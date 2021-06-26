Невезение закончилось: Дания разорвала Уэльс в первом матче плей-офф Евро

Групповой этап

Команды очень по-разному преодолели групповой этап. Уэльс играл в группе А, где оказался явный фаворит в лице Италии и явный аутсайдер в виде Турции. Валлийцы выступили по классике: сыграли вничью с главным конкурентом Швейцарией, затем уверенно обыграли 2:0 аутсайдера и минимально проиграли фавориту. И вышли в 1/8 финала в второго места за счет того, что Италия забила швейцарцам больше, чем им.

В группе В, где играла Дания, тоже был явный фаворит, выигравший все матчи. И был явный аутсайдер, но ему датчане в первом туре уступили в матче, который был прерван из-за остановки сердца у Кристиана Эриксена прямо во время матча на футбольном поле. Игра прерывалась на два часа, затем возобновилась, Каспер Шмейхель с партнерами пропустили гол, а затем не реализовали пенальти.

С Бельгией Юссуф Поульсен открыл счет в матче уже на второй минуте. И дальше команда играла с преимуществом, создав немало моментов и переиграв грозного соперника почти по всем показателям. Но на поле вышли соскучившиеся по футболу Кевин де Брене и Эден Азар, особенно хорош был футболист «Манчестер Сити», который сделал два гола и принес своей команде победу.

Перед матчем третьего тура с Россией датчане были лучшими на Евро по многим показателям, но занимали последнее место в группе с нулем очков. В последнем туре Дания разгромила своего соперника, Бельгия победила финнов и команда Каспера Юльманна вышла в плей-офф со второго места в группе и призом зрительских симпатий в кармане.

Потери

В этом матче тренер Уэльса Роберт Пейдж не мог рассчитывать на защитника Итана Ампаду, который дисквалифицирован на один матч. Каспер Юльманн вынужден был обходиться без Поульсена, того самого Поульсена, который перед матчем с Россией сказал, что если не обыгрывать эту команду, то делать в плей-офф нечего, а затем забившего победный гол в ворота Матвея Сафонова. Форвард пропускал игру из-за травмы. Из-за проблем со здоровьем датчане также лишились Даниэля Васса.

Первый тайм

Уэльс сразу выложил перед соперником свои козыри: быстрые атаки, фланговые атаки и попытки смещения Бэйла в центр, навесы и забросы мяча в штрафную. Аргументы были серьезные, датчане были вынуждены играть от обороны и нащупывать свою игру в атаке, изредка обозначая активность в атаке неточными дальними ударами.

Как и в матче с Россией, в котором команда Станислава Черчесова до поры до времени достаточно уверенно оборонялась, на выручку Дании пришел дальний удар. Тогда это случилось на 38-й минуте, сейчас 12 минутами раньше. И если тогда Миккель Дамсгор пробил верхом и Матвей Сафонов се-таки проспал момент удара, то сейчас молодой полузащитник ассистировал Касперу Дольбергу, вратарь Уэльса Дэнни Уорд все видел, прыгал по мячу, но датский форвард низом направил мяч точно в угол. Если такое залетает один раз — это повезло. Если два раза подряд — это уже тенденция.

После гола датчане обрели уверенность, стали больше комбинировать и вскоре могли увеличивать счет. Дамсгор сыграл в стенку с партнером, ворвался в штрафную и прострелил, Дольберг с близкого расстояния пробил во вратаря.

А у Уэльса игра перестала получаться. Игроки ошибались в простейших ситуациях при выходе из обороны, в результате чего Бэйл и Дэниел Джеймс остались без мяча на флангах, Аарону Рэмси не давали принять в центре, а забросы вперед на Киффера Мура ни к чему серьезному не приводили. Что-то он выигрывал, не так, наверное, много, как Артем Дзюба, но результат тот же: ноль.

При этом, конечно, нельзя не отметить, что это случилось потому, что датчане начали активнее прессинговать, что команда моментально перестраивается в зависимости от текущей ситуации на поле. В частности, Юльманн перевел из центра обороны в опорную зону Андреаса Кристенсена, что очень сильно изменило игру. А затем, когда игра была сделана, игрок снова опустился вниз. Главный тренер Дании про игру своей команды говорит так: «Мы действуем по схеме 3-3-3, плюс один футболист там, где этого требует игра».

На 41-й минуте Йенс Ларсен классной передачей разрезал оборону валлийцев, Йоаким Мехле принял и пробил с острого угла — Уорд перевел на угловой.

Главный тренер Уэльса оказался в той же ситуации, что и некоторое время назад Станислав Черчесов. У главного тренера сборной России не получилось перестроить игру.

Второй тайм

Во втором тайме матч продолжил развиваться по похожему сценарию с игрой Дания — Россия. Не совпадали минуты и имена, но совпадал последовательность событий. Датчане убежали в контратаку, Мартин Брейтуэйт по правому флангу, легко ушел от Джо Родона и прострелил в штрафную. Неко Уильямс, который вышел на замену на 41-й минуте вместо травмированного Коннора Робертса пытался выбить мяч, а по сути отдал пас на Дольберга, который первым касанием обработал, а вторым расстрелял Уорда!

На этом аналогии с матча Дания — Россия можно заканчивать. Команда Черчесова спустя десять минут после второго пропущенного гола сумела вернуть интригу в матч и продержать ее аж в течение девяти минут. А у Уэльса и этого не получилось. При этом датчане и сами атаковали и давали сопернику играть в футбол.

Подходы у валлийцев были. На 52-й минуте Уильямс дошел до лицевой и навесил во вратарскую — Бэйл высоко выпрыгнул и пробил головой — мяч прилетел в руки Шмейхелю. Через две минуты валлийцы выскочили два в два, Рэмси с правого края простреливал в штрафную, Кьер четко сыграл на перехвате. На 58-й минуте Бэйл сделал заброс в штрафную, мяч отскочил к Джеймсу, который в касание пробил рядом со штангой.

Дальше Дания начала играть по счету, с долгим контролем мяча и перепасами в центре поля, против чего Уэльс ничего не мог сделать. Сами же датчане контратаковали достаточно остро. Матиас Йенсен с левого фланга едва не забросил за спину Уорду, казалось, что игрок подает, но мяч полетел в сторону ворот, голкипер не дотянулся, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Брейтуэйт со штрафного пробил поверх стенки и мяч пролетел совсем чуть-чуть выше ворот.

На 86-й минуте Дания была просто обязана доводить счет до крупного, просто немного не повезло. Причем этот момент был очень похож на то, как команда забивала третий гол в ворота России. Йенсен навесил в штрафную, Корнелиус пробил головой — Уорд отразил мяч, но Брейтуэйт первым успел на отскок и попал в штангу! После чего было еще одно неудачное добивание.

Но все-таки победа в итоге стала крупной. Йенсен увидел в штрафной подключившегося по флангу Йоакима Мехле, тот не очень удачно принял мяч, но затем на замахе усадил на газон Дэвиса и четко пробил в ближний угол.

А на 90-й минуте валлийцы остались в меньшинстве — прямую красную карточку заработал Гарри Уилсон за фол на Мехле.

Но и это было еще не все! Очередная быстрая атака в добавленное время, Корнелиус с линии штрафной в касание отдал на Брейтуэйта, тот убрал на замахе Аллена и пробил мимо вратаря. Гол, правда, засчитали не сразу, боковой рефери увидел у форварда датчан офсайд. Судьи долго смотрели повторы, но в итоге решили, что такой красивый гол следует засчитать. 4:0!

Дания провела второй подряд феерический матч, второй раз подряд выиграла с крупным счетом и в четвертьфинале сыграет с победителем пару Нидерланды — Чехия.