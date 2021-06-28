«Футболисты плачут в раздевалке»: реакция на вылет Португалии с Евро-2020

Больше всего итоговым результатом, что логично, оказались разочарованы футболисты и тренерский штаб сборной Португалии. Обычно сухая, серая и не демонстрирующая креатив в атаке команда на этот раз выдала праздник на чужой трети поля, перебив своих оппонентов в пять раз по числу ударов в створ и в четыре раза — по общему количеству ударов в сторону ворот. Но все было тщетно.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш на послематчевой пресс-конференции отметил, что его игроки выложились на все 100%.

«Некоторые футболисты в данный момент плачут в раздевалке. Они отдали все силы. Мы все хотели пройти дальше и побороться за кубок. У нас была уверенность, что мы сможем выйти в финал и победить. Здесь нет справедливости или несправедливости, мы просто пропустили гол и не смогли забить ответный.

Здесь нет везения или невезения. Один удар по твоим воротам — и ты страдаешь. У нас было много различных ситуаций, когда удар на себя брал голкипер», — отметил Сантуш.

Также наставник действующих чемпионов Европы похвалил за проведенный турнир капитана команды, обладателя пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду.

«Роналду забил пять мячей на этом Евро, если мы посмотрим статистику. Криштиану бился и был настоящим капитаном, отдал все силы», — подчеркнул специалист

Полузащитник сборной Португалии Жоау Пальинья заявил, что его команда создала гораздо больше моментов, чем Бельгия.

«В первом тайме мы хорошо контролировали игру. Я не помню у соперника возможностей, кроме забитого гола, который можно сравнить с появлением кролика из шляпы. У нас была иная цель на турнире. Теперь нам не остается ничего больше, чем поднять голову и двигаться дальше.

Во втором тайме у нас были явные возможности для гола, но фортуна оказалась на стороне наших оппонентов. Нам не повезло, хотя мы заслуживали победы», — заявил Пальинья.

Защитник португальской команды Рубен Диаш поблагодарил своих партнеров за проведенный чемпионат Европы.

«Мы доказали, что можем обыграть любую команду. Такой командный дух есть у нас и будет с нами в будущем. Мы уходим с высоко поднятыми головами благодаря тому, что сделали.

Мы бы не хотели выбывать — ни сейчас, ни в полуфинале. Нашей единственной целью была победа на турнире. Мы уезжаем, но с высоко поднятыми головами — мы знаем, какую страну представляем, знаем, на что мы способны, — заявил защитник «Манчестер Сити».

Особый хейт после игры вылился в адрес нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса. По мнению бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Роя Кина, 21-летний форвард, вышедший на замену по ходу второго тайма, никак не проявил себя в столь важном матче.

«Этот парень самозванец! Он самозванец! Ты нужен своей стране, ты выходишь на поле — так попади в цель! И он еще стоит 100 млн фунтов стерлингов?! Если бы я был Роналду, я бы гонялся за ним по раздевалке после такого матча. Просто шок!» — заявил Кин.

В штабе бельгийцев после победы царило праздничное настроение. Главный тренер «красных дьяволов» Роберто Мартинес отдал должное своим футболистам, поблагодарив их за четкое выполнение плана на игру.

«На стороне сборной Португалии был невероятный опыт и фантастическая реализация моментов.

Нашей задачей было максимально адаптироваться к игровому стилю португальцев и тому, что они умеют делать лучше всего. Мы могли быть самодостаточными и отталкиваться только от своего видения футбола, но без подстройки под соперника добиться победы у нас бы не вышло.

Мы продемонстрировали невероятную концентрацию и очень хорошо защищались. Мы контролировали игру и хорошо оборонялись, когда приходилось. Мы забили очень хороший гол, а затем во втором тайме, как и следовало ожидать, инициатива перешла к Португалии», — отметил Мартинес.

Впрочем, несмотря на позитивный исход встречи, бельгийцы вряд ли могут быть полностью довольны произошедшим в матче. По ходу игры в составе бронзовых призеров чемпионата мира — 2018 травмировались Кевин Де Брейне и Эден Азар. Отсутствие этих полузащитников может стать фатальным на решающих стадиях турнира.

«Боюсь, что Евро-2020 для Эдена завершен. Если это была контрактура, повреждение сустава, то он выбыл на десять дней. Нам нужно чудо, чтобы Азар вернулся к нам до окончания турнира», — сказал голкипер Тибо Куртуа.

Но даже такие грустные новости не заставили игроков сборной Бельгии отказаться от поздравительных постов в социальных сетях.

«Я так горжусь тем, что выступаю с этой командой! Вместе мы сила, благодаря единству мы продолжим борьбу уже в четвертьфинале», — написал в своем Twitter полузащитник дортмундской «Боруссии», экс-игрок «Зенита» Аксель Витсель.