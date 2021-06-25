Амбиции Франции, мощь Бельгии: главные фавориты плей-офф Евро-2020

Франция

Подопечные Дидье Дешама — действующие чемпионы мира, поэтому неудивительно, что именно французскую команду называют одним из главных фаворитов континентального первенства.

Интересен тот факт, что нынешний наставник команды, будучи футболистом, в 1998 году выиграл чемпионат мира, а через два года поднял над головой кубок Европы. И сейчас уже на посту главного тренера он имеет все шансы повторить этот успех.

Казалось, что после триумфального чемпионата мира — 2018 в России игра сборной Франции немного поблекла, но это вовсе не так. В составе команды по-прежнему выступают футболисты с весьма звездными именами — Килиан Мбаппе, Карим Бензема, который получил вызов в сборную впервые за долгое время, Антуан Гризманн, Н'Голо Канте, а ворота защищает надежный Уго Льорис.

В борьбе за выход в плей-офф французы попали в «группу смерти», где также оказались действующие чемпионы Европы португальцы, чемпионы мира — 2014 немцы и сборная Венгрии, которая хоть и выглядела явным аутсайдером этой четверки, но до последнего сохраняла шансы на выход в плей-офф — что тут говорить, если в третьем туре ситуация с расположением мест в группе менялась несколько раз за 90 минут. Франция в итоге сумела выйти с первого места, набрав пять баллов — в первом матче она одолела Германию со счетом 1:0, а затем дважды сыграла вничью — 1:1 с Венгрией и 2:2 с Португалией.

В противостоянии 1/8 финала французы дадут бой Швейцарии, вышедшей с третьего места в группе А. Фаворит этого противостояния весьма очевиден.

Бельгия

Начать разговор о сборной Бельгии стоит с того, что команда занимает первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Даже действующие чемпионы мира французы находятся на строчку ниже.

В бельгийской команде звезд немного поменьше, чем во французской, но их тоже достаточно: нападающий Ромелу Лукаку является лучшим бомбардиром команды на сегодняшний момент, место в воротах занимает Тибо Куртуа, а от травмы, полученной в финале Лиги чемпионов, успел оправиться полузащитник Кевин де Брейне, который сходу стал лидером команды, способным перевернуть ход игры, что показал матч с Данией на групповом этапе турнира (2:1).

Группа для Бельгии подобралась непроблемная — именно в ней выступала Россия, а также Финляндия и Дания. Подопечные Роберто Мартинеса выиграли все три поединка — 3:0 в матче с Россией, 2:1 с Данией и 2:0 с Финляндией. Причем на матче с крепкой командой датчан стоит остановиться немного подробнее: первый тайм сборная Бельгии практически провалила. Бельгийцы пропустили уже на 2-й минуте, и быстрый гол ощутимо повлиял на игру команды, которая была вынуждена обороняться и лишь изредка выбиралась на чужую половину поля в контратаки, в которых ничего не получалось создать. Однако во втором тайме картина поменялась кардинально — на поле вышел де Брейне, который поучаствовал в двух голах своей команды. На 54-й минуте вместе с Лукаку хавбек создал голевой момент для Торгана Азара, на 70-й — сам поразил ворота Каспера Шмейхеля с передачи Эдена Азара.

Италия

Италию изначально называли теневым фаворитом Евро, однако после группового этапа подопечные Роберто Манчини приобрели статус вовсе не теневого, а вполне явного фаворита. На счету у команды весьма и весьма внушительная серия — 30 матчей во всех турнирах без поражений. Специалист собрал прекрасную, легко атакующую команду, на острие атаки которой располагаются Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.

Италии выдалось открывать групповой этап чемпионата Европы. 11 июня на стадионе в Риме подопечные Роберто Манчини встречались с Турцией и одержали уверенную победу — 3:0. Следом с таким же счетом была повержена Швейцария, и с результатом 1:0 сдался Уэльс. Разница по забитым и пропущенным мячам 7:0 показывает, что у итальянской команды все хорошо не только в нападении, но и в обороне — не пропустить на групповом этапе удалось еще только Англии, но забили англичане меньше — всего два мяча.

В 1/8 финала у итальянцев не должно возникнуть проблем. В соперники подопечным Манчини досталась Австрия, которая вышла в плей-офф со второго места в группе, набрав шесть очков — в активе команды победы над Украиной и Северной Македонией, а также поражение от Нидерландов.

Нидерланды

К слову, о Нидерландах. «Оранжевые» свой групповой этап тоже провели блестяще — три победы из трех. Подопечные Франка Де Бура были одной из первых команд, кто обеспечил себе выход в плей-офф Евро. Впрочем, для этой сборной соперники по группе не были особо грозными, хотя первый матч — с Украиной — больше походил на фантастический триллер.

Нидерланды повели со счетом 2:0, однако уже ближе к концу матча дважды пропустили. Матч шел к ничейному результату, однако за пять минут до конца Дензел Дюмфрис забил победный мяч.

В следующих турах нидерландская команда не пропустила ни разу — со счетом 2:0 была обыграна Австрия, со счетом 3:0 — Северная Македония. Де Бур собрал действительно мощную команду — Мемфис Депай, который прямо во время Евро стал игроком «Барселоны», Маттейс де Лигт, Дензел Дюмфрис, Жоржиньо Вейналдум — этим футболистам под силу навязать борьбу за самые высокие места на этом розыгрыше Евро.

А начнут свой путь в плей-офф Нидерланды с матча против сборной Чехии. Здесь, как и в игре Италии и Австрии, фаворит очевиден. Чехи вышли в 1/8 финала турнира с третьего места в группе, на их счету всего четыре очка — победа над Шотландией и ничья с вице-чемпионами мира хорватами.

Германия

Для сборной Германии этот турнир — шанс для нынешнего главного тренера команды Йоахима Лева красиво поставить точку в своей успешной карьере на этом посту. Уже объявлено, что после чемпионата Европы специалист, во главе с которым немцы стали чемпионами мира в 2014 году, покинет свой пост, уступив его экс-наставнику «Баварии» Хансу-Дитеру Флику. И немцы могут приложить все усилия, чтобы финальный аккорд тренера был поистине красивым.

Состав бундестим, как обычно, блистает громкими именами — опытный нападающий «Баварии» Томас Мюллер, хавбек «Челси» Кай Хаверц, полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос, а в воротах — легендарный Мануэль Нойер.

Правда, групповой этап для сборной Германии прошел не без проблем. Немцы попали в ту самую «группу смерти», где оказались Франция, Португалия и якобы аутсайдер Венгрия, которая при этом в третьем туре имела все шансы отправить немецкую команду домой и завершить сказку Лева без плей-офф.

Но сначала — в первом матче — была сильнейшая Франция, которая одолела немцев со счетом 1:0. Правда, победили они благодаря автоголу — Матс Хуммельс в борьбе неудачно срезал мяч в ворота Нойера. С другой стороны, сами немцы так и не смогли забить хотя бы один мяч в чужие ворота.

Встреча бундестим с Португалией превратилась в голевую феерию — Германия пропустила первой, потом собралась и забила четыре мяча, а затем снова пропустила (4:2).

А вот третья игра действительно могла обернуться плачевно, но для выхода в 1/8 финала немцам хватило и ничьей с крепкой Венгрией (2:2), которая хоть и не прошла дальше, но дала бой всем трем сборным.

За выход в 1/4 финала Германия сразится с англичанами, которые заняли первое место в своей группе, но заставили фанатов сильно понервничать — две победы с минимальным счетом над Хорватией (1:0) и Чехией (1:0), а также нулевая ничья с Шотландией.

Другие претенденты

Если говорить о других претендентах на борьбу за золотые медали турнира, то нельзя не вспомнить о действующем чемпионе европейского первенства — сборной Португалии. Во-первых, у команды есть Криштиану Роналду. Во-вторых, в той самой «группе смерти» команда хоть и вышла с третьего места, но набрала столько же очков, сколько Германия, вышедшая со второго — четыре. Правда, кажется, что на этом все плюсы для португальцев заканчиваются: КриРо — это вовсе не гарант успеха, а в плей-офф команда встречается с мощной Бельгией.

Можно выделить и сборную Испании, которая разошлась только к концу группового этапа. Сначала была нулевая ничья со Швецией, где испанцы владели мячом подавляющую часть времени, потом 1:1 с Польшей, но зато в последнем туре случился разгром Словакии — 5:0.

Стоит вспомнить, что на чемпионате мира — 2018 Испания вылетела как раз на стадии 1/8 финала (проиграв России в серии послематчевых пенальти), а вот в нынешнем первом матче плей-офф подопечным Луиса Энрике предстоит встретиться с вице-чемпионами того же мундиаля-2018 — сборной Хорватии. И тут говорить о фаворитах достаточно сложно — и та, и другая команда не блистали в своих группах.