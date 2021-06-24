Европейская классика и шанс Украины: каким будет плей-офф Евро

Без особых сенсаций

Групповой этап чемпионата Европы по футболу пролетел стремительно. В какой-то степени можно говорить о том, что он прошел без сенсаций: никто из грандов не вылетел, а все, кто не прошел дальше, не могли быть уверенными в своем выходе в 1/8 финала.

Тем не менее первая стадия финальной части континентального форума подарила немало ярких матчей и событий.

До последнего тура на волоске висела, не сумевшая выиграть два первых матча сборная Испании, которая к тому же во втором и третьем туре не использовала по одному одиннадцатиметровому при равном счете в матчах.

В десяти минутах от вылета на групповой стадии оказалась мощная сборная Германии, которая все свои игры к тому же проводила на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

Сборная Украины, провалившая решающую игру против Австрии, не сумела закрепиться на второй позиции в квартете С и едва не осталась за бортом плей-офф, но все же пробилась туда благодаря разгромной победе испанцев над словаками (5:1).

Ну а команда Дании, разочаровав российских болельщиков в последнем туре, умудрилась занять в своей группе второе место, проиграв два первых поединка.

Кстати, сборная России оказалась в итоге лучшей сборной из тех шести, что заняли последние места в группах — больше никто из них не набрал трех очков. Команда Станислава Черчесова стала единственной на четвертом месте с победой в активе. Вот только это достижение, весьма условное.

Досрочный полуфинал

Впереди нас ждет плей-офф, жара в котором начнется уже с 1/8 финала. В ситуации, когда сетка является гибкой (изначально непонятно, какие третьи места выйдут на каких соперников), знаковые противостояния неизбежны с самого начала.

В итоге уже в первом раунде схлестнутся сборные Англии и Германии, которые, как минимум по составу, выглядят фаворитами нижней половины сетки.

У вышедшей с первого места со всего двумя голами в активе (оба на счету Рахима Стерлинга), но также и с нулем в графе «пропущенные мячи» команды Гарета Саутгейта будет дополнительное преимущество — матч пройдет в Лондоне на «Уэмбли».

А в четвертьфинале победитель этого поединка сразится с более удачливым с выглядящей очень равной на бумаге парой Швеции и Украины. Да, «Тре крунур» смогли завоевать первое место в группе Е, несмотря на наличие там Испании, а Украина еле выползла из своего квартета, но по факту вряд ли уступает по составу.

На скоростного и нестандартного Александера Исака всегда найдется Роман Яремчук, классно прессингующий и умеющий реализовать свои моменты, Андрей Ярмоленко вряд ли уступает Эмилу Форсбергу, а Александр Зинченко способен сыграть на любой позиции в центре поля и слева в обороне.

В общем, в Глазго будет битва, где все решат детали. Например, кто забьет первым.

Сборной Нидерландов, чтобы встретиться с лучшей командой из описанной выше четверки в полуфинале предстоит сначала преодолеть сопротивление крепких чехов с разошедшимся Патриком Шиком, а затем справиться с победителем в противостоянии Уэльса и Дании, которое состоится в Амстердаме.

Вообще эта пара выглядит одной из самых интересных, поскольку ни валлийцев, ни датчан не причисляют к числу главных фаворитов, но удивить экспертов способны и те, и другие.

«Драконы» имеют выстроенную игру, а также суперсвязку Гарет Бэйл — Аарон Рэмзи, где капитан исправно направляет всю команду и создает моменты, а полузащитник «Ювентуса» врывается за спины соперникам, как никто другой.

Что до Дании, то «викинги» Каспера Юллманда во всех трех матчах на этом турнире выглядели просто великолепно в прессинге. И хотя с финнами случился форменный конфуз, а против Бельгии все перевернул выход Кевина де Брейне, датчане в плей-офф на своем месте и вполне могут дойти очень-очень далеко.

Фаворит на фаворите

Что касается верхней половины сетки, то она получилась максимально грозной по именам и показываемому ее участниками футболу. Тут, кажется, вообще не будет проходных матчей.

Разве что шансы Австрии противостоять итальянскому катку Роберто Манчини выглядят несколько спорными. Но при этом нельзя не отметить, что австрийцы, ведомые новичком мадридского «Реала» Давидом Алабой и Марселем Забитцером из «РБ Лейпциг», наряду с Данией являются одной из лучших сборных по оборонительным действиям на чужой половине поля.

Собственно, именно высоким давлением команда Франко Фоды и разрушила в третьем туре всю игру Украины, так и не позволив Андрею Шевченко и его подопечным по-настоящему перестроиться.

Вот и получается, что матч Италия — Австрия — история про то, кто кого перепрессингует. Правда, с поправкой на то, что класс итальянских футболистов все-таки выше. Кроме того, они стоят на пороге исторического достижения:

сборная Манчини не проигрывает уже 30 матчей, что является повторением рекорда страны, установленного в 30-х годах прошлого века. Теперь то, казавшееся вечным достижение может пасть.

Ну а следующим соперником победителя этой пары станет тот, кто выживет в битве Бельгии и Португалии. В распоряжении Роберто Мартинеса, пожалуй, самая современная команда мира, и пользуется он своим набором игроков просто здорово. Недаром бельгийцы находятся на первой строчке в рейтинге ФИФА.

Но не стоит забывать, что Португалия является действующим чемпионом Европы и умеет добиваться результата в битвах на выживание, а у Фернандо Сантуша на этом турнире лучший подбор игроков в истории страны. Да и Криштиану Роналду, несмотря на возраст, по-прежнему очень голоден, а потому лидирует в списке бомбардиров турнира с пятью мячами, забивая всем.

В положении Австрии в поединке с Францией будет находиться сборная Швейцарии. Вообще это крепкая команда высокого уровня, которая вроде бы способна дать бой кому угодно, но уж больно неудачно она сыграла в группе с итальянцами (0:3).

Правда, и Франция на этом турнире, даром что главный фаворит, пока совсем не показывает чемпионского футбола. Вымученная победа над Германией в первом туре (1:0) да ничьи с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2) принесли первое место, но не убедили в справедливости амбиций подопечных Дидье Дешама.

Но даже если Швейцария не станет непреодолимой преградой, дальше испытание будет куда серьезнее, потому что потенциально выходят «трехцветные» на пару Испания — Хорватия.

Вот уж где будет битва не на жизнь, а на смерть. Подопечные Луиса Энрике наконец почувствовали вкус в атаке, раздавив Словакию (5:0), но у Хорватии, вице-чемпионов мира, по-прежнему гениален Лука Модрич, хорош Иван Перишич, а вся остальная команда готова пахать и помогать своим лидерам.