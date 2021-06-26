Бой за статус претендента на титул: Волков уступил Гану

Третий раунд: Ган продолжает работать первым номером, хотя Волков в отдельных моментах раунда смог отодвинуть соперника и заставить его немного отступить. И все же Ган побыстрее, это сказывается на ходе боя. Разок даже коленом в прыжке попал. Кажется, Волков начинает уставать, а еще два раунда впереди. И, похоже, россиянину для победы нужен будет нокаут. Интересно, что по значимым ударам в первом раунде у Волкова был перевес, во втором равенство, а в третьем уже большое преимущество у Гана.