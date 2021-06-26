В плей-офф все сложнее: Италия только в овертайме дожала Австрию

Путь к плей-офф

По итогам группового этапа Италия получила самую хорошую прессу. Три победы с разницей 7:0 — очень впечатляющий результат. Бельгийцы и голландцы, выигравшие свои группы со стопроцентным результатом и разницей соответственно 7:1 и 8:2 и близко не получили столько восторженных отзывов. Хотя команде Роберто Манчини откровенно повезло с соперниками по группе. Очень слабая Турция, не похожие на самих себя Уэльс и Швейцария, итальянцам проблем не доставили.

Австрия на групповом этапе играла совсем не в стиле Уэльса и Швейцарии, а произвела достаточно хорошее впечатление. Сначала обыграла слабую Северную Македонии, затем уступила Нидерландам и в последнем туре спокойно разобралась с Украиной. Команда немецкого тренера Франко Фоды умеет обороняться и хорошо контратакует, так что Италии по сути предстоял первый серьезный экзамен на этом Евро.

Не в пользу «Скуадры адзурры» был и тот факт, что в третьем туре Манчини решил дать отдохнуть лидерам и выставил на игру второй состав без двух человек. Обычно на крупных турнирах вслед за таким решением тренера команду ждет ранняя неудача в плей-офф, то ли игроки сбиваются с игрового ритма, то ли подобная ситуация их расслабляет. Примеров масса, но вот вам самый классический, поскольку тут задействованы все знакомые нам лица. Сборная Нидерландов на Евро-2008 феноменально сыграла в группе. Сначала была обыграна Италия 3:0, затем Франция 4:1, в третьем туре Марко ван Бастен выставил второй состав, что не помешало голландцам победить 2:0. А в четвертьфинале Нидерланды проиграли России.

С другой стороны, нынешний Евро не похож на предыдущие, тут и совершенно дикий клубный сезон за плечами у игроков, и по пять замен у тренера в каждом матче.

Потери

По-прежнему не может играть капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини, плюс на скамейке остался Мануэль Локателли, игравший в старте в матчах против Турции и Швейцарии. Его заменил Марко Верратти, вернувшийся в строй только к третьему туру. Свой первый матч в основе проводил Франческо Ачерби, выходивший на замены в двух предыдущих играх. Собственно, он вместо Кьеллини и вышел в игре против Швейцарии.

У Австрии в стартовом составе вышли все сильнейшие.

Первый тайм

Австрия с первых минут предложила Италии преодолевать насыщенную оборону. Все обороняются, все идут в жесткие стыки. Очень плотная игра, с хорошей подстраховкой, максимум внимания на флангах. Плюс контроль мяча, когда это возможно, и забросы вперед на Марко Арнаутовича, в расчете на то, что он зацепится и скинет игравшим под ним скоростным Кристофу Баумгартнеру, Марселю Забитцеру и Конраду Лаймеру.

К концу первого тайма статистика ударов по воротам была такая — 9:1. Выглядит впечатляюще. Хотя по ударам в створ все выглядит уже не так грозно — 1:0.

А в реальности только два удара Италии в первом тайме можно назвать опасными. На 17-й минуте Марко Барелла пробил в касание с линии штрафной после паса с фланга, но Даниэль Бахман ногой отразил мяч. На 32-й минуте Чиро Иммобиле нанес неожиданный удар с правой с правого угла штрафной, мяч полетел по невероятной траектории, но попал в штангу.

Отметим довольно мягкое судейство англичанина Энтони Тейлора. Начал он со строгого решения, наказав Арнаутовича желтой уже на второй минуте, но затем простил Иммобиле, врезавшегося во вратаря в подкате, Мартина Хинтереггера, который в центре поля прямой ногой врезался в Бареллу и особо он простил Арнаутовича, грубо сбившего Леонардо Спинаццолу.

Второй тайм

Второй тайм начался с атак австрийцев. Сначала Арнаутович на дриблинге залез в чужую штрафную, но пробить толком не сумел — мяч пролетел вдоль ворот. А минуту спустя австрийцы заработали фол в метре от штрафной, Джованни Ди Лоренцо сорвал атаку и получил желтую. Также горчичник заработал Барелла за споры с Тэйлором. Давид Алаба пробил неплохо, но перекинул не только стенку, но и ворота.

И снова итальянцы владели мячом. И снова пробовали разные варианты, чтобы подобраться к воротам Бахмана. Но все удары наносились с таким сопротивлением, что оказывались очень неточными, либо их блокировали соперники. Австрийцы тоже атаковали и тоже примерно с такими же результатами. А еще команда Фоды достаточно уверенно выходила из под высокого прессинга итальянцев, который те периодически включали у чужой штрафной. И вратарь Бахман очень уверенно разыгрывал мяч.

В общем, забитый на 65-й минуте австрийцами гол никак не был сенсационным или незаслуженным. И он получился именно таким, каким и должен был получиться гол Австрии. Последовал заброс в штрафную, там подключившийся Алаба перепрыгнул Ди Лоренцо и зряче отдал головой пас на Арнаутовича, который также головой отправил мяч в сетку. Австрийцы радовались, но рано: форвард был в офсайде.

После этого Манчини не выдержал и наконец-то снял с игры Верратти и Бареллу, выпустив вместо них Локателли и Маттео Пессину. Новички освежили игру в центре поля, сразу же хорошо пробил Локателли, но немного не докрутил мяч в угол, затем мощно выстрелил верхом Инсинье, но не попал в створ. А затем Пессина чуть не привез пенальти. Вернее, привез он его или нет — мы никогда не узнаем. Ситуация забавная. Лайнер упал в итальянской штрафной после контакта с соперником, стали смотреть VAR и выяснилось, что в момент подачи, за секунду до начала единоборства Пессины и Лайнера, был офсайд у игрока Австрии. И уже неважно, был там пенальти, или нет.

На концовку матча Манчини освежил атаку — Андреа Белотти и Федерико Кьеза поменяли Иммобиле и Берарди. Тренер австрийцев, кстати, первую замену в матче провел на 90-й минуте, да и то вынужденную. Баумгартнер не смог продолжать матч из-за повреждения, у него начало сводить ноги, и его заменили на Алессандро Шёпфа.

Последние десять минут основного времени Австрия владела мячом, а Италия ей не особо сильно мешала. Но именно команда Манчини получила реальный шанс не доводить до овертайма. На четвертой добавленной минуте из пяти был назначен стандарт прямо на углу штрафной, бить с левой у итальянцев никто не рискнул, Инсинье навесил, но австрийские защитник и справились с угрозой.

Овертайм

Дополнительное время началось с двух ошибок итальянцев на ровном месте, но в ответ начал чудить Давид Алаба. Прекрасно играющий на этом турнире капитан команды решил, что в центре защиты он нужнее, поэтому стал уходить со своего фланга на помощь партнерам. Один раз Кьеза ворвался в эту зону и пробил — Бахман спокойно забрал мяч. А вот во второй раз Кьеза уже не пропустил. Принял в штрафной очень сложный мяч, обработал, убрал на замахе Лайнера и с левой пробил в дальний угол! 1:0!

Австрийцы начали раскрываться, у Италии появились свободные зоны и быстрые атаки, одна из которых завершилась фолом на Белотти и желтой для Мартина Хинтереггера. Инсинье со штрафного закрутил мяч в направлении ближней девятки — Бахман дотянулся. Самое интересное, что это было первое спасение вратаря в этом матче за 104 игровых минуты. Имеются в виду оба вратаря.

А через минуту игра была сделана. Белотти получил передачу в штрафной, сам пробить не сумел, но лежа на газоне сумел переправить мяч на Пессину, который убрал под левую и пробил в дальний угол. 2:0.

После небольшого перерыва вступил в дело и Джанлуиджи Доннарумма, в красивом прыжке он отразил удар вышедшего Луиса Шауба. С заменами, есть ощущение, Фода запоздал. Или он просто не верил в своих резервистов, считая, что их уровень не соответствует уровню матча. Уставшего Арнаутовича он снял с игры после первого гола, Гриллича убрал с поля после второго.

Австрийцы шли вперед до конца и создавали моменты. За четыре минуты до свистка Забитцер бил от угла вратарской — выше. Позже Шауб наносил удар из штрафной, но попал в Спинаццолу и заработал угловой. С которого вышедший на замену вместо Арнаутовича Саша Калайджич отыграл один гол. Почти двухметровый форвард откликнулся на подачу на ближний угол вратарской и в падении пробил головой в ближний угол почти с уровня газона! 2:1!

На финальный штурм у австрийцев уже не осталось сил, скорее итальянцы могли забивать третий. Да и команда Манчини последние минуты провела очень собранно и осторожно.

В плей-офф для сборной Италии все оказалось не так просто, как на групповом этапе. В следующем матче «Скуадре адзурре» будет противостоять топ-команда — победитель пары Бельгия — Португалия.