получили право выступить в РПЛ. Сейчас он в Бресте.

Я бы очень хотел встретиться с ним в Премьер-лиге и сыграть против него, он футболист очень хорошего уровня.

Пока у него с клубом контракт — я не разговаривал с ним о его дальнейших планах. Но я точно знаю, что он хотел остаться в «Оренбурге» и выйти с ним в Премьер-лигу.

— Вы советовались с Ярославом Ракицким насчет перехода в РПЛ. С тех пор не было ли случая, чтобы пожалели, что прислушались к совету? Сейчас насколько активно поддерживаете отношения с ним?

— Ни разу не возникало никакого сомнения. Когда перешел в «Динамо», он меня поздравил. Но не так часто мы общаемся. Бывает, поздравляем друг друга с праздниками — с днями рождения детей или с победами. Это нормальные отношения.

— Украинцев в РПЛ немного, но они все же есть — это и тот же Ракицкий, и Артем Полярус, и Денис Кулаков. Правда, всех разбросало по разным городам. Бывает такое, что собираетесь где-то украинской компанией? Или не настолько активно общаетесь с большинством?

— Я знаком с Полярусом, мы вместе играли в Украине и пересекались. Когда видимся, общаемся. С Кулаковым тоже знаком — мы в Киеве в одном дворе живем. Он тоже воспитанник «Шахтера». Ярика, конечно, хорошо знаю — играли вместе и были в интернате. А так, чтобы встречаться украинской компанией — такого, конечно, нет.

— Украинский футбол на неплохом счету в Европе, но по-настоящему выстреливать удается лишь единицам, и то изредка. Сейчас самый известный украинский футболист, очевидно, Зинченко. В чем, по-вашему, его феномен? И почему то, что удалось ему, не удается другим его соотечественникам?

— С ним тоже бываю на связи, иногда списываемся. Спрашиваю у него про Английскую премьер-лигу, это мой любимый чемпионат.

Феномен Зинченко, на мой взгляд, заключается в том, что он очень работоспособный парень со светлой головой. Он правильно думает и уже обрел уверенность.

В первом сезоне, когда что-то не получалось, он не опускал головы, терпел. В таких ситуациях нельзя обижаться, потому что делаешь хуже только себе. Упорство и работа — главное, что ему помогло остаться в Англии. А потом и игра пришла. Все прекрасно видели, как он в последнее время выступал за «Сити» и за сборную — спокойно, без запары, без лишних потерь мяча. Упомяну, кстати, и Руслана Малиновского, который выдал великолепный сезон в Италии.

Сборные Украины и России на Евро-2020

— Как вам Зинченко на Евро? И в целом, как вам выступление сборной Украины?

— Ребята прекрасно играют, я очень рад, что тренерский штаб донес до футболистов свои мысли. У них хороший рисунок игры. Если разбирать, как выходят из обороны, мы видим, что это уже не та команда, которая была четыре года назад. Вместе со сборной растут и футболисты, которые уже играют на высоком уровне, и молодые футболисты из киевского «Динамо», «Шахтера», из европейских клубов. Это все в копилочку. Каждый вносит свою лепту в игру, кроме того, и атмосфера в сборной — это всегда положительные эмоции. Когда ребята пропускают, то не тушуются, они знают, чего хотят и добиваются выполнения задач тренерского штаба Андрея Николаевича Шевченко.

— Команда заняла третье место в группе, но шанс на выход в плей-офф достаточно высок. До какой стадии, по-вашему, она может дойти?

— Они должны выходить из группы, в следующую стадию тоже должны проходить. Но главное, чтобы не подводила реализация. Они создают хорошие моменты, и с такими командами, которые борются за победу на Евро, моментов много не бывает, их нужно создавать и использовать.

У сборной Украины есть футболисты, которые могут решить эпизод в завершающей стадии атаки — надеюсь, у них это получится.

— Можно ли назвать нынешнюю сборную Украины сильнейшей за 15 лет — с того момента, как она доходила до четвертьфинала чемпионата мира?

— На мой взгляд, да. Футбол прогрессирует. Когда я смотрел его в те годы, возможно, не так разбирался, как сейчас. Молодым ты смотришь только на яркие моменты и не анализируешь тактику. А сейчас я считаю, что в настоящее время сборная сильнее, чем раньше. И больше молодых футболистов играет в Европе, чем тогда. Да и футбол изменился за столько лет, игроки его принимают и показывают.

— Не обидно, что вы сейчас не там, не со сборной?

— Честно, я много об этом думаю. Как есть, так и есть. Конечно, хотелось бы быть в сборной, но жизнь продолжается, ничего страшного. Я за ребят болею, хотелось бы, чтобы они прошли как можно дальше и выступили удачно.

— Кстати, вы ведь забили за нее в дебютном матче, в ворота Нигера. Помните те ощущения?

— Конечно! Самые классные ощущения, которые только могут быть — забить в первой игре за национальную сборную. Очень классно, что доверили мне тогда сыграть, и я в первом же матче забил.

— За украинскую команду активно и искренне переживают и российские болельщики, в том числе и весьма известные. К примеру, Михаил Боярский признался в симпатиях к сборной Украины. Как вы оцениваете сам факт, что команда получает такую поддержку в России?

— Конечно, очень приятно, что люди в России говорят хорошие слова в адрес игроков сборной Украины. Ребята заслужили похвалу и аплодисменты. Но рано радоваться. Я надеюсь, что это только начало, и дальше будет еще лучше.

— Следите за приключениями одноклубников в сборной России? Сильно переживали за Антона Шунина в матче с Бельгией?

— Конечно, хотелось бы, чтобы наши динамовские ребята в сборной получали как можно больше времени на поле, тем более в таких играх. Все, кто туда поехал, заслужили вызов, они на правильном пути. Хотелось бы, чтобы они хотя бы выходили на замену, чувствовали этот уровень, эмоции.

За Антона, конечно, переживал — неприятно было, когда бельгийцы забивали. Жаль, что проиграли, после поражения всегда отрицательные эмоции. Главное — анализировать свои ошибки, если они есть. А если их нет, то разбираешь игру и забываешь о плохом. Антон — опытный вратарь, он знает, как справиться с давлением. Надо двигаться только вперед.

— Поддерживаете связь со сборниками-одноклубниками? Они рассказывают об атмосфере в команде?

— Антон писал, поздравлял с рождением сына, и Роман Евгеньев с Даниилом Фоминым — тоже. Но постоянно мы сейчас не общаемся. У ребят и так сейчас горячий период. Конечно, их нужно поддерживать, так что переписывались с ними несколько раз, желал им удачи.



— В Данию не пустили российских болельщиков, хотя в стране нет локдауна, все работает, их сборная получила поддержку с трибун. Такое, наверное, могло случиться и с фанатами и любой другой сборной. Но насколько справедлива сама ситуация?

— Когда нет своих болельщиков, всегда тяжелее. Но на самом деле, когда выходишь на поле, ты уже в игре и концентрируешься только на ней. Ребята знали, что болельщиков не будет, поэтому, думаю, психологически к этому подготовились. У профессионалов такая ситуация не должна вызвать проблем.

— К слову о Дании. Одним из самых громких событий Евро-2020 стала история с Кристианом Эриксеном, едва не закончившаяся трагедией. После такого не появляется страх выходить на поле и играть в футбол?

— Действительно, был очень тяжелый эпизод. Все смотрели и молились, чтобы парень вернулся в жизнь.

Желаю Кристиану скорейшего выздоровления я, а его близким — терпения и сил. Это очень редкий случай — слава богу, что обошлось. Не хотелось бы о таком даже задумываться. Когда на поле выходишь, такое в голову и не приходит, концентрируешься на игре, голах, моментах, передачах. Если бы таких вещей каждый раз все боялись, никто бы в футбол, наверное, не играл.

Я знаю, что Эриксена выписали из больницы — надеюсь, что он сможет продолжить карьеру. Хотя после такого очень тяжело возвращаться.

— Если говорить в целом о Евро, какие еще команды вызывают симпатии? Я знаю, что для вас образцами защитника были Алессандро Неста и Джон Терри — как вам сейчас итальянцы и англичане?

— Англия до сих пор не пропустила ни одного гола, бетон в обороне. Италия берет опытом — тактическое мышление, перемещения, страховка. Это, кстати, подтверждает, что в обороне чаще надо не много бегать, а много думать.

Леонардо Бонуччи, Джорджио Кьеллини — им уже по сколько лет, а раньше был еще и Андреа Барцальи. Кто-то из тренеров «Ювентуса» назвал их «тремя псами на страже». И сейчас у Италии очень хорошо играет защита, очень компактно и надежно.

Я у Малиновского спрашивал про Кьеллини, когда они друг против друга играли. Руслан говорит, что это очень умный футболист, который в свои годы, возможно, уже не имеет реактивной скорости, но исключительно грамотно выбирает позицию, все читает. Это футболист с большой буквы, каким бы он со стороны ни казался колючим.

— А какие еще сборные на турнире приглянулись?

— Мне очень понравились защитники у Нидерландов в матче против Украины, хорошие футболисты. Де Врей был признан лучшим защитником в Италии. Да, нет Вирджила Ван Дейка, сломан Маттейс де Лигт. Но голландцы показали, что у них есть и другие звезды, просто о них никто не говорит.

— Напоследок вернемся к РПЛ. До старта нового сезона остается чуть больше месяца. Понятно, что руководство клуба и тренерский штаб обозначают перед игроками задачи на сезон. А какую вы сам перед собой ставите задачу?

— Попадание в еврокубки, такова задача-минимум для меня. Конечно, хочется стать чемпионом России, все реально в этой жизни, все возможно. Нужно думать только о победах — и все.