Вылет чемпионов мира: Швейцария выбила Францию с Евро

Франция — Швейцария — 3:3, по пенальти — 4-5

Сборная Франции была безоговорочным фаворитом матча 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии. Конечно действующие чемпионы мира не показали яркого футбола на групповой стадии, но все-таки вышли с первого места из «группы смерти» с Германией и Португалией, а также боевой Венгрией.

Швейцарцы давно уже обладают крепким составом, и их появление в кубковой стадии закономерно и ожидаемо, но в группе в матче с единственным топ-соперником, итальянцами, они были несостоятельны (0:3).

Тем не менее наставник «трехцвеных» Дидье Дешам, явно ожидая тяжелого противостояния, чтобы нейтрализовать атакующий треугольник оппонентов Джердан Шакири — Брил Эмболо — Харис Сеферович, решил сыграть с тройкой центральных защитников.

В итоге вместе с Рафаэлем Вараном и Преснелем Кимпембе на поле в стартовом составе появился проведший довольно слабый сезон в «Барселоне» Клеман Лангле. Он и оказался слабым звеном.

Статистические порталы насчитали у Лангле сразу четыре ошибочных действия за первую половину встречи, но главное из них было совершено на 15-й минуте и оказалось результативным.

Проведший блестящий турнир фланговый полузащитник швейцарцев Стивен Цубер с левого фланга вырезал навес в центр штрафной, оформив свою четвертую передачу на этом Евро, потому что Лангле потерялся в позиционной борьбе, а Сеферович не промахнулся.

Первая половина так и завершилась с минимальным преимуществом команды Владимира Петковича, и это было абсолютно по делу.

Во второй половине чемпионам мира необходимо было переворачивать ситуацию, и Дешам, исправляя свою ошибку, вернулся к схеме с двумя центральными защитниками, заменив после перерыва Лангле на вингера мюнхенской «Баварии» Кингсли Комана.

Французы сразу же интенсивно побежали вперед, но нарывались на ответы швейцарцев, где вся игра шла через Цубера. Через пять минут после возобновления игры он убежал к чужой штрафной и упал после подката Варана.

Аргентинский арбитр Фернандо Рапальини сначала предложил продолжить матч, причем в ответной атаке «трехцветные» чуть не забили сами и тоже могли претендовать на одиннадцатиметровый после падения Килиана Мбаппе.

Но вскоре в дело вмешался ВАР, заставив отмотать игру к моменту во французской штрафной, и Рапальини после пересмотра эпизода уверенно указал на точку.

К ней подошел штатный пенальтист сборной и немецкого «Вольфсбурга» Кристиан Родригес. Перед ударом форвард Карим Бензема что-то подсказал Уго Льорису, и вратарь угадал направление удара и поймал мяч, оставив на табло минимальный перевес швейцарцев.

В сезоне-2015/16 «Вольфсбург» и «Реал» Бензема встречались в драматичном противостоянии в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:0, 0:3). Тогда в первой игре в Германии именно Родригес открыл счет с пенальти, пробив в тот же угол. Бензема, похоже, запомнил.

А всего через шесть минут нападающий безо всяких домыслов был героем противостояния, потому что оформил дубль. Сначала он невероятным образом обработал передачу от Мбаппе и успел перекинуть Яна Зоммера, а затем сыграл на добивании головой с метра после удара Антуана Гризманна.

Когда на 75-й минуте играющий на максимуме почему-то только за сборную Поль Погба с подбора выстрелил из-за штрафной в самую девятку, стало очевидным, что Франция идет дальше.

В следующей атаке похожий номер пытался исполнить и Коман, но он попал почти по центру, и Зоммер мяч достаточно легко поймал. Тогда это выглядело дежурным и ничего не значащим моментом.

А вот когда Харис Сеферович на 82-й минуте еще раз ударом головой пробил Льориса, интрига вернулась. И все же победу французы вроде бы не должны были упустить.

Но они сделали это. На 90-й минуте швейцарский капитан Гранит Джака феноменально вскрыл оборону чемпионов мира по центру, а Марио Гавранович нанес разящий удар с линии штрафной. У отчаянно прыгнувшего Льориса не было шансов.

Снова 3:1 в пользу фаворита за несколько минут до конца основного времени превращаются в 3:3 к финальному свистку! Что за день!

Правда, на последней из четырех добавленных минут соперники обменялись супершансами. Адмир Мехмеди вышел бы один на один после суперпаса Джаки на 50 метров, но неудачно обработал мяч, а в ответной атаке Коман, приняв на грудь в штрафной слета выстрелил в перекладину в районе дальней девятки.

Что ж, еще одно дополнительное время в этот невероятный день. И в нем никто не собирался отсиживаться в обороне. У швейцарцев был активен вышедший по ходу встречи Мехмеди, даже ударивший с углового слета пяткой. У Франции едва не забил Бенжамен Павар — Зоммер с трудом перевел через перекладину.

Во второй половине дополнительного времени реальные моменты возникали в основном у швейцарских ворот. Но так до сих пор ни разу не отличившийся на турнире Килиан Мбаппе дважды срывал удары из выгодных позиций, а Оливье Жиру, поменявший Бензема, головой пробил с шести метров в руки Зоммеру.

Швейцарцы забить могли разве что со штрафного перед самым финальным свистком, но Гранит Джака запустил мяч в небеса, а затем свисток Рапальини ознаменовал первую на турнире серию послематчевых одиннадцатиметровых.

Она получилась тоже неординарной. Напряжение было максимальным, но даже при таком запредельном давлении все бьющие исполняли идеально. Разве что Рубен Варгас пробил близко к центру, но достаточно сильно, чтобы дотянувшийся Льорис не смог спасти ворота.

При счете 5:4 в пользу Швейцарии к точке у французов подошла их главная звезда Килиан Мбаппе, но Зоммер угадал направление удара, подчеркнув провал форварда на этом турнире.

Действующие чемпионы мира и финалисты предыдущего Евро поехали домой, а Швейцария идет дальше и теперь сразится в четвертьфинале с Испанией.