«Выигрывают все»: в России приветствуют отмену правила выездного гола

Правило выездного гола действовало в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 1965 года. Однако со следующего сезона в Лиге чемпионов, Лиге Европы и новом турнире — Лиге конференций — победитель двухматчевого противостояния при равном количестве голов будет определяться в дополнительном времени и серии послематчевых пенальти, если такая потребуется. В комментарии «Газете.Ru» Дмитрий Булыкин, Андрей Кобелев и Сергей Юран оценили это решение и рассказали, как оно может повлиять на футбол.

Дмитрий Булыкин, бывший игрок «Локомотива», «Динамо» и сборной России

По мнению экс-футболиста национальной сборной, изначально это правило было введено ради телетрансляций, чтобы не занимать эфирное время дополнительными таймами или серией пенальти. При этом Булыкин считает, что отмена пойдет на пользу самим футболистам.

«Это правило было введено по инициативе телевидения, чтобы не было дополнительного времени и пенальти. Но сейчас его решили отменить. С одной стороны, теперь немного все поменяется. Но футболистам, наверное, будет приятнее, что они могут свести матч к ничьей и побороться в дополнительное время.

При старой системе даже ничья не помогала, нужно было выигрывать в два-три мяча. Так что, конечно, футболистам будет легче. И игра станет немного справедливее. А как будут решать этот вопрос телевизионщики, уже у них надо спрашивать», — отметил Булыкин.

Он также выразил мнение, что такое решение удовлетворит фанатов, поскольку появится больше игрового времени, а соответственно больше эмоций от игры любимой команды.

«Я думаю, благодаря отмене этого правила игра будет уравниваться. А для болельщиков сейчас как раз будет раздолье. Будет больше игрового времени, будут пенальти — для них это больше эмоций. Да, матчи будут длиннее. И в большом количестве матчей будет играться дополнительное время. Надеюсь, от этого не станет скучно. Но, думаю, некоторые команды, которые сравняют счет во второй игре, будут его удерживать, чтобы довести дело до пенальти. Нас ждет много интересного, но мы все узнаем, когда поиграем годик с такими правилами и поймем, нравится нам этот формат или нет», — заключил он.

Андрей Кобелев, бывший главный тренер «Динамо»

Специалист сравнил отмену правила выездного гола с введением системы видеопомощи арбитрам (VAR), отметив, что пока достаточно трудно говорить о том, как это может повлиять на футбол.

«Об этом правиле все время говорят команды, которые не проходят в следующую стадию, потому что пропустили мяч дома. Другие ратуют за то, чтобы была старая система. Но это так же, как VAR: пока мы не поймем, как это будет действовать, вряд ли мы на 100% можем быть уверены, что это как-то улучшит футбол. С моей точки зрения, гол на выезде может действительно раскрыть игру. Все-таки команды, которые играют дома, не в последнюю очередь думают об обороне — сыграть 0:0 дома, а на выезде сыграть 1:1 и пройти дальше. В любом случае, это продуманное решение, не спонтанное. Об этом говорили в последние годы — посмотрим, как будет выглядеть. Мне кажется, хуже не станет», — заключил эксперт.

Кобелев отметил, что Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций достаточно тонко ведут политику каких-либо изменений. При этом специалист отметил, что, в любом случае, все зависит от той тактики, которой придерживается тренер — если он и его команда предпочитают играть в оборонительный футбол, предпочитая сыграть на ноль, а не забить, то никакие правила не сподвигнуть играть в атакующей манере.

«Ввели VAR — и мы видим, что вопросов стало меньше, но не настолько, появились другие вопросы. Поэтому давайте посмотрим, раскроет ли это правило игру», — заявил Кобелев.

Сергей Юран, главный тренер «СКА-Хабаровск»

Наставник хабаровской команды, в свою очередь, уверен в том, что такое решение УЕФА пойдет только на пользу футболу, потому что появится зрелищность, которой порой не достает в играх из-за того, что команды стараются не пропустить в домашнем поединке.

«Думаю, футбол от этого выиграет. Зачастую, когда команды проводят домашние ответные игры, они играют менее зрелищно, учитывая возможные выездные мячи. Они стараются играть от обороны, в вязкий футбол, потому что у них есть гандикап. Поэтому отмена выездного гола — правильное решение.

Игра станет более открытой. Когда команда играет на выезде и забивает, ее устраивает в домашней игре определенный результат. И тренер строит игру, минимизируя риски, чтобы не пропустить. Поэтому часто игры получаются менее зрелищными. И подоплека очевидна: нужно, чтобы и домашние команды играли на победу.



В совокупности моментов надо учитывать и интерес болельщиков — это особые моменты, другое напряжение, другое зрелище. Когда продлевается игра, получается больше страсти. И в сумме, мне кажется, от этого выигрывают все», — заключил Юран.