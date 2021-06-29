«Будем рады видеть Украину в 1/4 финала Евро»: футбольная Россия поддержала соседей

Украинская сборная заскочила в плей-офф буквально в последний момент, заняв четвертое место среди команд, которые по итогам группового этапа Евро-2020 оказались на третьей строчке в своих подгруппах. Это позволило команде под руководством Андрея Шевченко попасть в 1/8 финала континентального первенства на не кажущуюся непобедимой сборную Швеции, которая выиграла квартет Е.

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» предположил, что обе желто-синие команды способны показать яркий футбол, по аналогии со вчерашними матчами Евро: Франция — Швейцария (3:3, победа швейцарцев в серии пенальти) и Хорватия — Испания (3:5).

«Хочется посмотреть на хороший футбол в исполнении обеих команд; вчера мы как раз увидели, что футбол полон сюрпризов, множества забитых мячей, поэтому от украинцев со шведами жду чего-то подобного. Да, шведы в двух стартовых матчах на турнире не показали остроатакующего футбола, но когда дело доходит до стадии плей-офф, то предсказать что-либо становится невозможно.

Чемпионы мира вообще вылетели от швейцарцев, поэтому дать прогноз о том, какой будет игра, очень трудно. Шведы на бумаге выглядят очевидными фаворитами, но это еще ничего не значит», — заявил Булыкин.

Экс-игрок амстердамского «Аякса» и сборной России добавил, что отсутствие завышенных ожиданий от сборной Украины может помочь ей сыграть раскрепощенно.

«Расслабленными на поле никто не выйдет. То, что Украина вышла в плей-офф с третьего места, конечно, играет ей в плюс с психологической точки зрения, но самое главное то, как сами футболисты будут чувствовать себя физически, и то, будут ли они совершать ошибки», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Экс-голкипер столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили призвал команду Андрея Шевченко сыграть на максимуме своих возможностей, чтобы обеспечить себе выход в следующий раунд соревнований.

«Я буду очень болеть за моих друзей и близких из сборной Украины. Я знаю и главного тренера, и многих из числа медицинского штаба сборной, поэтому я всегда поддерживаю эту команду и желаю им успеха.

Возможность обыграть такого сильного соперника, который находится на очень высоком уровне, бывает нечасто. Украинцам необходимо выйти из такого скованного состояния и показать зубы — включить пятую скорость и два тайма навязывать свою игру. У сборной Украины очень хорошие ребята.

Я смотрел матчи группового этапа, и могу заявить — им очень сильно не везло. Но, слава богу, по итогам выступления в своей подгруппе они получили право продолжить состязаться уже в плей-офф. Сейчас им нужно сразу взять удачу за хвост и зацепиться за победу. Я буду очень рад видеть их в четвертьфинале», — считает ветеран красно-белых.

Также Кавазашвили отметил, что в современном футболе каждый спортсмен обладает гигантским количеством знаний о своем сопернике, и это может сказаться на итоговом результате.

«На этой стадии тренеры соперников уже не смотрят на прошедшие игры, они смотрят на реальную картину. Сейчас же в каждом штабе находятся профессионалы. Они изучают оппонентов досконально, все вопросы — психологические, технические, физические; они учитывают все факторы, после чего игроки выходят на поле собранные и с максимальным количеством информации», — сказал бывший вратарь «Газете.Ru».

По его мнению, на украинских плечах висит ответственность за репутацию футбола всего бывшего СССР.

«Украине остается только одно — доказать, что от нас, от бывшего Советского Союза, осталась единственная сборная, которая может показать Европе всю мощь той страны, которой уже давно развалилась. Я бы очень хотел ее победы чисто в политическом плане.

Мы все знаем, что из себя представляют сборные Швеции, Испании, Швейцарии. Мы их знаем наизусть. Говорить о том, кто фаворит — Украина или Швеция, странно.

Мы все считали фаворитом сборную Франции, они большую часть игры со Швейцарией доминировали, а что в итоге получилось?

Сборная Швейцарии за счет замен, за счет свежих игроков смогла переиграть чемпионов мира и добиться выхода в четвертьфинал. Французы сами виноваты, что довели дело до пенальти, не до конца рассчитав свои силы. А футбол — особенно на международной арене — это игра до последних секунд. Здесь расслабляться нельзя», — подытожил Кавазашвили.

Добавим, что игра между сборными Украины и Швеции состоится уже сегодня, 29 июня, на стадионе «Хэмпден Парк» в шотландском Глазго. Стартовый свисток главного судьи Даниэле Орсато прозвучит в 22.00 по московскому времени.