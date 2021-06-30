«Как нож в сердце»: шведы обескуражены поражением от Украины

Эмоции Украины

Сборная Украины впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу и повторила свое самое высокое достижение на крупных турнирах: ранее «жовто-блакитным» удавалось выйти в 1/4 финала только на чемпионате мира — 2006.

Тогда легендарный нападающий Андрей Шевченко был капитаном команды и забивал важнейшие мячи (он до сих пор остается лучшим бомбардиром сборной с 48 голами), а теперь ведет ее вперед в качестве главного тренера — и снова причастен к главным победам украинского футбола.

Главной звездой матча 1/8 финала против шведов, в котором Украина одержала победу со счетом 2:1 (решающий мяч был забит в дополнительное время), признали Александра Зинченко — крайнего защитника «Манчестер Сити».

24-летний футболист открыл счет на 27-й минуте встречи, а в концовке выдал голевую передачу на Артема Довбика, который похоронил надежды шведов.

«Это историческое достижение. Советую всем радоваться. Мы живем один раз, и таких моментов уже может не быть, — заявил Зинченко пресс-службе УЕФА. — Против шведов я сыграл на позиции левого защитника, хотя в сборной обычно действую в центре поля. Тем не менее я готов играть там, куда меня поставит тренер.

Результат показывает, что наш штаб выбрал грамотную тактику, которая сработала против этого соперника. Нужно было сыграть компактно, единым блоком, потому что Швеция — очень организованная команда».

Также Зинченко вспомнил о том, что сборную Украины резко критиковали на родине после невнятного группового этапа.

Тогда команда проиграла Нидерландам (2:3), Австрии (0:1) и с огромным трудом одолела очень слабую Северную Македонию (2:1), которая чуть не вырвала ничью. В итоге «жовто-блакитные» чудом попали в 1/8 финала, запрыгнув на последнюю строчку, которая позволяла это сделать.

«За первые три игры на команду вылилось очень много критики. И, в частности, на меня. Чувствовал, что могу дать команде больше.

Горжусь, что сегодня мы доказали всей стране и Европе, что можем достигать поставленных целей», — подытожил Зинченко.

Стоит отдельно отметить Артема Довбика — 24-летнего нападающего, который вышел на замену на 105-й минуте, а на 120+1 забил свой первый гол за сборную Украины — и сразу такой важный.

Это взятие ворот позволило Довбику установить интересное достижение: он стал автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы и побил рекорд легендарного француза Мишеля Платини, который забил решающий мяч на 119-й минуте.

«Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо помогать партнерам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его все-таки дождался», — сумбурно объяснял Довбик.

«Честно, пока не осознаю себя героем. Все ходят, только об этом и говорят. Сейчас только начинаю приходить в себя. Наверное, не смогу сегодня уснуть. Ночь, видимо, будет длинная», — признался нападающий.

Игроки сборной Украины активно поддержали своего травмированного товарища Артема Беседина, который вышел на замену, сыграл всего десять минут и получил мощный удар по ноге от Маркуса Даниэльссона. В итоге швед был удален и оставил свою команду в меньшинстве, что очень помогло Украине дожать соперника в дополнительное время, однако Беседин при этом получил травму и не смог продолжить игру.

«В раздевалке отличное настроение у всех, за исключением Беседина, — сообщил защитник Николай Матвиенко. — Эта победа посвящена ему. Человек вышел на замену и заработал на себе красную карточку ценой травмы. Она кажется очень страшной, но я надеюсь, что все будет не так серьезно».

Главный тренер команды Андрей Шевченко выразил надежду, что у Беседина не повреждены связки, однако точного диагноза назвать не сумел.

«Артем прошел сложные испытания в последние годы. У него недавно родились дети. Мы все его поддерживаем, он с нами. Ребята будут играть с Англией еще и за Беседина», — подчеркнул специалист в интервью для официального сайта Украинской ассоциации футбола (УАФ).

В преддверии матча четвертьфинала против Англии, который состоится 3 июля в 22.00 по московскому времени, Шевченко отметил, что для его подопечных главное — это успеть восстановиться.

«Чтобы одержать победу, нужно иметь веру и стойкость, и в матче против Швеции мои игроки это уже показали.

Сборная Англии — мощная команда с качественными игроками и длинной скамейкой запасных. Я посмотрел первый тайм матча Англия — Германия (2:0) и прекрасно понимаю, что это очень сильная сборная с хорошим тренером. Матч будет очень сложным.

Сейчас самое главное — это восстановить силы. И мы будем пытаться навязать англичанам то, что даст нам возможность добиться положительного результата», — подытожил Шевченко.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально поздравил свою сборную с выходом в четвертьфинал.

«Да-а-а-а, какая победа-а-а! Мы в 1/4 Евро! Невероятное напряжение, сумасшедшее дополнительное время и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, респект — вы настоящие бойцы! Беседину — здоровья. Слава Украине!» — написал Зеленский в своем Twitter.

Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 вро!!! Неймоврна напруга, шалена «заруба» в екстра-тайм та ферична розв'язка на 121-й хвилин. Це було нереально круто! Хлопц, respect – ви справжн бйц! Бсдну – здоров'я. Слава Укран! pic.twitter.com/21LtRqqitA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2021

Поздравил соотечественников и мэр Киева Виталий Кличко.

«Миллионы украинцев сегодня болели и поддерживали наших футболистов. А в матче со Швецией ребята показали отличную игру и волю к победе! Украина, вперед! Слава героям!» — написал Кличко.

Отчаяние шведов

В стане сборной Швеции после матча царило подавленное настроение.

«Все расстроены, в раздевалке молчание. Просто тишина, — рассказал главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон. — И говорить не нужно — сейчас никакие слова не помогут. Только время вылечит. Игра оказалась жестокой по отношению к нам».

Специалист отметил, что футболисты его команды могли решить судьбу матча еще в основное время, если бы реализовали свои моменты, а не попадали в штангу.

«Но затем игра перешла в дополнительное время, мы получили удаление и уже могли только обороняться. Хорошо справлялись, однако пропустили на последней минуте.

Пожалуй, это мой самый горький опыт в футболе... Вылететь из турнира, когда оставалось всего ничего до серии пенальти. Но мы все равно уедем отсюда с высоко поднятыми головами, ведь Швеция с 2004 года не выходила из группы», — отметил Андерссон.

Нападающий сборной Швеции и туринского «Ювентуса» Деян Кулушевски также подчеркнул, что команда могла спокойно побеждать Украину.

«Мы создали достаточно моментов, чтобы победить в основное время. А когда наступило дополнительное, я рассчитывал, что нас ждет серия пенальти. Однако Украина неожиданно забила на 120-й минуте. Это как нож в сердце, — признался Кулушевски. — Когда вчера смотрел матч Франции, сказал: «Футбол жесток». Сегодня был наш черед в этом убедиться. Футбол многое нам дает, но еще больше забирает».