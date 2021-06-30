«Мы болеем за Украину»: в Госдуме прокомментировали избиение российского фаната

Порвали форму, отняли флаг

Российский фанат приехал в Глазго на матч 1/8 финала чемпионата Европы Украина — Швеция, чтобы поддержать «жовто-блакитных» вместе со своим другом-украинцем. При этом он надел форму сборной России, шапку-ушанку и взял флаг своей страны.

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По сути, молодые люди повторили ту же ситуацию, когда в фан-зоне Санкт-Петербурга два фаната в форме сборной Украины и России в обнимку болели за желто-синих. Да и в целом в фан-зоне Северной столицы многие активно поддерживали сборную Украины, отмечая громкими криками ее голы, даже если не были одеты в форму «жовто-блакитных».

Однако в Глазго повторить эти красивую историю не удалось. Вскоре к российскому фанату подошли незнакомые украинские болельщики и напали на него. Украинский друг пытался защитить товарища, но силы были неравны.

В итоге у россиянина отняли флаг, ушанку и разорвали красную форму.

На последних фото заметно, что избитый фанат в растерянности держится за лицо.

Также, как передал корреспондент «Газеты.Ru», с трибун стадиона украинские фанаты спели оскорбительную песню о президенте России Владимире Путине.

«Обвинять парня, который в российской форме болел за братское государство, странно»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев в интервью «Газете.Ru» признался, что будет болеть за Украину, несмотря ни на какие политические разногласия.

По мнению боксера, инцидент с избиением российского фаната не стоит связывать с политикой, поскольку это были обычные разборки болельщиков.

«Я хотел, чтобы Украина победила. Как ни крути, все равно мы всегда болели и будем болеть за славян, за братьев, несмотря на политику. Не знаю уж, как другие. Я за сербов также болею, например.

А хулиганство всегда остается хулиганством. Всегда найдутся люди, готовые идти на это. Хотя обвинять парня, который в российской форме болел за братское государство, странно», — признал Валуев.

При этом депутат Госдумы заявил, что пострадавший должен был понимать, к каким последствиям может привести его появление на матче Украины с российским флагом и в форме сборной.

«Наверное, этот парень вполне мог себе представить, что такое возможно. Когда много народа, всегда найдется кто-то, кто по-хулигански настроен. Это же фанатское сообщество. Надо быть ребенком, чтобы строить иллюзии по этому поводу.

Если он, надев российскую форму, пошел болеть за сборную Украины, то прекрасно отдавал себе отчет в том, чем это может закончиться.

Соответственно, мы делаем вывод, что взрослый человек осознанно пошел на эти действия. И случилось то, чего нам с вами не хотелось бы, но оно случилось. Потому что было слишком большое количество причин и предпосылок для этого.

Это как если незнакомец придет в бар другого города, где собираются люди и выпивают, а к чужакам у них негостеприимное отношение. Вероятность того, что этот незнакомец нарвется на неприятности, крайне высока. Но если он туда идет, то делает это осознанно.

Не надо сюда приплетать политику. Такое бывает в любой фанатской среде. Могло бы произойти и ровно наоборот», — отметил Валуев.

Также экс-чемпион мира ответил на вопрос о том, почему в Санкт-Петербурге не произошло таких инцидентов, хотя люди в форме сборной Украины регулярно приходили болеть в фан-зону.

«Так это Питер. Это, скорее, красит фанатское сообщество, город Санкт-Петербург и людей, которые там проживают. Это уже моральная сторона вопроса. В Петербурге этого не произошло — здорово, мы этим можем гордиться.

Но в данном случае это произошло. Разделяйте мух и котлет в разные коробочки», — подытожил Валуев.

«Думаю, там была какая-то перебранка»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова призналась, что тоже болела за Украину, и выразила сочувствие избитому фанату.

«Я знаю достаточно большое количество людей, которые болели за Украину, и сама я тоже, честно, поддерживала эту сборную в матче против Швеции. Это понятно и даже не обсуждается.

Многие россияне писали, что, когда с Евро вылетела наша сборная, они переключились на поддержку Украины. Это норма. И политические вещи здесь ни при чем.

Жалко, когда происходят такие события, как с этим парнем. Да, он россиянин, но болел в том матче за Украину. И ничего особенного тут нет, и побить его за это – странно. То есть ты болеешь за команду, а ее болельщики тебя за это еще и бьют.

Думаю, там наверняка была какая-то перебранка. Возможно, его стали обзывать или что-то в этом роде, и все закончилось такими событиями. Но вообще это, конечно, неправильно. Я понимаю, если бы он болел против. Но он болел за Украину. И вот это вот удивительно», — отметила Журова.

«Украинцы считают, что москали мешали их развитию»

Выдающийся советский футболист и тренер, работавший со сборными России, СНГ и СССР Гаджи Гаджиев призвал быть выше подобных конфликтов.

«Такого уровня национализма, который присутствует на Украине, на Руси, конечно, нет. Россияне не считают, что Украина мешала нам развиваться — а там есть мнение, что москали мешали их развитию, в отдельных случаях применяли какие-то силовые меры.

Но, на самом деле, наш мир противоречив, разногласия были, есть и будут всегда, — они неизбежны. Политики во многом виноваты в том, что между нами сложились такие отношения. Но в народе, в массах отношения достаточно позитивные.

Мне, например, нравится, что Андрей Шевченко, сколько я его слушаю, говорит и дает интервью на русском, — это один из показателей.

У меня там хватает друзей, они тоже нормально относятся к русскому народу. Политические штучки, которые звучат с одной стороны, с другой, — это несколько иное. Такие вещи, конечно, порой заводят людей, которые на трибунах майки рвут.

Но мне вспоминается исторический факт: Нельсон Мандела после тюрьмы встретил в ресторане своего надзирателя, пригласил к столу, накормил – хотя тот человек его оскорблял в тюрьме. «Нам нужно быть выше этой суеты», — подытожил прославленный тренер.