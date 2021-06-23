«Она у правильного тренера, все будет хорошо»: Тарасова трогательно поздравила Трусову

23 июня одна из лучших фигуристок в истории Александра Трусова отмечает свое 17-летие.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков и серебряный призер чемпионата мира — 2012 Алена Леонова ответили «Газете.Ru» на вопросы об именнинице.

— Как Трусова изменилась за те годы, что вы ее знаете?

Тарасова: Она уже не маленький ребенок. Я очень люблю Сашу и хочу, чтобы у нее не было травм, чтобы она делала свое дело и побеждала. Я люблю Сашу! Больше сказать ничего не могу.

Горшков: Это очень талантливая девочка. Конечно же, по-своему уникальная. Могу только пожелать ей дальнейших успехов и новых побед, чтобы у нее все складывалось. Ожиданий на ее олимпийский сезон у меня нет, я никогда не прогнозирую. Всегда хочется надеяться на лучшее — вот и все.

Леонова: Трусова действительно стала более взрослой ментально. Уже в интервью говорит по-другому, умными словами. Мне кажется, и подход к жизни у нее изменился. Не могу это связать с фигурным катанием, но по-человечески она стала более взрослая. О том, изменилась ли она на льду, говорить рановато. Я бы еще посмотрела на нее в других образах. Последний образ, который был в том сезоне, постарались поменять, было что-то очень нежное и женственное. Но, на мой взгляд, она еще не до конца раскрылась — возможно, из-за сложного контента программы или по каким-то другим причинам. В любом случае, с каждым сезоном она будет прибавлять.

Саша вернулась в прежний состав группы, это должно принести свои плоды. Когда только вышла троица Трусова — Щербакова — Косторная, было больше уверенности, что из них троих именно Саша быстрее доберется до Олимпиады. И сейчас мое мнение не поменялось, хотя, конечно, все будут бороться. Ей нужно быть на голову выше.

— Станет ли Трусовой сложнее исполнять четверные прыжки с течением возраста?

Тарасова: Четверные Трусова может делать всю свою жизнь. Если человек — профессионал и умеет выполнять эти элементы, то возрастные изменения организма не так существенны. Она у правильного тренера, поэтому, думаю, у нее все будет хорошо.

Горшков: Она единственная, насколько я знаю, кто с тем или иным успехом прыгает все пять разновидностей четверных. И как долго она сможет еще их выполнять, сложно сказать, это очень индивидуально. Будем надеяться, что она будет продолжать нас радовать своими четверными прыжками.

Леонова:

Саша — достаточно «мышечная», я бы не сказала, что у нее есть склонность к полноте. Если она будет следить за весом и фигурой — насколько я знаю, техника построена таким образом, что девчата могут прыгнуть четверные только в определенном весе, — то все будет хорошо. Но я знаю ее характер — она просто кремень и не позволит себе лишнего, будет еще долго-долго кататься.

***

Александра Трусова — действительно идеал атлета, прямо как Криштиану Роналду или Майкл Джордан.

Подростковый ветер в голове, банальная лень, депрессия и потеря мотивации — все это никогда не имело отношения к Русской Ракете. В любом возрасте, у любого тренера и в любом состоянии она оставалась профессионалом до мозга костей.

Трусова не из тех спортсменов, которым многое дано изначально просто благодаря таланту, — как, например, невероятно гибкой Камиле Валиевой, которая к тому же обладает настолько взрывными мышцами, что при исполнении четверного прыжка без видимых усилий взлетает на высоту пятерного и еще имеет достаточно времени, чтобы раскрыться и приземлиться с запасом.

Трусова стала живой легендой фигурного катания на 90% благодаря собственному огромному трудолюбию и даже фанатизму в отношении этого вида спорта.

Еще в сезоне-2016/17 (дебютном в группе Этери Тутберидзе) она проигрывала не только Анне Щербаковой, но и Станиславе Константиновой с Дарьей Паненковой.

Однако девушка быстро подстроилась под новые требования, начала исполнять все прыжки во второй половине программы (тогда это приносило +10% базовой стоимости каждого прыжка) и самое главное — настояла на том, чтобы Тутберидзе начала обучать ее четверным прыжкам. Завораживающего скольжения, врожденного артистизма или феноменальной гибкости у Трусовой не было — нужно было брать техникой.

«Это была моя просьба начать учить четверные прыжки. Как отреагировала Тутберидзе? Сначала сказала «нет», потом — «посмотрим», потом — «давай попробуем тройной аксель». Когда я прыгнула первый четверной прыжок, то была очень рада. Следующие уже пошли легче», — рассказывала фигуристка в программе «Матч ТВ».

Спустя всего год — в сезоне-2017/18 — Трусова стала безоговорочным лидером юниорской сборной страны. Ее план работал идеально.

Уже в конце того сезона — на юниорском чемпионате мира — Трусова исполнила чисто сразу два четверных — тулуп и сальхов. Это была громкая победа с мировым рекордом по технике среди девушек на тот момент.

К своему первому взрослому сезону-2018/19 Трусова окончательно превратилась в Русскую Ракету, выучив самый сложный и дорогой прыжок в мире — четверной лутц. А прямо по ходу того сезона она освоила четверной флип и начала прыгать аксель в три с половиной оборота.

Последний недостающий ей четверной — риттбергер — девушка выучила и впервые приземлила уже в группе Евгения Плющенко летом 2020 года.

Она трижды попала в Книгу рекордов Гиннесса — как первая представительница женского одиночного катания, которая исполнила на официальных соревнованиях четверной лутц, флип и тулуп.

Также Трусовой принадлежит рекорд по количеству баллов за произвольную программу — 166,62. Она получила эту оценку осенью 2019 года на Мемориале Непелы, и с тех пор ни Щербакова, ни Косторная, ни Валиева не смогли превзойти данный результат на международных турнирах.

Трусова никогда не останавливалась в развитии техники и не сбавляла оборотов. Однако при переходе на взрослый уровень у нее начались серьезные проблемы с психологией. Исполняя на тренировках чисто пять четверных прыжков, девушка не могла справиться на соревнованиях с тремя.

В итоге в сезоне-2019/20 она так и осталась за спиной Анны Щербаковой и Алены Косторной на главных стартах и взяла лишь бронзу в финале Гран-при, на чемпионате России и на чемпионате Европы.

В следующем сезоне Трусова в поисках психологической стабильности перешла в менее конкурентную группу Евгения Плющенко, где ей предоставили лучшие условия для тренировок — коттедж рядом с катком, бесплатные дополнительные занятия по скольжению, много свободного льда и индивидуального внимания тренеров.

Однако даже в таких прекрасных условиях психологическая нестабильность никуда не ушла. Русская Ракета теперь проигрывала на главных стартах Щербаковой, Валиевой и Елизавете Туктамышевой. На чемпионате России и на чемпионате мира она вновь стала лишь третьей.

После этого Трусова, видимо, поняла, что основная проблема была не в месте, условиях или тренере, а в собственной голове. Прекрасное атлетичное тело, крепко поставленная техника прыжков, прогресс в скольжении и артистизме — все при ней. Осталось лишь показать все это на соревнованиях.

И Трусова вернулась в группу Тутберидзе. Хочется верить, что в олимпийский сезон 17-летняя фигуристка войдет с другим психологическим настроем — не доказывать что-то кому-то, а забрать по праву свое.