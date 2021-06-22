Фавориты взяли свое: Англия выиграла группу, Хорватия прошла в плей-офф

Расклады

В группе D расклады перед последним туром были ничуть не менее интересными, чем в других квартетах, где все кипит и плавится.

В матче за первое место в подгруппе сошлись Англия и Чехия, набравшие за первые два поединка по четыре балла. При этом подопечные Ярослава Шильгавы находились на первой строчке за счет лучшей разности забитых и пропущенных мячей, а англичане не оправдывали по игре ожиданий одного из главных фаворитов.

В параллельной встрече ситуация была вообще уникальной. На таких турнирах, тем более когда выйти в плей-офф могут сразу три сборные, часто бывает, что ничья устраивает обоих соперников.

Но тут было все наоборот: при ничейном исходе личной встречи хорваты и шотландцы набирали всего по два очка, и располагавшаяся при таком исходе на третьей строчке хорватская сборная гарантированно ехала бы домой вместе с горцами.

А вот победа гарантировала той сборной, что добилась бы успеха, выход в 1/8 финалу, но очень бы расстроила украинцев, которые закончили первый этап в группе С с тремя очками, но опередили пока только Финляндию (а надо еще одну команду с третьих мест).

Важный момент: встречи проходили в Лондоне на «Уэмбли» и в Глазго на «Хэмпден Парк», так что Англия и Шотландия играли дома при поддержке своих болельщиков.

Бодрый футбол на «Уэмбли»

Дополнительным фактором стал, конечно же, коронавирус. Лучший игрок матча Англия — Шотландия Билли Гилмор из «Челси» подхватил где-то коронавирус и оказался на карантине.

Вместе с шотландцем туда же попали контактировавшие с ним после той игры англичане Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл.

Тем не менее потери никак не помешали команде Гарета Саутгейта мощно начать свой матч. Уже в дебюте чешская оборона зевнула выход Рахима Стерлинга левым полуфлангом, и вингер «Ман Сити» изящно перебросил Томаша Вацлика, но угодил в дальнюю штангу.

Впрочем, вскоре он оказался на дальней штанге после классных прохода и навеса Джека Грилиша, и вот тут открыть счет никто и ничто помешать уже не могло.

Затем удвоить перевес мог Гарри Кейн, но лучший бомбардир последнего чемпионата мира, ни разу не ударивший в створ за первые два тура, хоть на этот раз и попал, но не сумел направить мяч мимо Вацлика — голкипер «Севильи» сделал шикарный сейв оставленной рукой.

А вот под конец тайма уже наконец освоившиеся чехи создали пару шансов. Джордан Пикфорд потащил красивый и мощный выстрел Томаша Голеша из-за штрафной, а Томаш Соучек сам не попал в створ.

Напряжение на «Хэмпден Парк»

В Глазго же борьба действительно шла на смерть, а напряжение было максимальным. Конечно шотландцам не хватало Гилмора куда сильнее, чем англичанам Маунта с Чилуэллом.

Более опытные и, пожалуй, мастеровитые хорваты лучше адаптировались к такому противостоянию, и получивший место в стартовом составе хавбек ЦСКА Никола Влашич довольно быстро нашел свой шанс в штрафной и пробил через трафик точно под штангу.

Правда, удержать до перерыва перевес «шашечным» не удалось. Аллан Макгрегор во время все усиливавшегося давления хозяев поймал неудачный вынос Домагоя Виды около штрафной и выстрелил с 17-ти метров в самый угол.

Великий Модрич

Во втором тайме матче Англии и Чехии был не особенно ярким. Моменты возникали периодически и у тех, и у других ворот, но в целом все были согласны на текущий счет. По крайней мере, во что бы то ни стало менять его не собирались.

А вот в Глазго игра бурлила. Шотландия очень прилично давила на соперника, а особенно активен был Джон Макгинн, который в одном из эпизодов просто чудом не попал в створ с лета с пары метров, пусть и в борьбе с защитниками.

Ну а затем свое слово сказал гений. Единственный хорватский обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич сначала нанес просто фантастический удар из-за штрафной внешней стороной стопы в самый угол без вариантов для Дэвида Маршалла, а затем идеально подал угловой на Ивана Перишича, который переправил снаряд в дальний угол рикошетом от штанги.

Вроде бы ничего не показав, сборная Хорватии довольно уверенно пробилась в плей-офф, хотя шотландцы бились до конца и имели еще моменты.

Причем хорваты не просто вышли в плей-офф, а сделали это со второго места, опередив по числу забитых мячей чехов, с которыми сыграли вничью.

Хорватия сыграет теперь со второй командой группы Е, где завтра испанцы, словаки, шведы и поляки будут рубиться за места в плей-офф, а Англия встретится с тем, кто займет второе место в квартете F, так называемой «группе смерти» Франции, Германии и Португалии.

С кем сыграет Чехия, до конца пока неизвестно, но это будут либо Нидерланды, либо победитель все той же группы Е.