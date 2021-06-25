Характер Дании и напор Италии: стартует плей-офф Евро-2020

Уэльс — Дания

Начнется битва на выбывание матчем, в котором вполне могла бы принимать участие сборная России. Для этого подопечным Станислава Черчесова в последнем матче группового этапа нужно было набрать хотя бы одно очко.

Официальный аккаунт Евро-2020 в Санкт-Петербурге в Instagram даже приготовил афишу, на которой изобразил нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу и вингера мадридского «Реала» Гарета Бэйла, но картинка довольно быстро потеряла актуальность — россияне с треском проиграли датчанам со счетом 1:4 и бесславно завершили свое выступление на континентальном первенстве.

Место России на афише заняла сборная Дании, продемонстрировавшая недюжинную силу духа и воли, сумев в нужный момент сплотиться и дать результат после тяжелой истории, случившейся с Кристианом Эриксеном, перенесшим остановку сердца на футбольном поле в первом матче группового этапа против Финляндии (0:1).

«Попросту безумно, что мы прошли дальше — эта команда, каждый из ее игроков... Ощущения — прекрасные. Фантастика! Я и представить себе не мог, что стану участником какого-нибудь великого события», — заявил в интервью пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) нападающий Миккель Дамсгор.

При этом стоит отметить, что победа над сборной России была одержана при космической поддержке домашних трибун — такого эффекта датские болельщики, при всем желании, снова достигнуть не смогут.

Что же касается сборной Уэльса, то эта команда на континентальном первенстве исповедует традиционный британский стиль с большим упором на стандартные положения, игру на втором этаже и силовую борьбу. Эта тактика уже дала плоды — Роберт Пейдж вместе со своими игроками отобрал очки у сборной Швейцарии (1:1), всухую переиграл Турцию (2:0) и в последнем, ничего не решающем матче, уступил итальянцам с минимальным счетом 0:1.

«У нас большие амбиции. И у меня как тренера, и у них как игроков.

Мы хотим зайти так далеко, насколько сможем. Мы знаем, что в удачный для себя день мы можем выдать хорошую игру против любого соперника.

В переходных фазах у нас есть игроки, которые являются лучшими в Европе, — заявил наставник валлийской сборной.

Перед бандой Гарета Бэйла стоит крайне амбициозная задача, ведь на прошлом чемпионате Европы во Франции Уэльс добрался аж до полуфинала, где уступил будущим победителям в лице сборной Португалии. Повторить этот результат будет непросто, но сетка турнира позволяет рассчитывать «драконам» на успех.

Добавим, что игра Уэльс — Дания пройдет 26 июня на стадионе »Йохан Кройф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Италия — Австрия

Эта пара — одна из немногих, где фаворит, как кажется, очевиден. Итальянцы прошли катком по своим оппонентам в группе А, получили лишний день отдыха, и теперь готовы продолжить свой поход за кубком Анри Делоне.

В перерывах между теоретическими знаниями и тренировками на поле четырехкратные чемпионы мира продолжают развлекаться и веселить своих поклонников. Так, полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье записал пранк над нападающим Чиро Иммобиле.

Атмосфера в стане «Скуадры адзурры» на высоте — игроки готовы биться не только за себя, но и за своего товарища.

Австрия, в свою очередь, стала жертвой особой системы формирования сетки стадии плей-офф. Заняв второе место в квартете С, набрав шесть очков после побед над Северной Македонией и Украиной, «орлы» попали в 1/8 финала на одну из сильнейших, если не сильнейшую сборную континента в данный момент. Ключом к успеху в противостоянии с итальянцами может стать сверхдисциплинированная игра в обороне, быстрые контратаки и близкая к идеальной реализация собственных моментов.

«Мы дошли до чего-то экстраординарного. Волнение нарастает. У сборной Италии высочайшее качество игры, особенно в защите. Она быстро выходит из обороны, едва перехватив мяч, и переигрывает соперника позиционно. Но свой план у нас есть. Еще только выйдя в 1/8 финала, сразу же хочется пробиться в четвертьфинал.



Мы полны решимости доехать и до Мюнхена. Пусть вероятность этого составляет всего лишь несколько процентов, но даже с такими шансами можно добиться многого в жизни, — заявил главный тренер сборной Австрии Марко Фода.

Игра Италия — Австрия состоится завтра, 26 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.