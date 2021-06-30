«Украинцам сейчас везет»: эксперты — о матчах 1/4 финала Евро

Стадия плей-офф уже принесла болельщикам много сенсаций. Домой отправились несколько топовых сборных – и Франция, и Германия, и Португалия, и Хорватия, и Нидерланды. Экс-футболист Олег Терехин отметил, что отдельно сконцентрировал внимание именно на этом аспекте.



«Удивляет, что гранды вылетают. С другой стороны, после пандемии ребята играли без отдыха, поэтому допускают много ошибок, отсюда и такие результаты. Такой Евро – я не помню подобного количества голов: три, четыре, пять, в дополнительное время забивают! Вот это удивило», — подчеркнул он.

Сборная Украины и выход в четвертьфинал

Национальная украинская команда под руководством Андрея Шевченко вышла в четвертьфинал Евро, обыграв сборную Швеции. Судьба матча решилась уже в дополнительное время, а победный гол был оформлен на 120+1 минуте игры. За выход в полуфинал украинцы сразятся с Англией. Гаджи Гаджиев, комментируя эту пару, выразил надежду на достойную игру украинской команды, но подчеркнул, что класс англичан выше.

«Украина нам небезразлична, и лично я переживаю за выступление этой команды. Хотя бы по той простой причине, что главный тренер команды Андрей Шевченко и мой друг Андрей Гусин, царствие ему небесное, были друзьями, мы много проработали не один год. Будем надеяться, что и с англичанами они тоже сыграют достойно, хотя, конечно же, это соперник, с моей точки зрения, намного выше классом», — отметил он.

Терехин, рассуждая о победе Украины над Швецией, заявил, что никакой эйфории от этого результата быть не должно, потому что скандинавская команда имеет весьма средний уровень. По его мнению, здорово себя на турнире показывает сборная Дании, которая на групповом этапе потерпела два поражения, но затем обыграла Россию, а в 1/8 финала разгромила Уэльс со счетом 4:0.

«Украина обыграла Швецию – среднюю команду, а теперь все в эйфории. Кого победили – бразильцев, что ли? Ничего такого в этом нет, еле-еле обыграли, никакой эйфории быть не должно. Вот Дания здорово играет, я буду за нее болеть, чтобы она выиграла. Они молодцы. В первых матчах им не повезло, но потом им наши попались. И Уэльсу тоже четыре наколотили», — подчеркнул экс-игрок.

Валерий Масалитин придерживается похожего мнения. Он заявил, что игра украинцев и шведов была невыразительна, а исход поединка решили ошибки. По мнению бывшего футболиста, именно эта пара из всех противостояний 1/8 финала показала наиболее осторожную игру.

«Игра Швеция – Украина была невыразительная. Все-таки команды играли очень осторожно, от обороны, выжидали ошибки – этим лучше воспользовалась сборная Украины. Команды приблизительно одного уровня, все решили ошибки. И, конечно, ненужное удаление у шведов. Из всех пар эта показала наиболее осторожный и закрытый футбол, остальные порадовали результативностью и непредсказуемостью, мы увидели хороший и квалифицированный футбол на этой стадии», — подметил эксперт.

При этом Терехин отметил, что нет смысла сравнивать сборные России и Украины. Также, по его мнению, выход подопечных Шевченко из группы – это чистая удача.

«Украинцам сейчас так везет – они из группы-то выходить не должны были. Но повезло, обыграли шведов. Может, и с Англией повезет. Да, Швецию они победили заслуженно, но что вышли из группы – это фарт. Считаю при этом, что сборные Украины и России сравнивать не имеет смысла: они вышли в плей-офф, мы – нет. Мы играли плохо. Сравнивать неуместно. Англия – Украина – это интересная пара. Буду за украинцев болеть – не за Англию же. Есть хорошие ребята, тот же Зинченко играл в России. Андрей Шевченко – звезда, за него тоже всегда в России болели», — заключил он.

Сенсация Швейцарии и вылет Франции

Самым ярким матчем на этой стадии стал поединок сборных Швейцарии и Франции. Подопечные Дидье Дешама, действующие чемпионы мира, к 80-й минуте выигрывали со счетом 3:1, однако позволили соперникам забить два мяча, перевести дело в овертайм и дойти до серии пенальти, где решающий удар не забил звездный французский форвард Килиан Мбаппе. Гаджиев не стал называть сенсацией весь матч, отдельно выделив только концовку второго тайма.



«Поражение Франции я бы не стал называть сенсацией. Но с турнира вылетела потенциально одна из наиболее сильных команд. Сенсация – это, скорее, концовка матча, когда, ведя 3:1, французы пропустили два гола. Вот в этой ситуации предугадать, что они пропустят дважды, было сложно. Но изначально Франция была более классной командой, являлась фаворитом. Вместе с тем, я не скажу, что победа Швейцарии – бомба», — отметил он.

По мнению Терехина, основной причиной поражения Франции стал тяжелый сезон. Французские футболисты занимают в своих клубах ведущие роли и достаточно много отбегали в прошедшем сезоне.

«Швейцарцы молодцы, такой матч вытащили у французов, хотя проигрывали 1:3. Выиграли на характере и по игре – забей они пенальти во втором тайме, могли бы и легче победить. Удивило при этом, что в обороне так слабо играют, допускают такие ошибки. Полтора тайма Швейцария играла лучше. А поражение французов – это как раз последствие тяжелого сезона. Они в клубах столько наиграли, все бегом. У французов почти все в своих клубах – ведущие игроки», — выразил точку зрения экс-игрок.

В тот же день встречались Испания с Хорватией, и их матч также выдался богатым на события. До серии пенальти дело не дошло, но судьба решилась в овертайме. Масалитин подчеркнул, что именно такой футбол с обилием голов приятно смотреть.

«Непредсказуемой оказалась игра Швейцарии и Франции – детектив с плохим концом для французов. И таким же детективом была игра Испании и Хорватии, но там испанцы сумели додавить в дополнительное время. Очень порадовал футбол обилием голов, комбинаций – команды не отсиживались в обороне, было приятно смотреть игру», — поделился он.

Размышления о четвертьфинале Евро

В сравнении с остальными матчами поединок Англии и Германии, который завершился победой англичан со счетом 2:0, выдался более спокойным. Именно английская сборная сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы с Украиной. По мнению Масалитина, подопечные Гарета Саутгейта в этом противостоянии выглядят предпочтительнее.

«Вот от Англии и Германии я ожидал более качественного футбола – они тоже действовали осторожно. Сборная Англии в паре с Украиной выглядит более предпочтительно, но, с другой стороны, Чехия доказала, что порядок бьет класс. Если Украина будет играть дисциплинированно в обороне и будет искать шанс в контратаках, то может и победить», — заключил он.

Гаджиев отметил, что его победа англичан над немцами не удивила. Специалист подчеркнул, что футбол достиг достаточно высокого уровня игры, и сейчас разница между сборными минимальна, что позволяет менее топовым командам обыгрывать грандов.

«Победа Англии над немцами не удивила, мне казалось по итогам группового турнира, что англичане, наряду с итальянцами, бельгийцами и французами, должны идти дальше. Хотя в целом, разница в уровне между командами минимальна, один соперник может обыгрывать другого, как, например, это случилось с Францией – 3:3 в основное время и поражение от Швейцарии по пенальти. Такого уровня развитие игры в мире, какого достиг футбол, нет, пожалуй, ни в одном другом виде спорта.

Конкуренция в футболе крайне высокая, об этом свидетельствует и данный чемпионат, и тот факт, что многие игроки выступают за ведущие клубы Европы. Поэтому мне кажется, что разница в классе игроков сборных снизилась», — поделился он.

Также специалист порассуждал на тему того, кто может стать новым чемпионом Европы. Стоит отметить, что действующий победитель первенства уже вылетел – Португалия не справилась с Бельгией на стадии 1/8 финала. Гаджиев не исключил, что завоевать трофей может кто угодно, однако у некоторых команд более высокий потенциал.

«Датчане уже были чемпионами Европы, хотя никто этого тогда не ожидал. Если посмотреть историю международных турниров – допустим, испанцы дважды подряд выигрывали в Европе. А вообще, в футболе гораздо чаще происходила смена чемпионов, на любых чемпионатах. Возможно ли, что сейчас победит команда-выскочка? Дания, Украина, Швейцария? У них оппоненты – Англия, Италия, Бельгия, Испания. Могу сказать, что у датчан, украинцев и швейцарцев шансов меньше, чем у других команд.

Кто-то из них может преподнести сюрприз, это не фантазия. Но все равно другие команды – более классные, имеют больший потенциал. В этом и заключается одна из замечательных особенностей футбола: имея, более низкий уровень мастерства и потенциал, можно за счет хорошей организации игры выигрывать матчи у более сильных и классных соперников», — заключил он.



Матчи четвертьфинала состоятся 2 и 3 июля. В них сыграют следующие пары — Швейцария — Испания, Бельгия — Италия, Чехия — Дания и Украина — Англия.