Как ученик Федора Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона

Один из лучших российских бойцов ММА Валентин Молдавский изначально представлял на международном уровне сборную Украины. Он родился в селе Новопсков Луганской области, в 17 лет начал заниматься боевым самбо, вскоре стал многократным чемпионом Украины по этому виду единоборств, а также взял бронзу на чемпионате Европы.
Однако в 2014 году, когда в его родной стране разразился политический кризис, Молдавский принял решение перейти в сборную России. В тот же год он стал чемпионом Европы и вскоре присоединился к команде Федора Емельяненко.
В Fedor Team уделяли большое внимание развитию талантливого бойца: сам Последний Император возил его в Японию на турнир Rizin Fighting Federation, а затем устроил в известный российский промоушен Fight Nights.
Поступательное развитие привело к тому, что в 2017 году Молдавский подписал контракт с Bellator — вторым по популярности промоушеном в мире после UFC.
И вот наконец в своем шестом поединке в рамках Bellator российский боец стал чемпионом этой организации в тяжелом весе (93-120 кг), одолев мощного американца Тимоти Джонсона, который ранее выступал в UFC.
36-летний Джонсон обладал гораздо большим опытом и более впечатляющими физическими данными — он оказался тяжелее Молдавского на 11 кг (117 против 106 кг) и выше на 5 см (188 против 183 см). Кроме того, американец — базовый борец, но при этом обладает и прекрасным нокаутирующим ударом. Чуть больше половины своих поединков он выиграл досрочно именно при помощи мощных панчей.
К счастью, Молдавский не уступал оппоненту в мастерстве. Тоже базовый борец, он значительно улучшил свою технику в стойке за последние годы.
«Меня радует, что Валентин развивается, — говорил Федор Емельяненко в интервью Okko Sport. — Ошибки у него уходят, и удар становится все жестче и жестче. Я по себе чувствую: лапы ему держу, и он пробивает мне руки. Думаю, Валентин показал, что может и стоя работать очень хорошо — и против очень хороших бойцов».
Последний Император был прав. Молдавский провел почти весь поединок против Джонсона именно в стойке. Соперники соблюдали определенную осторожность, поскольку в тяжелом весе любой удар может стать нокаутирующим, однако американец все же рисковал больше. Он старше россиянина более чем на шесть лет и потому в идеале должен был заканчивать бой досрочно, чтобы не выдохнуться на последних раундах и не дать преимущества более молодому и свежему спортсмену.
Однако Молдавский спокойно действовал вторым номером, грамотно оборонялся и выбрасывал огромное количество быстрых ударов, держа оппонента на расстоянии.
Единственный реально опасный момент, когда защита россиянина дала брешь, произошел в самом конце второго раунда. Опытный Джонсон сумел зажать Молдавского у сетки и оглушить его серией ударов.
Однако россиянин быстро сориентировался и пошел в клинч, не дав себя нокаутировать. Осознав, что по очкам он проигрывает, в третьем раунде Молдавский начал вести себя активнее, навязывал ближний бой, а в концовке сумел наконец завалить массивного соперника на настил и взять над ним контроль. Благодаря этому ученик Емельяненко забрал себе третий раунд.
В заключительных раундах Джонсон ощутимо устал, и Молдавский спокойно превзошел его по всем показателям: 184 удара в целом против 130 у американца, из них 72 точных попадания против всего 33-х; удары коленом — 22 точных из 28-ми против лишь четырех из пяти у Джонсона, и этот список можно продолжить.
Более того, в конце четвертого раунда Молдавский ударом сделал Джонсону сечку под правой бровью, и остаток боя кровь заливала лицо американца, мешая ему грамотно обороняться и нападать.
В итоге россиянин одержал победу единогласным решением судей — 50:45, 49:46, 49:46 — и стал чемпионом Bellator. Правда, пока с приставкой «временный».
Дело в том, что действующий обладатель пояса в тяжелом весе — американец Райан Бэйдер — опустился в полутяжелый дивизион, чтобы принять участие в Гран-при Bellator. Однако вскоре он вернется в привычный вес и будет готов сразиться с временным чемпионом, чтобы снова подтвердить свое лидерство в организации. Это будет самый важный бой в карьере Молдавского.
К слову, Бэйдер очень высоко оценил россиянина после боя с Джонсоном: «Отличный поединок! Молдавский выглядел хорошо, действовал быстро, и его кардио на высоком уровне. Тимоти старался, но я бы хотел, чтобы он попытался сделать несколько тейдаунов. Жду не дождусь своего возвращения в тяжелый вес. Давайте сделаем это!»
Поединок с Бэйдером станет для Молдавского также шансом отомстить за своего наставника Федора Емельяненко, который встречался с американцем в финале Гран-при Bellator в 2019 году и уже на 30-й секунде полетел в нокаут.
А пока Последний Император поздравляет своего ученика с победой: «Еще один чемпионский пояс везем в Россию!»
При этом сам Молдавский остался не слишком удовлетворен поединком.
«Я очень устал, но рад, что одержал победу. Честно говоря, недоволен боем: думал, полегче пройду. Но главное, что победил. Какой была тактика? Во время боя ориентировался по ситуации, понимал, что контролем в клетке и переводами в партер могу забрать раунды. Так и действовал.
Впереди Райан Бэйдер? О нем пока ничего не скажу. Когда начну к нему готовиться, будут предположения. Сейчас думать о нем не буду», — подытожил российский боец.