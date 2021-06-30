Жизнь ничему не учит: брат Кокорина снова попал под суд

Российский нападающий Александр Кокорин в последнее время не создает много поводов для обсуждения – будущее в итальянской «Фиорентине», находящееся под вопросом, и эвакуация дорогой иномарки. Зато его младший брат Кирилл снова оказался замешан в криминальной истории – он был задержан за пьяную драку в Москве.

Нечто подобное уже происходило три года назад, тогда для Кирилла, его брата, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого все закончилось реальным тюремным сроком.



Изначально Telegram-канал «112» проинформировал, что Кокорин вместе со своим приятелем Кареном Григоряном были задержаны на севере Москвы. Сообщалось, что молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытались попасть в ресторан. С 28 июня, согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, попасть в заведения общепита можно только по предъявлению специального QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса и/или факта перенесенного заболевания. У Кокорина и Григоряна этого не было, поэтому охрана отказалась пустить их в заведение. Потасовка быстро переросла в драку, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые забрали выпивших друзей в отделение МВД по Пресненскому району.

Однако позднее появилась другая информация. Согласно сообщению РЕН ТВ, Кокорин вместе с Григоряном попытались заехать на территорию Центра международной торговли (ЦМТ), где должна была состояться прямая линия с Владимиром Путиным. В связи с проводимым мероприятием на территорию пускали тех, кто там проживал, либо тех, у кого была аккредитация. Как сообщалось, ничего этого у друзей не было, а после полученного отказа они вступили в конфликт с полицейскими, после чего были задержаны.

Сообщалось также, что вместе с приятелями в компании была еще девушка — Instagram-модель и дочь сталелитейного магната Люсьен Белоусова. На ее машине Кокорин и Григорян катались по Москве, она не была задержана из-за того, что участия в драке не принимала.

В итоге через несколько часов пребывания в отделе полиции Кокорин и Григорян были отпущены. На обоих было заведено дело за административное правонарушение. Младший брат форварда «Фиорентины» был оштрафован на 4 тысячи рублей, о чем сообщил адвокат Вячеслав Барик РИА «Новости». Позднее сам Кокорин заявил, что сообщения СМИ – неправда.



«То, что написали СМИ про тот инцидент — неправда. Поэтому хотел бы рассказать вам, как все было.

Я был со своим другом, мы подъехали к отелю. На въезде моему другу сказали, что туда нельзя заехать. Он спросил, почему нельзя проехать к отелю, если там есть номер. Его не пускали, разговаривали пару минут. Сказали, чтобы шел отсюда. Мой друг ответил: «Разве так можно разговаривать с гражданином?» После этого его оскорбили. Я вышел из машины и начал снимать на телефон. Потом пришли, так сказать, «полицейские» и моего друга начали заламывать. Я спросил у них, за что они его заламывают, а в ответ услышал, что здесь нельзя снимать видео. Заломали и меня, еще телефон отобрали. Никакой потасовки и драки не было, все остальное — выдуманные истории. Особо разговоров не было, нас заложили и повезли в отделение», — приводит слова Кокорина Sport24.

Он также добавил, что ему был выписан административный штраф, который формулируется так — «штраф за неповиновение законному требованию полиции». При этом, согласно его заявлению, лично от него никто ничего не требовал. Кокорин отметил, что должен был выплатить 4 тыс. рублей, что и сделал.

8 мая 2019 года Александр и Кирилл Кокорины были приговорены вместе с Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким к реальным тюремным срокам из-за двух драк, которые компания устроила в центре Москвы в 2018 году. Тогда пострадавшими оказались водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Кокорины и Мамаев отбывали наказание в Белгородской области, а в начале сентября 2019 года вышли по условно-досрочному освобождению.



Интересно отметить то, что Григорян, с которым Кокорин был задержан в этот раз, проходил свидетелем по тому делу. В суде он утверждал, что водитель Соловчук сам спровоцировал Мамаева на драку.