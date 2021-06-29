«Французы действовали высокомерно»: как Швейцария прошла в 1/4 финала Евро

Абсолютное большинство болельщиков и экспертов считали фаворитом этой встречи команду Франции — ее поражение спутало все расклады верхней сетки плей-офф Евро-2020. Наставник сборной Дидье Дешам с большим трудом смог найти слова, чтобы прокомментировать произошедшее.

«Всегда трудно объяснить подобное. Мы провалили первый тайм, затем сделали то, что нужно, чтобы перевернуть ситуацию во второй половине встречи. Обычно мы сильны и уверены в себе, но сегодня мы проявили слабость, которая позволила Швейцарии вернуться в игру.

Это тяжело и больно. Мы сделали все, чтобы все закончилось иначе. Это футбол. Сегодня турнир для нас завершился. Нет никаких магических формул для победы, дело в поиске баланса», — сказал Дешам на послематчевой пресс-конференции.

Наглядной иллюстрацией шока от неудачи сборной Франции стала обложка популярной спортивной газеты L'Équipe, которая подписана словом «уничтожены».

Главным героем встречи стал голкипер швейцарской сборной Ян Зоммер, отразивший пятый удар французов в серии пенальти (а именно — от Килиана Мбаппе), который и принес его команде победу.

«Мы сотворили историю. Мы оставили все силы на поле. Если отыгрываешься с 1:3 у чемпиона мира... В нас никто не верил, но мы изменили все и сказали, что пойдем до конца. У Франции был момент, когда при счете 1:3 они действовали немного высокомерно, и мы хладнокровно воспользовались этим», — цитирует Зоммера Spox.

Также голкипер заявил, что сценарий матча с французами напоминает голливудский фильм.

«Должен позвонить Роберту Де Ниро, чтобы спросить, не хочет ли он сыграть меня в этом фильме», — пошутил Зоммер.

Капитан швейцарской команды Гранит Джака назвал волевую победу своей команды над французами «фантастической».

«Невероятные ощущения. Нами может гордиться каждый швейцарец. Это фантастическая победа. У нас в соперниках была Франция, а не какая-то средняя командочка, нужно это понимать. Про нас писали много, говорили, что мы заносчивые. Но мы заткнули рты критикам», — заявил Джака Blick.

Антигероем для своей страны стал нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. 21-летняя звезда «Ле Блю» за весь турнир так и не забил ни одного мяча, а в ключевой момент не реализовала послематчевый пенальти и отправил сборную Франции домой.

«Трудно перевернуть страницу. Печаль после вылета огромна. Мы не смогли достичь нашей цели.

Прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился. Будет трудно уснуть. К сожалению, таковы риски этого вида спорта, который я очень люблю.

Знаю, что вы, фанаты, расстроены. И все же я хочу поблагодарить вас за поддержку и за то, что всегда верили в нас», — цитирует Мбаппе Get French Football News.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал критиковать молодого форварда, а, наоборот, поддержал его. «Мбаппе ужасно расстроен, как и все футболисты. Но никто не может злиться на него, он взял на себя ответственность исполнить пятый пенальти», — сказал тренер в эфире телеканала TF1.

Не снял с себя ответственности за вылет на столь ранней стадии и голкипер Уго Льорис. По его мнению, побеждает и проигрывает вся команда целиком, а не по отдельности.

«Теперь нам нужно справиться с болью. Мы побеждаем вместе, мы проигрываем вместе.

Нереализованный пенальти Мбаппе? Мы все несем ответственность за то, что выбыли на этом этапе соревнований. Здесь нет тех, кто указывает пальцем.

Нам приходилось иметь дело с травмами, но мы не имеем права на эти отговорки — таков спорт», — заявил Льорис в интервью Get French Football News.

Наверное, самый главный месседж для Мбаппе прилетел с южноамериканского континента — после незабитого пенальти его поддержал единственный трехкратный чемпион мира по футболу Пеле.

«Выше голову, Килиан! Завтра первый день нового путешествия», — написал Пеле в Twitter.

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe. — Pelй (@Pele) June 28, 2021

Экс-защитник французской сборной Биксант Лизаразю отдал должное национальной команде Швейцарии, показавшей силу духа в борьбе с действующими чемпионами мира.

«В этой игре мы были не на высоте с точки зрения физической готовности, хотя в дополнительное время выглядели немного свежее. Этого оказалось недостаточно для того, чтобы что-то изменить. А дальше — лотерея. Восхищаюсь швейцарскими игроками, проявившими предельную твердость духа. Они остались верны своему стилю», — цитирует Лизаразю официальный сайт УЕФА.

Теперь сборная Швейцарии совершит вояж в Россию, где проведет четвертьфинальный матч против сборной Испании. Эта игра состоится 2 июля на стадионе в Санкт-Петербурге — стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.