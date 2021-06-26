Отрыв растет: Ферстаппен снова выиграл гонку

Ну вот и все. Десятка завершила гонку в той же последовательности, в какой шла в концовке. Ферстаппен отрывается от Хэмилтона в зачете пилотов уже на 18 очков, а в Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Мерседес» уже на 40 баллов! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.