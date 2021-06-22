«Требую отнять Евро у России»: украинский депутат обратился в УЕФА

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко написал 22 июня на своей странице в Facebook, что отправил в адрес Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо с требованием лишить Санкт-Петербург оставшихся в городе матчей проходящего сейчас чемпионата Европы по футболу.

Украинский политик считает, что рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в России в последние недели делает проведение игр на «Газпром-Арене» небезопасным.

«Обратился в УЕФА с просьбой перенести матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга в связи с новой волной коронавируса в России: Петербург — один из городов, принимающих Евро-2020 по футболу. На стадионе в городе должны пройти еще два матча», — написал Гончаренко на своей странице.

«При этом официальные сообщения российских властей, СМИ и статистика указывают на начало третьей волны пандемии в стране. В связи с этим, с 17 июня в Петербурге введены новые ограничительные меры. Учитывая, что значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в России представляет угрозу жизням болельщиков и участников чемпионата Евро-2020 по футболу, просьба рассмотреть вопрос о переносе матчей из Санкт-Петербурга в другие города», — также сообщил депутат, приложив копию своего письма в УЕФА.

В Санкт-Петербурге должны пройти еще два поединка турнира. Уже 23 июня в своем последнем поединке на групповом этапе сойдутся команды Швеции и Польши, а 2 июля на «Газпром-Арене» будет сыгран один из четвертьфиналов.

Изначально в Северной столице должны были состояться только четыре игры турнира, но из-за неготовности Дублина пустить хотя бы какой-то процент зрителей на трибуны запланированные в столице Ирландии матчи группы Е были перенесены в Россию.

Для «Газеты.Ru» заявление Гончаренко прокомментировала депутат Госдумы, чемпионка Олимпийских игр по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Да, я слышала. У него сейчас идет важная сессия ПАСЕ. Он в это время, как всегда, много чего сообщает о России, у него других задач нет», — начала Журова.

— А как вы считаете, может ли УЕФА действительно рассмотреть вопрос о переносе двух последних матчей из Санкт-Петербурга в другие города? Или это уже нереально просто логистически?

— Во-первых, УЕФА самому решать, потому что эта организация нам эти матчи и дала. Изначально же их у нас быть не должно было. И как раз потому что другие отказывались, было принято решение добавить матчи Петербургу, зная, как мы организовываем, в том числе и в плане безопасности по ковиду. Это решать, думаю, оргкомитету вместе с УЕФА. Они посмотрят на ситуацию, но вряд ли, к сожалению, в других городах ситуация сейчас лучше, чем в Петербурге.

— Есть же разговоры о том, что из Англии могут перенести и финал, так как в Лондоне тоже тяжелая эпидемиологическая ситуация...

— Это надо смотреть одномоментно, позволяет ли ситуация сыграть в городе. Но делать это будет УЕФА. Гончаренко просто заявил об этом, как будто там не знают. Если УЕФА примет решение о переносе, то точно не из-за запроса украинского депутата. Он просто решил, что в Союзе не читают прессу, не знают что происходит, а оргкомитет не докладывает информацию.

Явно, что в УЕФА есть достаточно большое количество людей, которые понимают русский язык и читают русскую прессу. И уж точно у них есть способ получения достоверной информации у нас.

Сейчас просто идет сессия ПАСЕ. Алексей Гончаренко во время сессии ПАСЕ всегда пытается делать яркие заявления по поводу России, чего бы это ни касалось. На последней было — его вопрос Меркель по поводу Путина, например. В каждую сессию он обязательно с чем-то по поводу России выходит. Это его жизненный план. Никто уже не удивляется. Ну, в этот раз чемпионат Европы.

— А сами как считаете, ситуация с ростом заболеваний коронавирусом в России может привести к отмене последних матчей Евро в Санкт-Петербурге? И, может быть, целесообразно, чтобы в России не проводились сейчас матчи?

— Я просто думаю, что нужно все проанализировать. И если есть к этому все предпосылки, то в УЕФА сами не захотят рисковать, подумав о болельщиках. Если будет локдаун, то несомненно это случится.

Мы все с замиранием сердца сейчас ждем, будет ли Олимпиада в Токио. И не понимаем, могут ли в последний момент что-то изменить или нет. А говорить про уже идущий чемпионат Европы... Ситуацию будут анализировать. Но здоровье важнее всего — сто процентов.

Нужно бережно относиться друг к другу, соблюдать все меры безопасности и не снимать маски на футбольном матче, где очень хочется крикнуть без нее. И хотя это очень тяжело в такую жару... Ну, может быть, тогда просто не идти, посмотреть по телевизору. Возможно, будет меньше болельщиков.

А что делать УЕФА, если он отменит матч? Вернуть деньги всем болельщикам? Предложения-то дают, а людям билеты куда? Кто их компенсирует?

Когда мы говорим про полуфиналы и финал, то тут понятнее. До них еще есть время, и люди хотя бы могут успеть поменять билеты, отменить перелеты, особенно если они были застрахованы. А здесь... Те же россияне уже купили билеты, хотели посмотреть игры. Им должны будут компенсировать...